Автомобильные именины сердца

И для тех, кто может позволить себе раз в полгода менять машину, и для тех, кто недавно сел за руль какой-нибудь «славуты» и полюбил это дело, выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины AUTOMOTIVE UKRAINE Kiev 2006 вызвала массу эмоций.

Устроители выставки убеждают ее посетителей, что ее размах сопоставим с токийскими или женевскими автомобильными салонами и теперь автолюбителям можно не ездить в Европу, а приобретать авто в Киеве. Этому можно верить, но мы считаем, что хоть киевская выставка это не показ «от кутюр», но это очень радостный и очень добротный автомобильный прет-а-порте. Ходить бесцельно по такому автопиршеству было неразумно. Лучше любоваться и, мечтая о каком-то «женском» автомобиле, прицениваться и присматриваться.

В павильонах были выстроены и последние новинки, и машины, которые больше года продаются в автосалонах. Выставочная модель HUMMERa H3 за 68 тысяч долларов «улетела» в первые же дни выставки, и еще двое желающих сделали заявку на этот внедорожник. На улице обратила внимание на совсем необычный джип, он почему-то показался невероятно родным, очень похожим на БТР. Этот тот самый отечественный джип ВЕПР (транспортное средство высоко-эффективной проходимости), который сделали умельцы из Кременчуга. Его, кстати, облюбовал себе Виталий Кличко и еще пара-тройка отечественных олигархов. Менеджеры характеризуют автомобиль короткой фразой: автомобиль общего назначения, а также для спецслужб и силовых ведомств.

Впервые автолюбители могли рассмотреть знаменитые Бентли. Менеджеры были заняты, но от окружающих удалось услышать, что все модели (начиная от 270 тысяч долларов) были проданы.

Спр ава от Бентли (BENTLEY) примостился Ягуар (JAGUAR). Посидеть в новой спортивной красавице КХ не удалось, ее, по слухам, приобрел сын Софии Ротару.

Эти машины «без крыши» пользуются невероятным успехом. В такой вот новой спортивной БМВ (BMW Z4 M) я обнаружила Остапа Ступку.

- Вы ее купили? - простодушно интересуюсь.

- Нет, что вы, она мне не по карману.

- А вообще нравится?

- Да. Но у нее механическая коробка передач, а я предпочитаю коробку автомат, так, что посидеть могу, а вот ездить – не судьба, - отвечает Остап.

А вот и фольксвагены (Volkswagen), вот оно чудо – фольксваген – фаэтон. Фаэтон – самый изящный из фольксвагенов. Марка как для Германии вполне народная, а класс этой модели - представительский, говорят, что на таком ездил Герхард Шредер и министр внутренних дел Юрий Луценко. Ее, по словам менеджера, тоже уже купили.

Попей, коньячку, расслабься и посмотри чего-то подешевле, приказываю себе. И направляюсь, к «стоянкам» Рено (RENAULT). Вот она красотка КЛИО (RENAULT CLIO). Я рискую нарваться на возмущение мужчин, которые вовсе не считают эту машину женской. Но элегантность, плавность выдавали инженерный замысел творцов этого авто. Ну разве не для женщин предназначался автомобиль, если его вещевой ящик 9,4 литра.

А вот и Тойота Ярис (Tоyota Yaris). Не без трепета усаживаюсь за руль машины, чья предшественница в течении шести лет разошлась в Европе «миллионным тиражом». Открыть и закрыть машину можно лишь нажатием кнопки на крышке одной из передних дверей или на крышке багажника. Двигатель тоже можно запустить кнопкой. Рукоятку микроклимата, напоминающую светофор, можно и крутить, и нажимать. А вообще там внутри красиво и удобно. Для невысоких водителей предусмотрена регулировка кресла по высоте, желания «втянуть» руль не возникает, обзорность нормальная, в общем, хороша. Люблю смотрины женских авто, толкаются тут не мужчины с часами Вашерон, а такие же как я.

А вот еще новинка, рассчитанная на женщин. Фиат Панда (FIAT PANDA). Этот медвежонок (панда в переводе с английского языка «медведь») довольно резвый, он способен разгоняться до 150 километров. У него две коробки передач, механическая и автомат, кондиционеры тоже на выбор: механический и автоматический. Задние сидения можно перемещать, а спинки с подголовниками складывать, те, кто возит ребенка, знает как это удобно. Ко всем плюсам, еще и то, что машина преодолела самые строгие тесты «на безопасность».

А вот и Нисан Микра (Nissan Micra). В ее игрушечности есть свое безграничное обаяние. Ее легко узнать по характерным дугообразным изгибам переднего и заднего бамперов. Эти компактные размеры как-будто говорят, купи меня, мною легко маневрировать и меня легко парковать. Подруга, бравшая ее на тест, говорит, что Микра уходит вообще без задержек, она мягкая и предсказуемая. Говорят, что она легко поворачивает и легко держит дорогу, но приходилось слышать, что в ней «укачивает», а если в салоне ребенок, то этот недостаток становится значимым.

А вот и «дача - еган», как называет его мой трехлетний сын. Румынская машина Логан Дача – Рено (DACIA – RENAULT) очень быстро вошла на наш рынок. Это не совсем женский автомобиль, но он нравится женщинам. Правда, первый пыл несколько остывает, когда узнаешь цену, порядка десяти тысяч долларов. Сразу начинаешь мечтать о вступлении в ВТО или хотя бы о таможенном союзе с Румынией, чтобы привезти ее самому, тысячи так за две евро. «Папа, мне нужен полный инжектор», - клянчил рядом какой-то великовозрастный сынок. «Сдай экзамены, - посмотрим», - сурово отвечал папа.

Чуть дальше вовсю крутили ролики с креш-тестами. Народ смотрел открыв рот. Нет, все-таки водители малость больны на голову.

Может прозвучит неискренне, но на автошоу, как в бане, нет генералов, и нет там классовой ненависти, там есть автолюбители. А любовь к машинам, поверьте женщине, высокое чувство.

Маша Мищенко