Паника в Полтаве: из-за рыжего пса, искусавшего несколько десятков людей, родители не выпускают детей на улицы

В Полтаве небольшой рыжий пес, который со вчерашнего вечера покусал 22 взрослых и 7 детей, довел до состояния паники почти весь город: люди боятся ходить по улицам и, тем более, не пускают детей гулять.

По областному центру со скоростью звука распространяются слухи, что собака покусала то ребенка в коляске, то – пенсионерку. И если пострадавшие говорят, что пса, который нападал на них сзади, вчера видели исключительно в Киевском районе города, то сегодня похожее животное с оскалом заметили уже в другом районе Полтавы – в спальном микрорайоне «Огнивка».

Ситуацию усугубляет отсутствие в достаточном количестве в городе вакцины от бешенства. Сегодня до обеда было вакцинировано только 7 детей и 11 взрослых. Остальным вакцины не хватило. Медики срочно заказали дополнительную партию препаратов против бешенства, и в пятницу к вечеру в Полтаву привезли 50 доз необходимого лекарства.

Заместитель мэра города Светлана Порохня заявила, что ситуация с нехваткой вакцин в Полтаве сложилась в связи с тем, что за последние 5 лет в городе не было зафиксировано ни одного случая заболеваемости бешенством и добавила, что всем пострадавшим прививки будут сделаны бесплатно.

Кстати, особенность прививки против бешенства заключается еще и в том, что одну и ту же вакцину нужно колоть пострадавшим на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й и 90-й день после укуса. Так что лечение пострадавшим предстоит долгое.

Между тем, была ли собака бешенной, пока не ясно. По подозрениям врачей животное – бешенное, так как кусало прохожих безо всякого повода, однако, достоверно установить состояние здоровья пса до его поимки нельзя.

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Полтавы Виктор Пальчик произошедшее называет «ЧП». Он уверен, что не все люди, которых покусала рыжая собака, обращались в больницу. Кроме того, Пальчик говорит, что уже известно о случаях нападения «собаки-террористки» (как животное успели окрестить в соцсетях) и на домашних собак, которых выгуливали их владельцы.

В настоящее время поиски опасного животного ведут всем городом: задействованы спасатели, ветеринары, коммунальщики и даже милиционеры. Нескольких подозрительных животных уже изловили и посадили на карантин.

Олег Булашев, Полтава