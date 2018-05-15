Украинцы называют себя патриотами, но не прочь эмигрировать

Как сообщал УНИАН, на днях социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты интересных исследований уровня патриотизма.

Согласно им, в августе 2012 года фиксируется рост уровня патриотизма. По сравнению с показателями двухлетней давности, количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросла с 77 до 82%, а по сравнению с данными полугодичной давности - рост еще больше - с 73 до 82%. В частности, 40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриотов своей страны, еще 42% - скорее да, чем нет.

Мы попросили прокомментировать эти цифры социологов. В частности, мы спрашивали, способен ли рост патриотических настроений привести к каким-то конкретным действиям, повлиять на важные решения и поведение граждан, считающих себя патриотами.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии:

«ЦИФРА ПАТРИОТИЗМА» – ЖЕЛАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Я не думаю, что показатели рейтинга патриотизма как-то скажутся на действиях людей. По моему мнению, это просто колебания общественных настроений. Вообще-то говоря, здравомыслящий человек не скажет, что он не патриот. Слово "националист" имеет какой-то подтекст, который не все считают адекватным. А слово "патриот" всегда имело позитивную окраску. Это желание идентифицировать себя с группой людей, позитивно характеризующихся во всех контекстах.

Я думаю, что цифра роста патриотизма - это, скорее, потребность своей позитивной самоидентификации. Очень тяжело людям жить с постоянным ощущением негатива, но, по крайней мере, эта самоидентификация негатива никак не добавляет. Я не думаю, что это цифра будет как-то тесно связана с конкретным поведением. Другой вопрос, что эта двухлетняя динамика слишком мала. Надо отслеживать такие тренды несколько лет, чтобы сделать вывод о том, что это тенденция. Бывают же спонтанные колебания, под настроения. Вот мог, например, Чемпионат Европы добавить патриотизма молодежи, и тем более Юго-Востоку Украины, где проходили матчи. Кроме того, у людей может быть усталость от негатива и желание приписать себе что-то позитивное. Патриотизм – слишком абстрактное понятие. Неприлично жить в стране, быть ее гражданином и не быть ее патриотом. У большинства людей, которые опрашивались, срабатывает механизм социальной желательности, они не хотят быть в лице того, кто их опрашивает, социально нежелательным субъектом, вот и называют себя патриотами.

Ирина Бекешкина, директор центра Демократические инициативы имени Илька Кучерива:

ВОЗМОЖНО, РОСТ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ СВЯЗАН С ПРИНЯТИЕМ ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНА

Я считаю, что многое зависит от дефиниций, что считать патриотизмом. Потому, что в этом же исследовании есть цифра – снизилось число тех, кто готов защищать Украину с оружием в руках. Я могу предположить, что выросло число тех людей, которые идентифицируют себя с Украиной. И это связано с тем, что людям свойственно отождествлять себя с властью. В этом исследовании фиксируется значительный рост соответствующих настроений среди сторонников Партии регионов. Сейчас не оранжевая власть, и, поэтому, на Востоке Украины сейчас больше тех, кто отождествляет себя с Украиной. К сожалению, у нас Украина разделена.

Скажется ли уровень патриотизма, например, на желании эмигрировать? Сложный вопрос. Уровень патриотизма всегда оказывался выше в западном регионе, но, тем не менее, больше едут за границу из западного региона. Потому что люди едут туда, где могут зарабатывать.

Рост патриотиотических настроений может быть связан и с законом о языках. Части населения с Восточной и Южной Украины эта тема могла показаться близкой, поскольку государство признало, легализировало русский язык. Ведь русский и так никто не запрещал, а сейчас их язык приобрел практически равноправный статус с украинским. И это в каком-то смысле примиряет людей с их государством. Насколько это считать патриотизмом – вопрос определений. Ну, не считаю я, что патриотизм вырос, если уменьшилось число людей, готовых защищать эту страну!..

Владимир Паниотто, директор Киевского Международного института социологии:

ГЛАВНЫЕ МАРКЕРЫ ПАТРИОТИЗМА – ЭТО ОТНОШЕНИЕ К НЕЗАВИСИМОСТИ И ВОПРОСУ ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА

Сказать, каким образом соотносится самооценка патриотизма с реальным уровнем патриотизма, довольно сложно. Цифры, которые нам показали, это всего лишь демонстративное поведение опрошенных. Людей спрашивают: патриоты ли они, и они готовы говорить, что они патриоты.

Чтобы судить об уровне патриотизма, необходим целый ряд показателей. Я считаю, что хороший показатель – желание эмигрировать из страны. Оно в последнее время то повышалось, то понижалось, но, в последние несколько лет, существенно выросло. Индикатором патриотизма может стать также исследование по двойному гражданству. Серьезный индикатор – отношение к независимости Украины. И желание эмигрировать, и отношение к независимости - показатели более надежны, чем демонстративное поведение называть или не называть себя патриотом.

Но, я верю, что ситуативно такая динамика роста патриотических настроений возможна. Она может быть связана с уменьшением свободы и демократии и большим желанием проявлять позитивные характеристики, и следующим из этого повышением социального контроля и ощущением опасности. А еще теоретически могло поднять уровень патриотизма проведение Еврочемпионата.

Денис Богуш, политтехнолог, эксперт в сфере стратегических коммуникаций:

УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА НУЖНО СВЕРЯТЬ С ЖЕЛАНИЕМ ЭМИГРИРОВАТЬ

Судя по результатам исследований, действительно есть всплеск патриотических настроений. Это как бы так выглядит, если исходить из исследований. Но, тем не менее, есть исследования, которые говорят, что 50% молодежи хочет выехать на постоянное место жительства в Европу. И я считаю, что если провести исследование о готовности людей эмигрировать и сравнить с этими данными, то это были бы реальные результаты.

Евгений Копатько, социолог, директор компании "Research and Branding Group":

РОСТ ПАТРИОТИЗМА ВЫЗВАЛИ ПРИЗЫВЫ ЕВРОПЫ БОЙКОТИРОВАТЬ ЕВРОЧЕМПИОНАТ

Мы в нашей компании сами делали подобные исследования, и они подтверждают то, что действительно наблюдается рост патриотизма, и наиболее он ощутим на Донбассе. Хочу сказать, что на Донбассе уровень регионального патриотизма всегда был очень высок. Я думаю, что на его рост отчасти повлияло проведение Евро и, как ни парадоксально, то, что представители западных стран призывали бойкотировать Еврочемпионат.

Вы понимаете, на Юго-Востоке заявления Европы вызывали обратную реакцию: мы же стараемся, мы что-то делаем, чтобы мерпориятие у нас прошло хорошо, и тут реакция обратная. И даже те маркеры, что люди не испытывают при этом гордости за флаг и герб, не входит в противоречия с самоосознанием. Уровень местного патриотизма не связан с любовью к символике, которую, может, и не все принимают. Мы можем просто любить свою землю, независимо от того, в каком положении находимся.

И я верю, что такие патриотические чувства будут иметь положительную динамику.

Опрашивала Лана Самохвалова