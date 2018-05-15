Украинцы называют себя патриотами, но не прочь эмигрировать

Украинцы называют себя патриотами, но не прочь эмигрировать

08:00, 23 августа 2012
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По результатам исследований, в Украине, особенно, на Востоке – увеличилось число людей, считающих себя патриотами. Но социологи настроены скептически: говорят, мало сказать «я – патриот»...

Как сообщал УНИАН, на днях социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты интересных исследований уровня патриотизма.

Согласно им, в августе 2012 года фиксируется рост уровня патриотизма. По сравнению с показателями двухлетней давности, количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросла с 77 до 82%, а по сравнению с данными полугодичной давности - рост еще больше - с 73 до 82%. В частности, 40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриотов своей страны, еще 42% - скорее да, чем нет.

Мы попросили прокомментировать эти цифры социологов. В частности, мы спрашивали, способен ли рост патриотических настроений привести к каким-то конкретным действиям, повлиять на важные решения и поведение граждан, считающих себя патриотами.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии:

«ЦИФРА ПАТРИОТИЗМА» – ЖЕЛАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Я не думаю, что показатели рейтинга патриотизма как-то скажутся на действиях людей. По моему мнению, это просто колебания общественных настроений. Вообще-то говоря, здравомыслящий человек не скажет, что он не патриот. Слово "националист" имеет какой-то подтекст, который не все считают адекватным. А слово "патриот" всегда имело позитивную окраску. Это желание идентифицировать себя с группой людей, позитивно характеризующихся во всех контекстах.

Я думаю, что цифра роста патриотизма - это, скорее, потребность своей позитивной самоидентификации. Очень тяжело людям жить с постоянным ощущением негатива, но, по крайней мере, эта самоидентификация негатива никак не добавляет. Я не думаю, что это цифра будет как-то тесно связана с конкретным поведением. Другой вопрос, что эта двухлетняя динамика слишком мала. Надо отслеживать такие тренды несколько лет, чтобы сделать вывод о том, что это тенденция. Бывают же спонтанные колебания, под настроения. Вот мог, например, Чемпионат Европы добавить патриотизма молодежи, и тем более Юго-Востоку Украины, где проходили матчи.  Кроме того, у людей может быть усталость от негатива и желание приписать себе что-то позитивное.  Патриотизм – слишком абстрактное понятие. Неприлично жить в стране, быть ее гражданином и не быть ее патриотом. У большинства людей, которые опрашивались, срабатывает механизм социальной желательности, они не хотят быть в лице того, кто их опрашивает, социально нежелательным субъектом, вот и называют себя патриотами.

Ирина Бекешкина, директор центра Демократические инициативы имени Илька Кучерива:

ВОЗМОЖНО, РОСТ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ СВЯЗАН С ПРИНЯТИЕМ ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНА

Я считаю, что многое зависит от дефиниций, что считать патриотизмом. Потому, что в этом же исследовании есть цифра – снизилось число тех, кто готов защищать Украину с оружием в руках. Я могу предположить, что выросло число тех людей, которые идентифицируют себя с Украиной. И это связано с тем, что людям свойственно отождествлять себя с властью. В этом исследовании фиксируется значительный рост соответствующих настроений среди сторонников Партии регионов. Сейчас не оранжевая власть, и, поэтому, на Востоке Украины сейчас больше тех, кто отождествляет себя с Украиной. К сожалению, у нас Украина разделена.

Скажется ли уровень патриотизма, например, на желании эмигрировать? Сложный вопрос. Уровень патриотизма всегда оказывался выше в западном регионе, но, тем не менее, больше едут за границу из западного региона. Потому что люди едут туда, где могут зарабатывать.

Рост патриотиотических настроений может быть связан и с законом о языках. Части населения с Восточной и Южной Украины эта тема могла показаться близкой, поскольку государство признало, легализировало русский язык. Ведь русский и так никто не запрещал, а сейчас их язык приобрел практически равноправный статус с украинским. И это в каком-то смысле примиряет людей с их государством. Насколько это считать патриотизмом – вопрос определений. Ну, не считаю я, что патриотизм вырос, если уменьшилось число людей, готовых защищать эту страну!..

Владимир Паниотто, директор Киевского Международного института социологии:

ГЛАВНЫЕ МАРКЕРЫ ПАТРИОТИЗМА – ЭТО ОТНОШЕНИЕ К НЕЗАВИСИМОСТИ И ВОПРОСУ ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА

Владимир Паниотто

Сказать, каким образом соотносится самооценка патриотизма с реальным уровнем патриотизма, довольно сложно. Цифры, которые нам показали, это всего лишь демонстративное поведение опрошенных. Людей спрашивают: патриоты ли они, и они готовы говорить, что они патриоты.

Чтобы судить об уровне патриотизма, необходим целый ряд показателей. Я считаю, что хороший показатель – желание эмигрировать из страны. Оно в последнее время то повышалось, то понижалось, но, в последние несколько лет, существенно выросло. Индикатором патриотизма может стать также исследование по двойному гражданству. Серьезный индикатор – отношение к независимости Украины. И желание эмигрировать, и отношение к независимости  - показатели более надежны, чем демонстративное поведение называть или не называть себя патриотом.

Но, я верю, что ситуативно такая динамика роста патриотических настроений возможна. Она может быть связана с уменьшением свободы и демократии и большим желанием проявлять позитивные характеристики, и следующим из этого повышением социального контроля и ощущением опасности. А еще теоретически могло поднять уровень патриотизма проведение Еврочемпионата.

Денис Богуш, политтехнолог, эксперт в сфере стратегических коммуникаций:

УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА НУЖНО СВЕРЯТЬ С ЖЕЛАНИЕМ ЭМИГРИРОВАТЬ

Денис Богуш

Судя по результатам исследований, действительно есть всплеск патриотических настроений. Это как бы так выглядит, если исходить из исследований. Но, тем не менее, есть исследования, которые говорят, что 50% молодежи хочет выехать на постоянное место жительства в Европу. И я считаю, что если провести исследование о готовности людей эмигрировать и сравнить с этими данными, то это были бы реальные результаты.

Евгений Копатько, социолог, директор компании "Research and Branding Group":

РОСТ ПАТРИОТИЗМА ВЫЗВАЛИ ПРИЗЫВЫ ЕВРОПЫ БОЙКОТИРОВАТЬ ЕВРОЧЕМПИОНАТ

Евгений Копатько

Мы в нашей компании сами делали подобные исследования, и они подтверждают то, что действительно наблюдается рост патриотизма, и наиболее он ощутим на Донбассе. Хочу сказать, что на Донбассе уровень регионального патриотизма всегда был очень высок. Я думаю, что на его рост отчасти повлияло проведение Евро и, как ни парадоксально, то, что представители западных стран призывали бойкотировать Еврочемпионат.

Вы понимаете, на Юго-Востоке заявления Европы вызывали обратную реакцию: мы же стараемся, мы что-то делаем, чтобы мерпориятие у нас прошло хорошо, и тут реакция обратная. И даже те маркеры, что люди не испытывают при этом гордости за флаг и герб, не входит в противоречия с самоосознанием. Уровень местного патриотизма не связан с любовью к символике, которую, может, и не все принимают. Мы можем просто любить свою землю, независимо от того, в каком положении находимся.

И я верю, что такие патриотические чувства будут иметь положительную динамику.

Опрашивала Лана Самохвалова

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