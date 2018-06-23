Ахметова хотят видеть в суде

В Киевском апелляционном суде близится к завершению процесс над убийцами экс-руководителя „Азовского морского пароходства” и экс-народного депутата Анатолия Бандуры. Хватаясь за соломинку, главарь убийц и его адвокаты ходатайствуют о вызове в суд для проверки на предмет причастности к убийству трех народных депутатов: Александра Савчука, Антона Пригодского и … Рината Ахметова.

Мы уже писали об этой теме. Напомним, незадолго до убийства, воодушевленный победой «оранжевой революции», Анатолий Бандура собирался встретиться с новоназначенной главой ФГИУ Валентиной Семенюк, чтобы с документами в руках доказать, что «Торговый флот Донбасса» попросту украл у государства Украина целый флот. Дальше он был намерен добиваться его возвращения государству. Смерть не дала состояться этой встрече.

И вот в деле появились не просто версии, а доказательства того, что эта встреча действительно должна была состояться. Суд вызывал Семенюк для дачи показаний. Сославшись на чрезвычайную занятость, она адресовала суду письмо, которое и было зачитано в ходе слушаний. В нем глава ФГИУ подтвердила факт своего разговора с Бандурой за три-четыре дня до его убийства. По словам главы Фонда, в ходе этого разговора он просил о личной встрече, на которой обещал предоставить «документы об Азовском морском пароходстве».

Кому, прежде всего, была нужна эта смерть?

19 мая подсудимый Виктор Кондратенко, майор КГБ-СБУ и подполковник налоговой администрации, организатор убийства экс-народного депутата и начальника Азовского морского пароходства, заявил ходатайство. Кондратенко просил вызвать для дачи показаний Антона Пригодского – народного депутата от партии Регионов (№21), президента корпорации "Межрегиональный Промышленный Союз". Следует добавить, что это свое ходатайство Кондратенко не согласовывал с адвокатами. Информированные источники, сообщают, что после оглашения подсудимым ходатайства, три его защитника, впали в состояние ступора… Еще бы! Достаточно красноречивая деталь: один из адвокатов Кондратенко вступил в дело по рекомендации вице-президента «Межрегионального промсоюза» Александра Резника – заместителя того самого Пригодского, которого руководитель киллеров предлагает допросить.

В целом же адвокаты последовательно придерживаются тактики затягивания процесса. Утопающий хватается за соломинку, и, очевидно, последняя надежда подсудимых – смена вектора власти в стране, мифическая перспектива получения Виктором Януковичем поста премьер-министра с последующим «решением» судебных проблем. С этой целью уже на следующем заседании, состоявшемся 23 мая, защитники выступили с ходатайством вызвать в суд аж целых 17 человек. В их числе вновь звучали фамилии Ахметова, Пригодского, Савчука, Прусикова, сменившего Бандуру на посту начальника АМП и других. Кроме того, очевидно, ввиду чрезвычайной нервной нагрузки, вызванной оглашением столь длинного списка, адвокат Закрасняный слег в больницу с гипертоническим кризом.

Справедливости ради следует отметить, что, как и в случае с ходатайством Кондратенко, суд не пожелал выяснять причастность оглашенных лиц к убийству. Что, заметим, логично. Суд аргументировал свое решение тем, что в настоящее время слушается дело по исполнителям убийства, но отнюдь не по заказчикам. Таким образом, присутствие вышеупомянутых граждан в зале суда будет выглядеть логичным и даже необходимым, когда в суд передадут материалы дела о заказчиках убийства. А вот когда это случится, пожалуй, не знает никто. Напомним: еще в ноябре минувшего года его выделили в отдельное производство и с тех пор оно, увы, не сдвинулось с мертвой точки - не в последнюю очередь стараниями чиновников прокуратуры.

Быть может, ситуация диаметрально изменится, если произойдет смена руководства городской прокуратуры, о чем в последнее время ползут настойчивые слухи. Но опять таки, слухами земля полнится, а дело о заказчиках, похоже, мало кого интересует.

Возможно, лишь покойного Анатолия Бандуру.

Иван Степанов