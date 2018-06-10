Янукович поклялся соблюдать законность и разрешил двум монстрам не платить налоги

"Наша команда всегда руководствовалась принципами законности", – это из выступления Виктора Януковича на заседании правительства, посвященному годовщине его деятельности ("Урядовий кур’єр", 2 августа, стр. 3).

Открываем тот же "("Урядовий кур’єр" за то же число, 18-тую страницу, где размещены официальные документы Кабинета министров. Распоряжением правительства Януковича, которое всегда руководствуется "принципами законности", Государственная налоговая администрация Украины обязана предоставить Государственному предприятию "Энергорынок" "рассрочку налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость на четыре года" (Распоряжение от 25 июля 2007 года №562-р "О рассрочке налоговых обязательств Государственного предприятия "Энергорынок").

Неделей раньше, 18 июля, на "принципах законности" правительство Януковича выдает Постановление №951, согласно которому те же ГНАУ и Минфин обязаны предоставить "Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" рассрочку в уплате налоговых обязательств, которые будут возникать на протяжении второго полугодия 2007 года, на 12 календарных месяцев".

А теперь обратимся к Закону, а именно – к Закону о Государственном бюджете Украины на 2007 год, к одной из его статей, которая чудом еще осталась непереполовиненной Конституционным судом. Статья 65 данного Закона (с подачи того же Кабимина) запрещает всем, в том числе Кабмину, ГНАУ, Минфину, таможне, "предоставление отсрочек относительно сроков уплаты налоговых обязательств субъектов хозяйствования по налогам, сборам (обязательным платежам)".

Формулировка этой неотмененной статьи является четкой и однозначной – отсрочки налоговых обязательств в 2007 году запрещены. Меня как гражданина, откровенно говоря, не столько тревожит затруднительное финансовое положение предприятий-монополистов вроде Нефтегаза и Энергорынка, сколько неуважение к Закону. Все еще тревожит, однако это беспокойство, похоже, скоро накроется медным тазом.

В своем деградирующем неуважении к закону наши властьимущие прогрессируют на глазах. До сих пор, ломая законы на свое усмотрение, они – как на Грушевского, так и на Банковой – по крайней мере пытались, путаясь в словах и сроках, дать какие-то объяснения своим действиям.

Теперь, похоже, считают это излишним. Зачем привлекать внимание электората к каким-то объяснениям?

Станислав Голубенко