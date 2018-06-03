Смертельный отдых по-крымски

В Минздраве после трагедии в срочном порядке создали комиссию для предупреждения и предотвращения несчастных случаев при лечении детей в специализированных санаториях, относящихся к его сфере управления. Комиссии, которую возглавил замминистра Роман Богачев, предстоит оценить техническое состояние зданий и сооружений как в самой «Юности», так и в санаториях «Южнобережный», «Москва», «Пионер» и санаторий имени Боброва. Со своей стороны Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Константина Грищенко, которая проведет служебное расследование в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения, отвечающих за функционирование детских лечебных учреждений. При том, что актуальность создания такой комиссии имела место и раньше: Министерство курортов и туризма АРК уже два года подряд рекомендует отдыхающим воздержаться от отдыха в ряде крымских здравниц и пансионатов, поскольку отдых в них рискует не только превратиться кошмар, но и стать смертельным.

Корпус санатория, в котором обвалился балкон, по данным крымской прокуратуры, был признан аварийным еще в 2007 году. То есть уже шесть лет назад срок эксплуатации здания истек и, разумеется, размещать в нем детей было категорически нельзя. Однако дети там находили

сь. Правда, сразу после обрушения балкона, их все же в срочном порядке перевели в другой корпус. Здание 1906 года постройки, как пояснили нам в Музее культуры Ялты, до революции сдавалось в аренду гостям поселка, приезжавшим сюда отдохнуть. Судя по состоянию «полураспада», в котором оно оказалось век спустя, ремонтировалось архитектурное сооружение достаточно редко.

Второе, что вызывает недоумение во всей этой истории: почему сразу же после падения в санатории, лечебном учреждении, не нашлось ни одного медика, способного оказать первую помощь истекавшему кровью ребенку? Куча взрослых людей бегала вокруг сотрясаемого судорогами ребенка, охала и ахала, но не подходила, ожидая реанимобиль… Зато проводивший в тот момент в санатории со своими единомышленниками несанкционированный пикет ялтинский общественник Григорий Тараненко, поспешил, что называется, «зарисоваться» на фоне умирающего ребенка и фрагментов обрушившегося балкона. Чудовищную видеозапись, где он пиарится на трагедии, используя ее как повод для критики ялтинских властей, выложивший ее в день трагедии в интернет пользователь удалил на следующий день.

Администрация санатория после инцидента была отстранена от исполнения обязанностей. Работу должностных лиц выполняют сотрудники, переведенные из других санаториев, подчиненных Минздраву. По факту чрезвычайной ситуации в «Юности» правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого задержали заместителя главного врача и инженера по охране труда санатория. Главный врач санатория задержания избежал по состоянию здоровья. В телефонном разговоре с корреспондентом «УНИАН» сотрудники санатория рассказали, что за неделю до трагедии начальник жаловался на проблемы с сердцем. В прокуратуре Крыма сообщили, что суд принял решение о содержании задержанных заместителей главврача под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 тысяч гривен. Позже суд выпустил на свободу под залог заместителя главврача.

В ходе расследования правоохранители переквалифицировали действия должностных лиц санатория на «превышение полномочий», поскольку они не имели права принимать детей при отсутствии мест и расселять в корпусе, эксплуатация которого запрещена.

Комментируя инцидент, министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев отметил, что «Юность» принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины: «Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать санаторий в управление Совета министров Крыма, аргументируя именно тем, что он в «плачевном состоянии», и при этом Минздрав Украины совершенно не уделяет внимания решению проблем этого детского санатория. Минздрав нам отказывал без объяснений».

Лиев говорит, что влияние Совмина Крыма на подобные государственные санатории практически отсутствует. Всего, по данным министра, в Крыму насчитывается 120 государственных санаториев, из которых 25 находятся «в отвратительном состоянии»: «Руководство назначается из Киева и не согласовывается по факту с Крымом, а о своей деятельности госсанатории Минздрава местную власть даже не информируют. В этой связи мы действуем публично, называя объекты, которые не рекомендуем посещать. В сентябре прошлого года я публиковал список из 15 крупных объектов (санатории, отели, - УНИАН) - как государственных, так и частных, - от посещения которых просил воздержаться. Под номером 12 в этом списке был санаторий «Юность». Реакции органа управления (Минздрава Украины) не последовало», - заключил глава крымского Минкурортов.

Отметим, что, наряду с «Юностью», в «черный список» Минкурортов попали Алупкинский центральный военный клинический санаторий (Ялта), детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» (Евпатория), база отдыха «Ай-Петри» (Феодосия), санаторий «Красный Маяк» (Ялта), гостиница «Крым» (Ялта), отель «Парковый» ООО «Дворцовый парк» (Ялта), санаторий «Предгорный» (Ялта), пансионат с лечением «Северная Двина» ООО «Компания «Будимпэкс» (Алушта), государственное предприятие «Санаторно-курортный лечебный центр «Фемида» (Евпатория), санаторий «Москва» (Алупка) и пансионат «Полет» (пгт Новый Свет).

Еще три учреждения - парк-отель «Марат» ( Ялта), пансионат «Парадиз» (Евпатория), санаторий «Курпаты» (Ялта), - попав в список, позже были из него исключены, так как, по словам Лиева, после опубликования результатов антирейтинга на сайте ведомства руководители здравниц сделали соответствующие выводы и вложили деньги в устранение указанных нарушений.

Список объектов был составлен на основании отзывов туристов, состояния номерного фонда, маркетинговой политики и статистики. На его появление отреагировали также туроператоры, которые перестали работать с этими объектами.

«Условия на этаже», советский кондиционер и вода по графику

Позвонив в здравницы, пребывающие в «черном списке», корреспонденты УНИАН узнали, что все они продолжают принимать отдыхающих. Практически в каждом смертельно опасном санатории можно поселиться уже в июне – где-то раньше, где-то позже. Только евпаторийский детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» оказался забит до середины августа.

Хоть завтра можно приехать отдыхать в специализирующийся на лечении легочных заболеваний санаторий «Красный маяк», расположенный, как и «Юность», в Симезе. Младший брат последней, через пару лет он отметит 90-летие. Из-за того, что санаторий был организован в 1925 году на базе бывших частных пансионов, исторически сложилось, что он не имеет единой целостной структуры, а его корпуса разбросаны по всей территории поселка. Однако это не столь существенный недостаток по сравнению с тем, что в «Красном маяке» до сих пор на шесть номеров приходится один туалет в коридоре.

«Условия на этаже», - предупредили нас в санатории. В Интернете есть немало отзывов о санатории. К примеру, Анатолий из Донецка не скрыл возмущения: «У меня было такое чувство, что мебели, из которой в моем распоряжении были кровать и тумбочка, лет 70, не меньше. Санузла в палате не было, он оказался один на все 2 этажа и 6 палат, в состоянии не далеко ушедшем от мебели. Особое внимание хочу уделить душевой. Банный день - раз в неделю, очередь занималась еще с вечера, столитрового бойлера хватало на 4-5 человек, потом приходилось ждать, пока вода нагреется».

База отдыха «Ай-Петри» в Феодосии также вызывает неоднозначные отзывы у отдыхающих. По словам Владимира, отдыхавшего там в июле прошлого года, номера на базе - это «ужас»: «Все дряхлое, отваливается. Со времен Брежнева там никто ничего не делал. Душ – самодельная труба типа гусака, льет из-под потолка, вода растекается до унитаза. Обои старые, оборванные, возле кровати кусками заменили, но все равно затерты».

«Нам сказали, что в номере есть душ и туалет», - рассказывает отдыхавшая в «Ай-Петри» Екатерина из Харькова. – «Душ – у них кран в потолке, рядом с унитазом, а в полу чуть дальше расположен слив, поэтому вся грязная вода, когда ты моешься, разливается по всему санузлу. Ужас!»

При этом, единственным санаторием, чье руководство рьяно возмутилось включением здравницы в «черный список» Минкурортов, стала «Фемида», по стечению обстоятельств входящая в число евпаторийских государственных предприятий, на которых сегодня наибольшая сумма задолженностей по выплате заработной платы. «Фемида» попадает в число худших санаториев в автономии второй год подряд. В этом году руководство санатория публично возмутилось позицией министерства и якобы готовилось подать иск за клевету.

Еще один фигурант «черного списка», пансионат «Полет» в поселке Новый Свет близ Судака, также не оставляет отдыхавших в нем без негативных впечатлений. В былые времена здесь отдыхали только космонавты, остальные приезжали дикарями. Сам поселок возник благодаря усилиям князя Льва Голицына в конце XIX века. Сначала поселок назывался «Парадиз» («Рай»), но в 1912 году, после посещения императором Николаем II, получил название «Новый Мир». Спустя век впечатления новизны учреждение на клиентов, судя по отзывам, не производит. «Лифт есть, но он не работает, по-моему, с момента постройки здания, - рассказывает Александр из Ужгорода. - Подниматься на шестой этаж по нескольку раз в день оказалось весьма непросто, тем более с моим избыточным весом. В номере – две кровати, рабочий холодильник, почти рабочий телевизор, кондиционер советского производства (работает, но не охлаждает), ванная, туалет, набор посуды. В ванной установлен бойлер, так что горячая вода была, правда, как и холодная, по графику».

Не меньшее возмущение у гостей Крымского полуострова вызывает алуштинский пансионат «Северная двина». Елена из Курска призналась, что, несмотря на то, что горячая вода в номера должна подаваться по графику, «ее просто не было, мылись либо в общем душе, либо - кто где мог - в другом месте, либо холодной водой».

Пятиэтажная гостиница «Крым» в Ялте, также попавшая в «черный список», по аналогии с «Юностью» страшит почтенным возрастом: здание построили в далеком 1917 году. Как, впрочем, вызывает удивление сервис образца прошлого века во втором десятилетии века XXI, в пансионате «Парковом». Он расположен в старинном парке, в центральной части Ялты. В советское время на территории парка находился Ялтинский центральный санаторий Министерства обороны СССР. Потенциальным клиентам в пансионате предлагают 2-местные номера с частичными удобствами (с душевыми кабинами на этаже), 1-2-3-местные номера с телевизором и холодильником в холле на этажах.

Спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих

Итак, отдыхать или не отдыхать? На этот вопрос каждый должен ответить себе сам. Правда, как мы успели убедиться выше, «черный список» Минкурортов никак не похож на популистскую фантазию чиновников и имеет под собой вполне определенную цель: предупредить потенциальных клиентов о подлинном положении дел в учреждении. И, как показывает трагедия в «Юности», самим потенциальным клиентам не следовало бы пренебрегать этой информацией.

А тем временем премьер-министр Николай Азаров поручил выделить из резервного фонда средства для помощи семье погибшей Дианы Сидельник усилить контроль за безопасностью детей в учреждениях лечения и отдыха летом.

«Надо дополнительно провести проверки всех таких заведений. Горький опыт показывает, что их проводят формально. А за бесконтрольность, как видим, очень высокая цена», - заявил Азаров. И поручил приступить к ремонту «Юности».

…При этом, только 6 июня, спустя неделю после трагедии, аварийный корпус, который продолжает рассыпаться, отгородили сеткой.