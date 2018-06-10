Гуцулы перекрыли движение, к ним вышел Президент

По улицам Яремчи гуляли трезвые и не очень люди в вышиванках и гуцульских кацавейках... На стадионе зрителей было маловато – преимущественно жюри и влюбленные пары, которым все равно где целоваться.... Фото
28–29 июля в Яремче состоялся очередной Гуцульский фестиваль, получивший громкий титул “международного”. В субботу и воскресенье движение через Яремчу было перекрыто, по улицам гуляли трезвые и не очень люди в вышиванках и гуцульських кацавейках. Как утверждают организаторы действа, на праздник приехали 17 делегаций из разных уголков Карпат, гости из всей Украины, а также из Канады, Америки и ближнего зарубежья, преимущественно – Польши.
Наряженные в вышиванки люди прошлись по городку колонной
В субботу красочная процессия с песнями и музыкой прошла по центру городка к стадиону. Там народные гуляния продолжились. На сцене пела и танцевала народная самодеятельность – как выяснилось, это был конкурс, – а зрители рядом заливались между тем пивом. На самом стадионе зрителей было маловато – преимущественно жюри и влюбленные пары, которым все равно где целоваться. Дальше празднование приобрело форму разнообразных состязаний, как-то – на лучший гуцульский транспорт, лучшую гуцульский наряд и т.п. В воскресенье гуцулы торжественно помолились в церкви, а затем их приехал поздравить Президент Ющенко.
Играли кто на чем умел
Эта женщина проревела в рог, имитируя мычание коровы. За демонстрацию своего искусства стребовала у журналистов две гривни
Гитаристы из Змиева на Харьковщине. Их художественная руководительница сурово их вычитала за такое непристойное, по ее мнению, позирование перед камерой
Канадские гости украинского происхождения. Сзади вывеска: УНИВЕРСАМ (а не УНИАМ, как может показаться)
Фотографировались участники фестиваля с большим удовольствием
Так женские гуцульские наряды выглядят сзади
Местная девушка в центральном парке
На фоне карусели – новая церковь
Девушки всячески подчеркивали красоту своих ног
Мужчина в парке ест сладкую вату
А это настоящий гуцул
Это тоже настоящий гуцул
А это турист
Мальчику только что купили вышиванку и игрушечный автомат
Зрители на стадионе наблюдают за тем, что происходит на сцене
Местные ребята созерцают девушек на сцене
Это тоже зрители
Мальчик на стадионе держит шарик, чтобы ее не унесло ветром
Так гуцул ест мороженое (“лёды”, как он сам выразился)
Участница художественной самодеятельности демонстрирует люльку
Вблизи сцены шипели шашлыки
Представители местной власти празднуют гуцульский фестиваль вместе со всеми людьми – на стадионе. Только самое высокое яремчанськое начальство направилось обедать в дорогой ресторан “Гуцульщина”
Виктор Ющенко пришел под занавес праздника в воскресенье
Фото и текстовки Оксаны Охримчук (за исключением последнего снимка)
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