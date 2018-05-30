Мэр без полномочий или почему никто не хочет возглавить столицу

Нет, кандидаты на данную должность имеются, и в большом ассортименте. Не в первый раз попробовать свои силы в гонке за кресло мэра столицы хотели бы Василий Горбаль и Николай Катеринчук. О своей готовности идти в столичные градоначальники, «в случае чего», заявили Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Не чужда мысль возглавить столицу и Петру Порошенко.

Правда, пока что каждый из вышеперечисленных, если и хочет попытать счастья в Киеве, должен идти один. А вот лидер партии УДАР Виталий Кличко уже получил поддержку других оппозиционных политических сил. В начале текущей недели оппозиция победно заявила о том, что определилась с единым кандидатом на пост руководителя столицы. «На фракции приняли решение безоговорочно поддержать Виталия Кличко на мэра Киева», - сообщил народный депутат от «Батькивщины» Леонид Емец 18 февраля.

«Мы должны выиграть Киев», - добавил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По его словам, вопрос о выдвижении Виталия Кличко на должность мэра Киева оппозиции подсказали мажоритарщики. «Этот вопрос стоит на повестке дня не один год. Наши мажоритарщики довели до нас позицию людей: люди требуют мэра», - отметил он.

В то же время, сам Арсений Петрович уверен, что Кличко – единственный реальный кандидат, который может выиграть эту избирательную гонку.

Такое заявление несколько смутило партнеров «Батькивщины» по оппозиционному лагерю. В «Свободе», сохраняя хорошую мину при плохой игре, отметили, что позиция «Батькивщины» в этом вопросе – «нормальная». «Они сказали, что, по их мнению, должен быть Кличко… Мы говорим, что у нас есть свои кандидаты. Есть Андрей Ильенко, который победил Герегу (Галина Герега – и.о. столичного градоначальника с июня 2012 года – ред.) на избирательном округе», - пояснил народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

При этом, по его словам, важно, чтобы кандидат от оппозиции был один. Иначе повторится ситуация прошлой избирательной гонки, когда оппозиционные кандидаты Александр Турчинов и Виталий Кличко уступили победу провластному Леониду Черновецкому. «Если ляжет карта, то мы готовы, чтобы наш кандидат был единственным согласованным кандидатом от оппозиции. И мы поддержим любого другого согласованного кандидата», - рассказал Сиротюк.

В свою очередь, сам «единый кандидат» заявил, что пока оппозиция не обсуждала с ним этот вопрос. «Не обсуждая с нами, нас же и женили», - посетовал Виталий Кличко.

«У меня есть внутреннее впечатление, что выборы мэра вообще в ближайшее время не будут проведены, - рассказал позже УНИАН народный депутат от УДАРа Павел Розенко. – Голосов пока для этого нет. Партия регионов и коммунисты за это (проведение выборов столичного градоначальника в 2013 году) голосовать не будут».

По его словам, приятно, что «Батькивщина» признала ведущую и лидирующую роль УДАРа и Виталия Кличко в современном политическом процессе в Украине. Однако для УДАРовцев существует другая последовательность действий и другие приоритеты. «Это выглядит следующим образом: назначение даты выборов, усиление функций городского головы, а уже потом – договоренности по персоналиям», - рассказывает Розенко.

Справедливости ради, стоит отметить, что, действительно, обсуждение каких-либо кандидатур на пост столичного градоначальника сегодня, когда не известна ни дата возможного голосования, ни перспективы расширения полномочий мера, выглядит манипуляцией. Если не откровенной «подставой», учитывая президентские амбиции Виталия Кличко. Ведь еще перед парламентской гонкой 2012 года он заявил, что не собирается быть мэром без полномочий. А некоторые политологи считают, что ни победа, ни поражение на мэрской кампании не принесут Кличко дивидендов на выборах президента в 2015 году.

«На выборах президента у Кличко не будет шансов, в парламенте он вскоре затеряется, поскольку выступать с трибун и писать законопроекты – это явно не его призвание. Соответственно, должность городского головы Киева – это максимум, чего он может достичь в ближайшие годы как политик. Так что я считаю, Кличко должен воспользоваться этой возможностью, - уверен, между тем, директор украинского филиала Института стран СНГ политолог Владимир Корнилов. – Однако с учетом того, что должность городского головы Киева по-прежнему является бутафорской, лишенной всяких полномочий (посему я и не советую никому использовать относительно нее слово "мэр"), вопрос: что Кличко после победы делать на этой должности?»

Видимо, в оппозиции тоже не знают ответа на этот вопрос. На сегодняшний день парламентское меньшинство ставит перед собой задачу добиваться расширения полномочий мэра Киева до проведения выборов. Кроме того, в оппозиции настаивают, что голосование за столичного градоначальника должно проходить в два тура. «Оппозиция будет добиваться, чтобы перед проведением выборов нового мэра Киева Верховная Рада расширила его полномочия. Мэр с существующими полномочиями, когда основные вопросы решает руководитель администрации, не нужен абсолютно никому. Он ни на что не влияет и при этом есть очень большая ответственность перед общественностью. Мы также будем настаивать на введении двухтуровой системы проведения выборов мэра Киева», – отметила на круглом столе "Кто станет мэром Киева" в Институте Горшенина, народный депутат от фракции «Батькивщина» Александра Кужель.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении выборов в Киеве 2 июня 2013 года. Для того, чтобы утвердить дату голосования, нужно не так уж много: разблокировать работу парламента, вынести вопрос на голосование и утвердить большинством голосов.

А будут ли эти голоса?..

Татьяна Урбанская