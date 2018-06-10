Гуцулы перекрыли движение, к ним вышел Президент

28–29 июля в Яремче состоялся очередной Гуцульский фестиваль, получивший громкий титул “международного”. В субботу и воскресенье движение через Яремчу было перекрыто, по улицам гуляли трезвые и не очень люди в вышиванках и гуцульських кацавейках. Как утверждают организаторы действа, на праздник приехали 17 делегаций из разных уголков Карпат, гости из всей Украины, а также из Канады, Америки и ближнего зарубежья, преимущественно – Польши.

В субботу красочная процессия с песнями и музыкой прошла по центру городка к стадиону. Там народные гуляния продолжились. На сцене пела и танцевала народная самодеятельность – как выяснилось, это был конкурс, – а зрители рядом заливались между тем пивом. На самом стадионе зрителей было маловато – преимущественно жюри и влюбленные пары, которым все равно где целоваться. Дальше празднование приобрело форму разнообразных состязаний, как-то – на лучший гуцульский транспорт, лучшую гуцульский наряд и т.п. В воскресенье гуцулы торжественно помолились в церкви, а затем их приехал поздравить Президент Ющенко.

Фото и текстовки Оксаны Охримчук (за исключением последнего снимка)