Ирония судьбы – 2: что я не смогла бы объяснить дочери…

Когда в киевских кинотеатрах появилась реклама фильма «Ирония судьбы. Продолжение», я встретила ее без предубеждения. (Типа, как могли эти новые режиссеры посягнуть на культовое кино и снять его продолжение и т.д.) А что тут такого? Снимает фильм один из самых талантливых режиссеров России Тимур Бекмамбетов, сам Эльдар Рязанов режиссер первой «Иронии» этот сиквелл-римейк одобрил. И к тому же, признаемся, несмотря на все заявления как бы массового советского телезрителя, что «Ирония судьба» это наше все», сегодня его новогоднюю трансляцию по всем телеканалам вряд ли можно считать такой уж уместной. За тридцать лет было снято много новых комедий разными телекомпаниями мира, чей кинопродукт уже доступен зрителю постсоветского пространства, влюбленному уже не только в старые советские фильмы. И упомянутому фильму из золотой коллекции советского кинематографа или надо было дать отдохнуть, или придать новое дыхание. Предварительно, я отправила на просмотр новой «Иронии» своих родителей-пенсионеров, с которыми каждый год происходят диалоги, вроде: «ну, пожалуйста, переключи еще раз на «Иронию», мне надо посмотреть только первый эпизод в бане…» или «Погоди немного, еще одну песню послушаем, там где «платочки белые, глаза печальные»…

Одним словом, отправила их на продолжение, и отзыв получила прогнозируемый: нам понравилось, хотя, конечно, это хуже, чем первый фильм.

И вот я в кинотеатре, и все повторяется: пьяный дядя Паша - Ширвиндт сидит уже Лукашиным младшим - Хабенским (старшего играл Андрей Мягков) в бане. С ними еще один старый друг. В разговоре мелькает образ женщины из Петербурга, которую любил отец младшего Лукашина. А дальше диалог в стиле старого фильма:

- Дядя Паша, мне нельзя пить…, - говорит Лукашин-Хабенский, у которого непереносимость к спиртному.

- Ты отца любишь?

- Папу?

- Да.

- Тогда пей…

И нет нужды объяснять, каким образом Лукашин-Хабенский, который тут же отключился, потому что ему пить нельзя, оказывается в Петербурге, на улице Строителей, дом двадцать пять. И будит его в преддверии Нового года Надя - Лиза Боярская («Надежда-Надеждовна, точнее – Ипполитовна») дочь Нади (Барбары Брыльской), мама которой почему-то не вышла замуж за Женю, а вышла за Ипполита - Яковлева. Это первый важный вопрос, и серьезная нелогичность, почему старшая Надя (Барбара Брыльская) все-таки не вышла замуж за Женю (Мягкова). Ведь Ипполит - Яковлев, напомним ревнивец, прагматичный, с дорогими подарками, и на машине, но без огонька, и без той деликатности, которая отличала избранника Брыльской. К тому же не играет на гитаре. И хоть их свадьбу в первой «Иронии» не показали, но союз обещал быть прочным. Ну не сложилась у них личная жизнь, в угоду Бекмамбетову, у которого были свои планы на детей героев. Что он сотворит с детьми Надежды и Жени, понятно практически с первой минуты. Во втором фильме, к Наде - Боярской приезжает жених Ираклий (Сергей Безруков), который в новогоднюю ночь собирается сделать предложение своей возлюбленной. Ираклий-Безруков, призван сыграть Ипполита в молодости. Но он не какой-то скучный Ипполит, и дело даже не в обаянии денег и успеха Ираклия (дорогая машина, дорогой костюм, дорогое кольцо для невесты). Он - интересен, он не только надежен, но и романтичен, он тонко чувствует, и он красиво изъясняется, в конце концов. А то, что он занят и ему бесконечно звонят, так это самое что ни на есть обаяние труда. И будь у меня дочь, я бы не смогла объяснить, почему дочка Нади выбрала не многогранного Безрукова, а Хабенского.

Сердцу не прикажешь? Но я не увидела ни одной веской причины для женского сердца, чтобы сменить любовный вектор. Хотя нет, одна причина все-таки есть: реализовать женскую мечту матери… Которая почему-то не осталась с Лукашиным – Мягковым (может, свекровь помешала? Шучу…). Лиза Боярская, бесспорно, красива. Но созерцать в фильме характер и глубину женского характера сейчас не в моде. Поэтому раскрыться Наде – Боярской было сложно. Потому что в моде спецэффекты, закрученные сюжеты, почти что разбитая машина, почти что падение с крыши пьяного пограничника. Автор двух дозоров, хорошего городского фэнтази Бекмамбетов остался верен себе, и старый душевный материал «Иронии» он насытил эпизодами, которые может дух и не перехватывают, но нервы щекочут. А еще есть и очень красивые эпизоды. Есть свое удовольствие в том, чтобы посекундно проследить полет пробки из-под шампанского… Или увидеть из окна панорамный вид ночной Праги (писали, что сцены Петербурга снимались именно в Праге)… И самое невероятное: как бы вскользь, совсем невзначай, на одно мгновение показать, как вымешивается салат оливье. И сделать это красиво. Не верите? Я бы сама не поверила. Не хочется сильно размякать, этот салат оливье присутствовал с единственной целью, крупненько показать название «майонеза – спонсора кино», но тем не менее сделано было очень эстетично. Вообще рекламщикам этот фильм стоит посмотреть дважды, так мастерски запаковать билайн в сюжет, мог в России только Бекмамбетов.

И, наконец, сценарий… Если вы смирились с мыслью, что кино сегодня не афористично, что тянуть в кинотеатр блокнот и записывать в темноте понравившиеся фразы из фильма сейчас не надо, потому что фраз таких нет, режиссеры - не грибоедовы, и если ваш уровень ожидания не так уж высок, то вы будете вознаграждены. Потому что там есть, не только, что посмотреть, но и послушать. Самая запомнившаяся фраза, Мягков старший сказал в ответ на упрек, что он неудачник: «Почему я неудачник? Я все эти годы любил, и поэтому был счастлив… А счастье не отнимешь, оно как броня…»

Не только Лукашин младший, но и Лукашин старший снова оказывается вместе с любимой Надей – Брыльской. Только я не знаю, как можно было бы объяснить дочери, почему героиня между двумя парнями: умным и богатым, и умным и бедным выбрала второго. Впрочем, возможно это еще не конец. Ведь, тридцать лет назад Надя любила Лукашина, но вышла замуж Ипполита. Так, что, подождем продолжения…

Маша Мищенко

Фото УНИАН