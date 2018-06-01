Как получить ”несчастную” тысячу (фоторепортаж)

Помня горький опыт самой (!) Тимошенко, я без особого оптимизма набрала номер горячей линии Ощадбанка 8-800-501-34-10... И так раз сто! В начале третьего часа непрестанного накручивания телефона, а заодно и себя, услышала в трубке приятный голос, который был готов рассказать все до малейших пустяков. Мне рассказали, что для того, чтобы получить свои сбережения, точнее часть сбережений – до тысячи гривен, независимо от того, сколько у вкладчика денег на одной книжке и сколько вообще их у него есть, нужно сначала пройти регистрацию. Для того, чтобы вкладчика внесли в реестр, он должен заполнить соответствующий бланк, именуемый заявление-поручение. В этом заявлении указать номер своей компенсационной книжки, которая была ему выдана до первого января 1992 года, сумму, которая лежит у него на книжке, а также паспортные данные. С собой также нужно иметь копию паспорта и идентификационного номера.

Чтобы увидеть, как все это выглядит на практике, я решила пойти в Ощадбанк. "Жертвой" стало Печерское отделение №3715 города Киева.

При плохом освещении люди вглядываются, заполняя вышеупомянутые заявления-поручения. Немногим везет делать это сидя, потому что в отделении всего четыре стула и маленький столик. Более того, никто не знает, как именно заполнять это заявление, потому что нигде нет образца. Правда, там есть консультанты, но их очень мало: людей в отделении были около пятидесяти, а помощников всего двое.

"Я здесь больше часа, но еще пока ничего не понял, - говорит вкладчик Василий Демченко. - Нигде не указано, как нужно правильно заполнять заявление. То, что по телевидению увидели, то и знаем, больше ничего. Нужно стоять в очереди для того, чтобы узнать правильно ли заполнил или нет."

"Почему я должна эту свою несчастную тысячу гривен получать с вот такими... За свои деньги и еще нужно так "вымахаться". Нужно, чтобы об этом узнала Тимошенко!" - кричит нервная пенсионерка.

Администратор Печерского отделения Ощадбанка Дмитрий Гельский признается, что в таких условиях работать тяжело: "Люди нервничают, они пожилые, им трудно".

Люди, конечно, сердятся, однако выстаивают очереди, потому что эти неожиданные уже для них деньги - хорошая прибавка к пенсии.

Вот заявление заполнено - вкладчик подходит к контролеру, тот вводит его данные в реестр и получает талон, с которым через три дня можно получить деньги. Первые счастливчики ожидаются уже завтра.

Ксеня Лесив, фото Сергея Светлицкого / УНИАН