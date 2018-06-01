Возвращение вкладов: разбитые головы, морока с центами и почему людей держат на морозе

Согласно постановлению Кабинета Министров сегодня, 11 января, на третий день после регистрации вкладчиков Ощадбанк должен выдавать вклады в размере до тысячи гривен. Но в Печерском отделении Ощадбанка города Киева выплату денег еще не проводят. Почему? Мы попробовали выяснить это у руководителя Печерского отделения Николая Вишневского.

Господин Вишневский, уже почти одиннадцатый час, а в Вашем отделении людям еще не выдают обещанные вклады. Сегодня третий день после регистрации... Ситуация такова: только в 4 утра я распустил коллектив, в 6.30 мы сошлись опять... Мы целую ночь зачисляли деньги на вклады согласно постановлению Кабинета Министров.

Сейчас пошел немножко сбой в программном обеспечении, то есть реестры и зачисления нужно сверить вручную. Буквально через какие-то минуты, а то и часы, начнем выплату.

Деньги есть, но чисто технически. Я говорю честно.

Слышала, что деньги вкладчикам будут выдавать в долларах. Почему? Да. На счет Ощадбанка поступили средства в валюте – долларах США. А почему? Я не знаю. Я – оператор, исполнитель.

Людям будет предложено открыть счет в валюте, на который будут перечислены эти деньги. Если они захотят получить деньги наличными, получат.

Но там сумма достаточно интересная – 198 долларов США и два цента (на сегодняшний тысяча гривен составляет 198 долларов США и два цента). Конечно, мы центы людям не отдадим. Значит, эти два цента мы у них будем покупать или они будут покупать у нас один доллар 98 центов по курсу Нацбанка по 5.05 и получат двести долларов. Вот такая приблизительно будет арифметика.

И даже 198 долларов мы всем не сможем найти, мы можем найти 195, 190 или 200.

В Вашем отделении дежурит наряд милиции, я заметила 5 человек на улице и 5 - в здании... Знаете, нашу публику иногда обычными методами невозможно успокоить.

Я вышел и сказал: «Люди добрые, приходите через день, через два, через неделю, через месяц. Двести миллионов долларов хватит вам выдавать на целый квартал!»

Но люди не верят, они и дальше ждут, потому что они хотят получить сегодня и стоят в очереди.

Просто люди скверно себя ведут, это же не базар. Они штурмуют отделение, поэтому мы вынуждены держать их на холоде, чтобы у них был трезвый ум.

Вчера на Пушкинской, 45 администратору разбили голову. Эта женщина инвалид, ей 54 года, без одной почки, вышла успокоить народ и сказать, что все нормально, что все пройдут регистрацию и ей разбили голову.

На Заньковецкой, 4, в еще одном филиале, побили заведующую филиалом. Мы вызывали наряд милиции, они нам помогли.

Как вы думаете, в связи с чем такая паника? Паника в связи с тем, что люди боятся, что их опять обманут, что им не хватит денег

Такая же ситуация и по всем центральным отделениям Ощадбанка.

Например, центральное отделение Печерского филиала находится на Пушкинской, 45, а по району еще 21 филиал, они безбалансовые, мы балансовый филиал, они нет.

Я провожу зачисления на счета во всех других филиалах у себя в информационном центре. Все проходит через Пушкинскую, 45.

То есть Вы уже сделали зачисления на вклады? Да.

Ксеня Лесив