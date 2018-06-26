Как в Украине изобрели арбузную текилу

Не так давно УНИАН и туристический сайт “Тут и там” назвали самые “вкусные” события прошлого года. Наш рейтинг кулинарных праздников и фестивалей в Украине называется «Ели-пили». В данном случае - «Ели-пили-2011». А еще годом раньше было – «Ели-пили-2010».

Зачем это нам?

Мы уверены, что человек не должен состоять на девяносто с лишним процентов из политики и работы, как это сегодня происходит со многими в Украине. Люди должны путешествовать, открывать для себя мир, отдыхать, развлекаться, получать удовольствие от жизни. Одно из таких, согласитесь, далеко не последних удовольствий - гастрономия. Понятно, это не еда в советском понимании этого слова, то есть, утоление голода для поддержания организма в работоспособном состоянии. Еда – как праздник, как эмоции, если хотите, как познание мира. Именно этому во всем мире и служат разного рода гастрономические празднества. Сотни тысяч людей съезжаются на легендарный Октоберфест ведь не только дабы пива попить – в конце концов, хорошее пиво в Германии подают на каждом шагу.

В Украине подобные праздники в последние годы также становятся все популярнее. Не то, чтобы мы уже переживали бум «вкусных» фестивалей, но, как говорится в Одессе, «их у нас уже есть», и они всё разнообразнее. Есть колоритные праздники в маленьких селах, на которые собираются по несколько сот людей, со своей, почти домашней, атмосферой и традициями. Есть крупные фестивали уже международного масштаба, куда приезжают туристы, по крайней мере, из нескольких стран. Есть камерные фесты со своими «фишками» - вроде «Поминок свині”. Есть фестивальные шоу, «заточенные» под разного рода рекорды – вроде фестиваля борща, на котором в одном казане могут сварить несколько центнеров того самого, главного блюда украинцев.

Словом, веселых и неординарных «вкусных» праздников в Украине уже достаточно. А знают о них, как нам кажется, незаслужено мало людей. Посему и возникла идея создания рейтинга кулинарных фестивалей и праздников.

Почему именно рейтинг? Кулинары, пивовары и виноделы любят соревноваться. Пусть и соревнуются. Наша же задача – рассказать об их рекордах, их фантазиях, их «фишках». И, смотришь, своими рассказами мы поднимем кого-то с любимого дивана, привлечем внимание к событиям, внешне, вроде бы, связанным лишь с темой «вкусно поесть», а на самом деле, способным подтолкнуть нас к путешествиям, саморазвитию и творчеству в самом широком смысле этого слова.

Так и возник рейтинг «Ели-пили». Сначала - «Ели-пили-2010», и вот теперь – «Ели-пили-2011». То есть, мы уже два года следим за гастрономическими событиями в Украине и определяем, где происходят самые «вкусные».

Что же показали эти два года?

Сладкая, хлебная и мясная столицы Украины…

В среднем в Украине в год организовывается несколько десятков кулинарных праздников и фестивалей. Много это или мало? Как нам кажется, уже немало. При этом львиную долю гурманских «тусовок» посвящено трем украинским «фишкам» - борщу, салу и вареникам.

На первом месте, конечно же – сало, что лишний раз подтверждает истину «сало – це наше усе». Одних лишь фестивалей сала проходит ежегодно добрый десяток. А о сельских и районных праздниках и говорить нечего!

На втором месте – почитаемый каждым украинцем борщ. Может, виноваты большевики, усмотревшие в его красном цвете идеологические мотивы и прописавшие его в меню всех харчевен СССР. А, может, это просто дань уважения блюду, на котором выросло не одно поколение украинцев, блюду красивому и питательному. Но факт есть факт – фестивали борща проводятся по всей Украине, лучше любых других факторов показывая, что «захід та схід” могут быть едиными.

Наконец, вареники тоже лепят у нас по всей Украине, собирая при этом на праздники все больше и больше людей.

О чем говорят три те самые главные «кита»» украинских кулинарных фестов – сало, борщ и вареники? Можно трактовать это тем, что гастрономические предпочтения украинцев определяются образом жизни – у нас много тяжелой работы, для выполнения которой нужна калорийная пища (не поработаешь ведь ударно на капустном супчике или лягушачьих ножках). Посему и доминируют в рейтинге именно эти, а не другие «фишки».

Плохо ли это? Нет смысла ломать себе голову над этим. Пока все обстоит так, а не иначе. А дальше посмотрим.

Еще одна любопытная деталь. Оказалось, кроме официального Киева, на карте Украины можно обозначить еще как минимум три столицы. Хлебной столицей страны можно назвать Черкасщину, где поддерживают давние хлеборобские традиции и проводят разного рода хлебные фестивали.

Сладкой столицей все больше становится Львов – с его фестивалями кофе, шоколада, пончика и другими. И, наконец, мясной столицей Украины сегодня можно по праву назвать Закарпатье, где еще не разучились печь целого быка на вертеле и проводят свои регулярные смотры энергичные оппоненты вегетарианцев.

Теперь о том, кто становился лучшими в нашем рейтинге. В 2010 году, проводя его впервые, мы просто ранжировали фестивали по местам: первое-второе и т.д.

Лучшим из лучших кулинарных фестов мы признали тогда фестиваль любителей сала “ С любовью … к салу”, проводимый в Луцке.

«Серебряным призером» стал фестиваль дерунов в Коростене, что на Житомирщине. Наконец, на третье место в рейтинге вышли сразу три гастрономических события - сливовый фестиваль в селе Геча, что на Закарпатье, фестиваль “Берлибашский бануш” на Раховщине (там же, на Закарпатье) и свято национального блюда «Борщ`їв” на Тернопольщине. На десять первых позиций рейтинга также вышли и «раскрученные» «сладкие» львовские фестивали – кофе, шоколада, пампуха, и колоритные региональные праздники вроде фестиваля «Коропфест», что на Тернопольщине.

Как мы определяли победителя? Учитывая, что фестивали все разные - и по масштабам, и по колориту, и по направленности (как, скажем, определить, что «круче» - рекорд в несколько тонн борща или большое количество участников?), мы сравнивали фестивали по десяти критериям – сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей он собирает, какими «фишками» может похвастаться.

Какие еще выводы мы сделали тогда, в 2010-м году? Пожалуй, главный итог состоит в том, что успех фестиваля или праздника определяется отнюдь не статусом города или влиятельностью региона, не масштабами и объемами съеденного-выпитого на празднике, а энтузиазмом, креативностью, фантазией и одержимостью тех, кто все это придумывал и воплощал в жизнь.

Скажем, почему победил луцкий, «сальный», фестиваль? В других городах и селах не умеют угощать салом? Нет, просто в именно в Луцке нашлись люди, которые не поленились найти тех, кто лучше всех в этом разбирается, организовать их, продумать программу и так далее. Или почему фестиваль дерунов с успехом проходит именно в Коростене? Что, в других городах не умеют готовить деруны? Понятно, умеют. Но именно в Коростене родилась идея собрать тех, кто умеет готовить, тех, кто готов дегустировать их продукцию, а дальше занялись поисков спонсоров, призами, культурной программой, туалетами для тысяч гостей и прочими организационными «радостями». И потому фестиваль уже три года проходил именно в Коростене, с каждым годом собирая все больше участников, а не где-нибудь в другом городе.

Наконец, эту закономерность ярче всего подтвердили на Закарпатье. В небольших селах и городках тут организовывают яркие, неординарные праздники, которым могут позавидовать и города-миллионники. Так что отнюдь не пресловутый админресурс или деньги определяют успех «мероприятия», а те самые энтузиасты и их энергия. А что это значит практически? Что на фестивальной карте Украины может ярко обозначиться и ваш городок или село, если вы проявите те самые креативность, находчивость и фантазию.

И вот, 2011-й год лишь подтвердил эти мысли.

Как умять килограмм сала меньше чем за 9 минут

«Вкусных» праздников и фестивалей в 2011 году в Украине стало еще больше. При этом нас скорее не огорчил, а порадовал тот факт, что как-то практически исчезли фестивали, скажем так, с большой долей «коммерческой составляющей». Это, когда, к примеру, весь фестиваль борща при грандиозных вложениях в рекламу состоит в приготовлении борща в гигантском казанке, а «фишка» состоит в том, что раскрученная водочная фирма вливает в тот борщ свою распиаренную водку. В прошлом году было больше фестивалей пусть меньшего масштаба, но более камерынх, теплых и домашних, если хотите.

Пожалуй, это сыграло главную роль в том, что мы иначе стали рейтинговать гастрономические события. Решили: поскольку трудно сопоставить несопоставимое, лучше ввести несколько номинаций, и в них определять действительно лучших.

Так, мы определили «Самые масштабные фестивали» - это луцкий Фестиваль любителей сала “С любовью … к салу”, закарпатский фестиваль “Червене вино”, фестиваль вина и меда “Солнечный напиток” в Ужгороде, а еще сразу несколько львовских праздников - Праздник сыра и вина, Праздник шоколада, “На кофе во Львов” и Праздник пампуха.

«Самыми креативными фестивалями» были названы Фестиваль дерунов в Коростене, что на Житомирщине, “Короп-фест” на Тернопольщине, фестиваль мясников в селе Геча (Закарпатье), Фестиваль клубники в Черкассах и тот же Фестиваль любителей сала “С любовью … к салу” (Луцк).

«Самый удачный старт» взял Фестиваль вина в Киеве, а в номинации «Самая вкусная традиция» в бесспорные лидеры вышел мукачевский фестиваль «Червене вино», прошедший уже в 16-й раз!

Наконец, в номинацию « Рекорды от гурманов» попали и новички, и «фесты» с традициями. Рекорды разнообразны, полезны и вкусны – на том же луцком фестивале изготовили футбольный мяч из сала диаметром более 6 метров и весом более 400 кг, а в конкурсе на скорость поедания сала победитель съел 1 кг сала с новым мировым рекордом - менее чем за 9 минут! На Празднике Масленицы в Черкассах пекли 20-метровые блины. На Фестивале клубники в Черкассах приготовили 42-метровое клубничное желе. Во Львове на Празднике шоколада во Львове из 15 тысяч элементов собрали гигантское шоколадное сердце, а на Празднике сыра и вина по старинному рецепту, без муки, испекли 120-килограммовый сырник! Наконец, на Фестивале арбузов в Херсонской области на конкурсе арбузов победил арбуз весом 32,6 кг! Вы, возможно, скажете, какая же тут гастрономия, это чисто садоводство. Трудно не согласиться, но арбуз – это же вкусно, а, значит, близко к гастрономии. А, главное, люди хотя устроить себе праздник, простим им небольшую натяжку, как-то - подачу заявки на рейтинг кулинарных фестивалей.

Кстати, креативность можно проявить практически в любой ситуации. На том же фестивале арбузов в Голой Пристани на Херсонщине гости могли угоститься крепким напитком – арбузной текилой. Именно так назвали свою «огненную воду» ее творцы из скромного села Збурьевка. Возможно, и здесь вы скажете, какая же это текила без кактуса! Но и праздника без таких вот открытий могло бы и не быть!

Так что, отбросив второстепенные детали, скажем: «Ели-пили-2011» - это было вкусно! Пусть будет и «Ели-пили-2012». Смотришь, и таких праздников у нас будет не сорок-пятьдесят, а многократно больше. А еще, глядишь, и появится в зарубежных медиа реклама: «Летние туры в Украину для подростков с ослабленным здоровьем! Гарантия прибавки в весе, а также отменного здоровья вашего ребенка. Солнце, море, свежие фрукты и овощи, а также украинская кухня сделают то, что не под силу лучшим докторам!».

Смачного!

Александр Харченко, главный редактор УНИАН,

Владимир Змаженко, руководитель Интернет-проекта «Тут и там»

Фото УНИАН и Тут и там