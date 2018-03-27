Фонд госимущества + НЗФ = любовь по принуждению?

В Хозяйственном суде г. Киева слушается дело по искам Фонда госимущества, прокуратуры, ООО «Славутич Регистратор», суть которого – возвращение акций НЗФ в госсобственность. Несмотря на то, что все истцы заявляют о том, что у них одно единственное желание – вернуть НЗФ в госсобственность, в благородном семействе чувствуется явный раздор. Можна сказать даже более – почему-то одна из сторон, а именно Фонд госимущества, уделяет больше внимания критике казалось бы находящейся с ней по одну сторону баррикад Генпрокуратуры, чем непосредственно судебному процесу и возвращению акций НЗФ в госсобственность.

В чем же все-таки дело? Следует отметить, что основным камнем преткновения стало содержащееся в иске прокуратуры требование обязать Фонд госимущества вступить в права собственника 50 % плюс 1 акций Никопольского завода ферросплавов. Довольно удивительное требование, если учесть, что речь идет о государственном органе, в функцию которого входит блюсти корпоративные права государства. Однако тут следует вспомнить немного истории.

Несмотря на то, что высшими судебными инстанциями давным-давно были поставлены все точки в деле относительно возвращения в госсобственность контрольного пакета акций НЗФ, на сегодня, как говорится, «воз и ныне там». В чем же дело, почему и сегодня несмотря на все судебные решения, контрольный пакет акций НЗФ продолжает оставаться в руках бывших собственников?

Думается, собственники контрольного пакета НЗФ должны в первую очередь поблагодарить, как ни странно, орган, который в первую очередь обязан следить за тем, чтобы соблюдались имущественные права государства. Речь, конечно же, идет о Фонде госимущества и о его председателе – Валентине Семенюк. К сожалению, именно из-за позиции председателя Фонда предприятие продолжают контролировать отнють не государственные акционеры.

Дело в том, что какие бы решения не принимались судами, Фонд госимущества выступал и продолжает выступать с «четкой и однозначной» позицией – судебные решения должны быть разъяснены, должна быть прописана механика выполнения судебных решений, необходимо еще раз конкретизировать от кого кому должны быть переданы акции НЗФ. При этом довольно логический вопрос о том, что ж это за ведомство такое, которому самые простейшие действия по выполнению законности необходимо растолковывать, скромно умалчивается.

Видимо, поэтому требование Генпрокуратуры обязать Фонд госимущества таки вступить в права собственности пакета акций НЗФ вызвало такую острую критику со стороны Фонда, непосредственно его председателя Валентины Семенюк. Было уже два обращения председателя Фонда в прокуратуру с требованием снять данное требование, было даже письмо к Президенту. Следует отметить, что заявления Семенюк о том, что данные исковые требования противоречат законодательству, выглядят слабо обоснованными, поскольку именно прокуратура является организацией надзирающей за исполнением закона, и в своих исковых требованиях она настаивает на выполнении закона Фондом госимущества.

Фактически прокуратура данным судебным иском просто хочет через суд обязать Фонд госимущества выполнить принятые ранее судами разных инстанций решения о возврате акций НЗФ в госсобственность и по сути заставить признать его тот факт, что по состоянию на сегодня акции НЗФ уже находятся на счету государства. Свои исковые требования прокуратура сформулировала так, что Фонду, вернее его руководству, будет, в случае их удовлетворения, очень трудно говорить о непрописанности процедуры возврата, о необходимости принятия новых решений и пр.

Более того, выполнение исковых требований Генпрокуратуры о вступлении в права собственности контрольным пакетом НЗФ выглядит как возможно единственно оставшийся на сегодня реальный шанс для самого Фонда госимущества избежать серьезных ротаций его высшего руководства. Как отмечает ряд экспертов, ситуация в дальнейшем может развиваться двумя путями – или Фонд госимущества все-таки выполнит судебные решения по возврату акций НЗФ в госсобственность, или будет поставлен вопрос о смене руководства Фонда. Кстати, этот вопрос уже неоднократно возникал.

Необходимо учесть, что сегодняшнее правительство, уже второе по счету, которое не находит совместного языка с председателем Фонда госимущества относительно проблемы возвращения акций НЗФ в госсобственность. Начиная с лета 2005 года между правительством и Фондом госимущества идет перманентная борьба за возвращение акций НЗФ в госсобственность. И это касается как правительства Тимошенко, так и премьер-министра Юрия Ехануров, который еще 7 ноября 2005 года поручил Министерству юстиции Украины и Фонду государственного имущества выполнить поручение Президента Украины Виктора Ющенко, касающееся Никопольского завода ферросплавов.

Напомним, Президент Украины Виктор Ющенко еще в сентябре прошлого года поручил генеральному прокурору и министру юстиции обеспечить законную передачу в Фонд государственного имущества Украины контрольного пакета акций ОАО "Никопольский завод ферросплавов".

Впрочем, эти и дальнейшие заявления и поручения, регулярно звучащие со стороны представителей высшей власти, никоим образом не подействовали на председателя Фонда госимущества. Как и в случае с судебными решениями, о которых говорилось выше, так и в случае со всевозможными поручениями Президента и КМУ Валентина Петровна с заслуживающей на уважение непреклонностью продолжала и продолжает утверждать, что акции не у нее (т.е. не у Фонда) и что ей (т.е. снова таки Фонду) так и не объяснили надлежащим образом, как их возвращать в госсобственность.

Впрочем, всему в этом мире приходит конец. Несомненно, что сегодняшнее открытое противостояние конечно же привлечет внимание не только теперешнего Кабинета министров Украины, где, как выходит из вышесказанного, людей недовольных председателем Фонда хоть отбавляй, но и следующего правительства, сформированного на коалиционной основе. Которое, наверняка, примет ко вниманию и постарается исправить недоработки двух предыдущих правительств.

Между тем, сегодня, пока Фонд госимущества ведет просто таки священную войну против своих колег по государственной службе из Генпрокуратуры, уже абсолютно очевидно, что бывшие собственники инициируют новую волну судебных разборок, основной целью которых, впрочем как и всегда, является желание заблокировать какой-либо ценой возращение акций НЗФ в госсобственность.

Так, апелляционный суд Кировоградской области 26 мая отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Фонда госимущества Украины на судебное определение, запрещающее государственным органам осуществлять какие-либо действия по перечислению акций Никопольского завода ферросплавов на счет ФГИУ.

По информации ФГИУ, данное определения было вынесено Ленинским районным судом г.Кировограда 14 марта т.г. по иску консорциума «Приднепровье» к Фонду госимущества, Кабинету Министров Украины, «Укрсоцбанку» о признании консорциума добросовестным приобретателем акций НЗФ.

Бывшие собственники НЗФ также подали встречный иск в деле по иску Фонда государственного имущества и Генеральной прокуратуры, в котором требует запретить государственным органам изымать у него контрольный пакет акций Никопольского завода ферросплавов. Консорциум также требует запретить «Укрсоцбанку» осуществлять какие-либо операции с контрольным пакетом акций НЗФ, находящимся на его счету.

Как видно, тактика бывших собственников НЗФ очевидна – после решений высших судебных инстанций у них уже нет никаких шансов оспорить сам факт законности приватизации предприятия, поэтому они стараются просто заблокировать передачу акций предприятий. И под завесу пиар-войны Фонда госимущества против Генпрокуратуры им это, как мы уже увидели, удается.

И вполне возможно это им будет успешно удаваться и в дальнейшем, по крайней мере пока у руководства Фонда будут стоять люди абсолютно незаинтересованные в скорейшем возвращении незаконно приватизированной собственности государству. Хотя, системное и целенаправленное затягивание вопроса возвращение акций НЗФ, срыв планов по поступлениям от приватизации, срыв подготовки к приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, конфронтационная позиция главы Фонда по блокированию приватизации такого крупного объекта как «Укртелеком», ничем не подкрепленные, по сути своей до смешного непрофессиональные заявления о выводе акций приватизируемых предприятий на Лондонскую фондовую биржу дают все основания утверждать, что в скором времени на посту председателя Фонда мы увидим совсем другого человека, а в парламенте станет на одного ярого защитника «социализма с человеческим лицом» больше. Возможно, тогда мы станем свидетелями того, как государстсво вступит в свои права на Никопольском заводе ферросплавов?

Николай Полупанов