Экс-министр: Активизация внутреннего рынка ускорит экономический рост

Так экс-министр экономики Богдан Данилишин прокомментировал данные Госслужбы статистики о сокращении промышленного производства за январь-май текущего года на 6,2%, сообщает РБК-Украина.

Данилишин отметил, что в значительной степени сокращение промышленного производства связано со сворачиванием традиционных экспортных рынков, а также усилением конкуренции на них со стороны ведущих производителей аналогичных украинским экспортным товарам, в первую очередь России и Китая. В то же время экс-министр отметил, что до сих пор одной из растущих отраслей остается сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, что стало возможным благодаря расширению кредитования отрасли и стабильному спросу на продукцию.

"В основном спад обусловлен снижением объемов производства в перерабатывающей промышленности и поставках электроэнергии, газа, пара и кондицированного воздуха. В целом нисходящий тренд развития промышленного производства обусловлен комплексом причин, связанных с сохранением значительных финансовых проблем в ряде стран Еврозоны и усилением рецессионных тенденций, которые негативно отражаются на динамике внешнего спроса. Также негативно на украинский экспорт влияло усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, в частности Китая, России, Турции", - отмечает Богдан Данилишин.

В то же время экс-министр обращает внимание, что сейчас определенную поддержку украинской экономике оказывает внутреннее потребление - за январь-май текущего года розничный товарооборот вырос на 11,6% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.

"Это позитивная тенденция, которая свидетельствует об оживлении внутреннего рынка", - отмечает Данилишин. В то же время он отметил, что поддержку экономическому и промышленному росту в ближайшее время могут оказать активизация инвестиций, а также восстановление кредитования. В частности эксперт отметил, что содействовать экономическому росту может программа активизации экономики на 2013-2014 года, разработанная первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Она также предполагает активизацию банковского кредитования, предоставление государственных гарантий для реализации приоритетных проектов в экономике страны.