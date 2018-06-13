Заменит ли Регламент Кабмина запрещенный экспорт пшеницы?

Регламент Кабинета министров, утвержденный неделю назад, способен очаровать посольства европейских стран в Киеве. В нём целый (хоть и лаконичный) раздел посвящен процедуре установления соответствия проектов постановлений Кабмина законодательству Европейского Союза, известному законодателям и евроинтеграторам как acquis communautaire. Иначе говоря, если на стол чиновнику Кабмина ложится проект постановления о распределении государственных капитальных субвенций среди местных бюджетов, в котором две трети средств направляются на три известно какие области, он должен был бы его отклонить как несоответствующий канонам европейского законодательства, опирающегося на принцип беспристрастия и пропорциональности распределения финансовой помощи из центра регионам.

Впрочем, для этого случая - и десятков других - предусмотрен пункт 2 статьи 52 Регламента Кабмина, в котором проектантам достаточно "обосновать необходимость нецелесообразности (именно так в тексте) учета положений источников acquis communautaire", чтобы включить перед противоречащим европейскому законодательству или не согласующимся с ним документом зелёный свет.

Но вернемся к европейским дипломатам в Киеве, которые, отчитавшись утром перед своими столицами о европейской направленности Регламента украинского Кабмина, спешат, скажем, на ланч со своими бизнесменами. Да ещё не успели подать аппетайзеры, как предприниматели начинают жаловаться дипломатам на вакханалию с возмещением НДС в Украине...

При этом, когда дипломаты учтиво и вежливо переадресовывают нарекания украинским должностным лицам, те в ответ пожимают плечами и заучено отвечают: "В Украине проблема просроченного невозмещенного НДС давно и успешно решена!" Эту фразу можно услышать из уст первого вице-премьера, председателя ГНА, клерков Минфина и Минэкономики. Неголословность заявления подтверждается официальной статистикой, где в графе "просроченные заявки на возмещение НДС" гордо стоит полный ноль. Этот ноль и предъявляют европейским дипломатам, намекая, мол, вас, мягко говоря, дезинформируют за ланчами.

Инструментарий, которым украинская власть "порешала" проблему "невозмещенного НДС", должен быть сдан на вечное хранение во всемирный Музей налогового администрирования. Для того, чтобы заявка считалась "просроченной", должен быть хоть какой-то критерий этой "просроченности" – скажем, 30 дней со времени ее подачи, как это было раньше для экспортеров.

Украинская власть просто изменила редакцию статьи 7.7.1 Закона об НДС, убрав оттуда обязательство государства возмещать НДС через месяц после предоставления декларации (для неэкспортеров этот период составлял 90 дней). После несоблюдения этого срока заявка считалась просроченной и долгом государства перед налогоплательщиком. Справедливости ради нужно отметить, что эта "редакционная правка" вступила в силу 25 марта 2005 года, однако наиболее творчески и безапелляционно воспользовалось ею нынешнее правительство, для которого она оказалась просто подарком.

Допекло даже Секретариат Президента, который на днях устами руководителя службы социально-экономического развития Владимира Матвийчука признал, что "информация о состоянии возмещения НДС возведена в ранг государственной тайны".

Acquis communautaire предусматривают безусловную фискальную прозрачность и четкую систему администрирования НДС, один из краеугольных камней которой - нулевая ставка НДС на экспорт и, в случае отрицательного сальдо, возмещение оплаченного НДС или его части экспортёру. Излишне уточнять, что эта информация должна быть подробной и публичной.

Мы уже не экспортируем пшеницу (запрещено Кабмином), однако компенсировали эту потерянную экспортную статью новым продуктом – Регламентом Кабмина. Похоже, он тоже разработан на экспорт, для Брюсселя и европейских посольств, чтобы им на минуту стало приятно от упоминания про acquis communautaire.

Станислав Голубенко