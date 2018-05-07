Как регионалы на Донбассе Азарову демарши устраивают

В Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повысились тарифы на холодную воду для населения. Это решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. По данным комиссии, с 1 марта 2012 года средний тариф по Украине составит 4,57 грн. за кубометр (водоснабжение - 2,46 грн. / куб. м, водоотвод - 2,11 грн. / куб. м). Но для некоторых украинцев вода стоит втрое дороже среднего показателя по стране, несмотря на все обещания премьера Николая Азарова.

Вода в городе Краснодон на Луганщине всегда была дорогой. Например, до последнего повышения тарифов жители шахтерского города за 1 куб. м воды платили 7 грн. Но местным властям и этого было мало. И на 18-й сессии городского совета Краснодона депутаты утвердили новую цену - 12,27 грн. за кубометр. Этот самый высокий в Украине тариф на холодную воду действует уже с 1 февраля. Для сравнения: стоимость воды в Херсоне - 6,04 грн., во Львове - 5,72 грн.

- Нам на сессии показали какие-то расчеты, новые тарифы, в которые заложена электроэнергия, зарплата, но сколько ее вписывают в куб воды и как ее пересчитать - неизвестно, - рассказывает депутат городского совета Краснодона от «Батькивщины» Юрий Моравский. - Они говорят, даже эти тарифы не полностью будут покрывать электроэнергию и зарплату. Извините, вся страна как-то покрывает, и вода повсюду в несколько раз дешевле, даже в том же Луганске... Я единственный депутат-оппозиционер в Краснодонском горсовете, мои возможности ограничены. А все депутаты от ПР проголосовали "за".

Краснодонцев возмутили драконовские тарифы на воду, которую к тому же дают по графику. А тут еще Азаров на всю страну вещает, мол, оснований для повышения тарифов нет, обещает наказать чиновников, которые станут творить произвол, мол, «каждый случай необоснованного повышения тарифов будет рассмотрен, а лица, допустившие это, будут приглашены на заседание правительства и отчитаются за своих действия».

Жительница Краснодона Наталья Ященко сразу позвонила на правительственную "горячую линию" и спросила, на каком основании вода в городе подорожала с 7 до 12,27 грн.? Ответ пообещали прислать по почте.

Письмо пришло от исполкома Краснодонского горсовета, в котором говорилось, что КП "Водоканал" находится в сложной финансовой ситуации из-за ранее утвержденного тарифа в 7 грн. Жаловались, что возросла стоимость электроэнергии и горюче-смазочных материалов.

"Кроме того следует отметить рост минимальной заработной платы с 888 грн. до 1073 грн. Более 11,5 млн. грн. составляет задолженность предприятия перед Пенсионным фондом", - перечисляли "аргументы" чиновники.

Интересно получается, водоканал - в трудной ситуации, а граждане - в легкой? И если они получили на копейку больше, то почему они обязательно должны ее отдать коммунальному предприятию? И причем тут Пенсионный фонд?

Азаров сообщил, что министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолию Близнюку "поручено взять на контроль стабильность тарифов на услуги ЖКХ».

Мы позвонили господину министру с вопросом: на каком основании городской совет Краснодона повысила стоимость воды до 12,27 грн.?

- Он не мог сам этого сделать. Не может этого быть. Он согласовал, - уверяет Анатолий Близнюк. - На Фейсбуке у премьера каждый день есть заявления от людей, просьбы, я смотрю. В государстве восстановлена ценовая инспекция, которая будет контролировать все эти дела. У Министерства регионального развития нет полномочий контролировать те цены. Мы только предлагаем, какие работы необходимо провести для того, чтобы содержать дом. Говорим, сколько оно стоит. А потом люди принимают решения.

- То есть если чиновники на местах решат, что вода будет стоить 15 или 20 гривен, вы на них не можете повлиять? - уточняем у господина Близнюка.

- Не могут они сами этого сделать. Есть комиссия. Что вы от меня хотите? Я еще сегодня узнаю, они принимали такое решение или не принимали. Что дальше?

- Вы как министр можете повлиять на ситуацию, ЖКХ - это ваша сфера деятельности, вам премьер поручил заниматься вопросом тарифов.

- Вы же знаете, что государственные органы не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. Но у государства есть единственный регулятор, с которым согласовывают повышение цен. Маленькие субъекты самостоятельно это устанавливают. Если есть такой факт, я разберусь.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, нам сообщили, что Краснодон - "не их лицензиат".

"Под регуляторное влияние Комиссии подпадают 66 предприятий водоснабжения и водоотвода, осуществляющие деятельность в городах с населением более 100 тысяч человек. В других городах вопрос тарифов - компетенция исключительно органов местного самоуправления", - таким был ответ комиссии.

Круг замкнулся. Значит, если в городе живет 99 000 человек или менее, то управы на местных чиновников в вопросе установления тарифов нет? А таких городов - тысячи по Украине. И жителям остается надеяться исключительно на порядочность чиновников, что в украинских реалиях равно утопии.

Когда в Киевводоканале заявили, что с 1 марта 2012 года на 6% вырастут тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для населения, то первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак заявил, что решение о введении для населения новых тарифов не принято. По его убеждению, повышение тарифов на 6% проблем Киевводоканала не решит, но при этом «только возбуждает населения».

Напомним, в городах, где недавно были повышены (по мнению Кабмина, необоснованно) тарифы на жилищно-коммунальные услуги, дали задний ход своим решением. После профилактической беседы с Азаровым пересмотрели и снизили новые тарифы городские головы Чернигова, Сум, Полтавы. Но члену Партии регионов мэру Краснодона Юрию Баклагову премьер - не указ.

Яна Солнцева