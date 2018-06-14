Вместо Крыма: где ждут туристов

Одними из первых подготовку к горячему курортному сезону-2014 начали в Николаевской области. Местные власти планируют, что, из-за аннексии Крыма Россией, туристический поток на Николаевщину значительно вырастет. Причем, южане ожидают в гости не только своих соотечественников, но и туристов из Беларуси.

Николаевщина делает ставку на море и историю региона

В целом, если раньше за год в регионе отдыхали до полмиллиона человек, то в этом году область готова принять на 200 тысяч отдыхающих больше. Так, по словам директора департамента экономического развития, торговли и туризма Николаевской ОГА Михаила Тульского, только один (самый крупный) курорт Николаевщины — Коблево — может в этом году принять на 100 тысяч человек больше. «В прошлом году было около 200 тыс. отдыхающих, сегодня мы ставим задачу принять не менее 300 тысяч человек», - сказал он.

Кроме того, николаевцы считают, что их регион интересен не только морем. «Будем привлекать туристов нашими достопримечательностями. Это и Бугский Гард, и архитектурные памятники, и природно-климатические заповедники. Активнее начнем использовать возможности региональных и национальных парков», - сказал Тульский.

В Николаевской ОГА говорят, что готовы к сезону, но от существующих проблем не открещиваются. Так, в текущем году, традиционно, всплыли вопросы застройки рекреационных территорий, средненький уровень благоустройства, доступность к доброкачественной питьевой воде и стихийная торговля. Совсем решить эти проблемы, вероятно, не получится, но в обладминистрации обещают максимально устранить все возможные проблемы.

Где отдохнуть на Николаевщине:

Самый крупный курорт области — Коблево — может, одномоментно, принять более 25 тысяч отдыхающих. Здесь — около сотни баз отдыха, пансионатов и гостиниц, в основном, на первой береговой линии, немало ночных клубов, концертный зал, рестораны и аквапарк. Коблево предлагает отдых на любой кошелек (от 100 до 1500 гривен в сутки), но большинство номеров расчитаны на средний класс, вполне благоустроены и доступны для туристов.

Сравнительно дешевле отдых в соседней курортной зоне Николаевщины — Рыбаковке. Здесь цена проживания колеблется от 50 до 500 гривен в сутки. Причиной разницы в ценах на, фактически, соседних курортах — в разной инфраструктуре. Рыбаковка не может похвастаться таким большим количеством развлекательных заведений, как Коблево. Поэтому отдых в ней предпочтительнее отдыхать с детьми. Впрочем, на этом курорте есть другие достопримечательности. В частности, уникальное грязе-солевое озеро Солонец-Тузлы.

Любителям экскурсий больше всего подойдет Очаков, имеющий уникальное расположение: выход в море и в Днепровско-Бугский лиман. В этом населенном пункте с интересной историей, помимо традиционного пляжного отдыха и аквапарка, множество археологических памятников - остатки поселений скифов, сарматов, древних славян. В свое время город был самым южным оплотом Киевской Руси. Вблизи Очакова найдены остатки греческого города-колонии Ольвия. Также недалеко от Очакова — 12 км на запад от города — располагается остров Березань, где неплохо сохранились остатки древнегреческого города Борисфена и опорного пункта русичей.

Из Очакова на катере можно добраться до Кинбурнской косы, на которой расположен национальный заповедник «Белобережье Святослава» и региональный «Кинбурнская коса». Это уникальное место с одной стороны омывается Черным морем, с другой — водами Днепра. Это место идеально подойдет любителям уединения: на косе всего несколько баз отдыха и поселков.

Впрочем, кроме морского отдыха Николаевская область предлагает отдых на порогах Южного Буга (Первомайский район). Здесь можно сплавиться на рафтах, посетить ущелья Актовского каньона и насладиться уникальной природой в заповеднике «Гранитно-Степное Побужье». В последние годы туристы с удовольствием посещают экскурсии на Южно-Украинскую АЭС.

В самом же областном центре — столице судостроения — можно посетить единственный в Украине музей судостроения и флота, старейший в Украине яхт-клуб и одну из старейших обсерваторий Северного Причерноморья (здание 1821 года).

Одесса пофестивалит, чтобы привлечь молодежь

Не отстает в борьбе за туристов и Одесская область. Одесситы в текущем году ожидают в гости, помимо соотечественников, жителей Беларуси, Молдовы, России и Казахстана. По статистике, ежегодно, около трети туристов в области — русскоговорящие.

В Одессе констатируют, что, на сегодняшний день, к сожалению, ситуация в Украине отпугивает иностранных туристов. В частности, по данным местного горсовета, вместо 154 запланированных судозаходов подтвердились только 63, но есть надежда, что данное количество возрастет, так как «некоторые еще не дали окончательно своего подтверждения». «Отмены судозаходов начались еще в январе-феврале… Основная причина – общая нестабильная ситуация в стране. Европейский круизный турист, в основном, турист пенсионного возраста, который очень хочет спокойствия. Он предпочитает потерять на маршруте, но зато будет чувствовать себя спокойно», - рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

«Май мы проиграли, но сейчас озабочены, чтобы лето и начало осени (преимущественно яркие для Одессы месяцы), принесли бы нам туристический доход», - добавила чиновница.

Для того, чтобы привлечь в регион молодежь, Одесса планирует летом 2014-го массу ярких развлекательных мероприятий. Причем, настаивают, что это будет интересно, в первую очередь, украинцам. «Раньше мы очень много внимания уделяли перспективе – нашим внешним туристическим связям, ждали туристов из других стран. Сейчас мы будем активно работать именно с внутренним туризмом, для того чтобы украинцы ощущали в себе единство, для того чтобы украинцы чаще приезжали друг к другу в гости. Для того чтобы поняли – наша сила в том, что мы очень разные, ― сказала Маркова. - Мы хотим сделать так, чтобы у каждого приехавшего в Одессу создалось устойчивое ощущение – здесь столько всего интересного, столько всего яркого, что за несколько дней пребывания здесь он ничего не успел посмотреть и ему непременно нужно вернуться в Одессу».

Видимо, поэтому, основные мероприятия состоятся на День Конституции и День Независимости Украины. «В конце июня на Гранд-фест «Большая Одесса» мы ждем около 100 тысяч украинских туристов», - отметила Маркова.

Немаловажно, что в Одесской области с 1 июня открылись 13 детских оздоровительных лагерей. Еще 11 откроются до 8 июня.

Где отдохнуть на Одесчине:

Как и в соседней, Николаевской, в Одесской области можно найти отдых по душе (и по карману) для любого туриста. В Грибовке, Каролино-Бугазе, Затоке, Сергеевке — сотни баз отдыха, отелей и пансионатов, а также широкие пляжи, развлекательная инфраструктура как для детей и людей постарше, так и для молодежи. Везде отдыхающим предлагают прогулки на катерах, рыбалку, грязевые процедуры. Любителям уединенного отдыха подойдет курорт Николаевка, куда много лет ездили с палатками почитатели «зеленого туризма».

Помимо традиционного пляжного отдыха, в Одесской области располагаются естественно-заповедные зоны, в том числе государственного значения - Дунайский биосферный заповедник, Дунайские и Днестровские плавни, ландшафтный парк «Тилигульский». Также в регионе находится уникальный природно-климатический курорт Куяльник, в санаториях которого применяют природные лечебные факторы — минеральные воды, целебную грязь и рапу из лиманов.

Любителям экскурсий также есть что посмотреть. В частности, можно посетить дегустационные залы Шабо, крепость и скифскую могилу в Белгород-Днестровском, «Кулевчанское чудо» - храм в Кулевче, богатом историей болгарских поселений, руины укрепленного античного города в Коминтерновском, Каменную гору — археологический памятник I — III веков нашей эры, раскопки гето-датской крепости и римских укреплений в Орловке, а также Измаил и украинскую Венецию — город Вилково.

Закарпатье вместо Крыма: лето со скидками ближе к воде

Не желает отставать от традиционно морских Николаевщины и Одесчины Закарпатье. Чтобы привлечь как можно больше отдыхающих (планируют принять больше 350 тысяч человек), здесь активизируются водные аттракционы, которые ранее не были так востребованы. Так, по словам проректора Ужгородского национального университета, туризмоведа Федора Шандора, этим летом на Закарпатье планируется восстановить 37 пляжных зон. Также, несмотря на ныне существующие четырнадцать, в течение весны-лета на Закарпатье расширяют еще четыре геотермальных зоны: фактически, разрабатывают Мукачевскую, Велятинскую, Береговскую и Косинскую.

Кроме этого, по словам сотрудника одного из ужгородских туристических агентств Владислава Мовчана, набирает обороты и купание в чанах. Он отметил, что, вероятно, «купание в чане» – звучит для кого-то непривычно, но любителей этого развлечения, с каждым годом, все больше.

«Происходит это так: в чан (большой металлический ковш) набирается минеральная или горячая геотермальная вода. Иногда бывает, что чан снизу немного подогревают. А, после времяпровождения в чане, туристам, зачастую, предлагают окунуться в холодную воду, местами - в горный поток. Поверьте, впечатления просто не передать», - рассказал он.

Разнообразить впечатления закарпатцы предлагают отдыхающим, сплавляясь по местным рекам: здесь существует как экстремальный рафтинг, так и семейный. Сейчас для этого уже разработаны маршруты вдоль рек Тиса, Боржава, а также в нижней части Латорица. Более того, в регионе может с появиться и первый... яхт-клуб. На сегодняшний день на Ольшанском водохранилище (площадь «водного зеркала» - 80 га, а длина - более 10 км) уже формируют зоны для сплава малогабаритных яхт.

В борьбе за туристов у Закарпатья, по сравнению с «морскими» областями, есть и ценовое преимущество. По словам Федора Шандора, если в приличных отелях Ужгорода можно остановиться за 200-300 гривен в сутки, то в окрестностях, где колыбами и садыбами заправляют местные частные предприниматели, развивающие семейный бизнес и зеленый туризм, цены уже снизились на 20-30%. А, в некоторых районах и на все 50%. Грубо говоря, можно найти места, где сутки в садыбе для одного человека обойдутся в 50 гривен. А, если еще поискать, то можно найти и за 25 грн. Кроме того, питание в Закарпатье, в сравнении со столицей, на 80% дешевле.

Впрочем, развитие Закарпатье получит не только за счет местных бизнесменов, помогать будет и государство. Так, планируется, что именно в этот регион будут перенесены часть «Артека» и 42 спортивные базы олимпийского и паралимпийского движения из Крыма. Для реализации этих проектов, по словам Федора Шандора, планируется выделить 220 млн гривен. А, пока переезд только в планах, закарпатцы все равно готовы принимать у себя в гостях маленьких украинцев. «Мы планируем размещать детей в реконструированных базах «Скалка», «Плешка», на Колочавской биобазе», - рассказал туризмовед.

Где отдохнуть на Закарпатье:

Закарпатье – самый экологически чистый регион Украины и главная его достопримечательность свежий воздух. Окрестности большинства местных горных курортов богаты источниками минеральных вод. Поэтому, на базе этих источников, расположены сотни санаториев, пансионатов и частных садыб, в которых отдыхающим стараются обеспечить лечение и профилактику минеральной водой – от питья до принятия ванн и спа-процедур. Кроме того, отдыхающим предлагаются прогулки на велосипедах, катание на лошадях и ловлю форели в горных ручьях.

Именно в этом регионе, в поселке Солотвино есть удивительные соленые озера, грязи которых, по своим лечебным свойствам, не уступают грязи Мертвого моря. Кроме озер присутствуют соляные шахты, в которых предлагают лечение астмы, туберкулеза и других заболеваний дыхательных путей. Здесь, на глубине 300 метров, размещено самое глубокое лечебное заведение в Украине.

Найдутся развлечения и для любителей экстремального отдыха: квадроциклы, джиппинг, катание на тросе, натянутом между горами – ZipLine. Можно подняться на самую высокую гору Украины – Говерлу (на границе с Ивано-Франковской областью) или посетить Национальный природный парк «Синевир» и одноименное озеро.

Одной из достопримечательностей региона также является милитари-туризм. В некоторых районах отдыхающим предлагают пострелять из пневматического оружия, порыть траншеи или поиграть в ролевые исторические игры, переодевшись хоть в венгра, хоть в чеха, хоть в русского, хоть в воина УПА.

Для пытливых любителей истории в Закарпатье тоже найдется немало интересного. Так, именно здесь находится географический центр Европы - вблизи села Деловое в Раховском районе. А также – уникальный памятник почтальону (памятник Федору Фекете, в Туръя Реметах, Перечинский р-н).

В целом, в области больше 1800 памятников архитектуры, здания и руины 12-ти средневековых замков. В частности, Ужгородский замок-крепость, Мукачевский замок (Замок Паланок), Невицкий замок в Камянице, Дворец барона Перени в Виноградово, Графский двор (самое древнее светское сооружение края) в Берегово и другие.

Закарпатье славится своими деревянными церквями, построенными без единого гвоздя в специфических архитектурных стилях, присущих только определенной местности. Их в области больше тридцати.

Анна Михайлюк, Наталия Петервари