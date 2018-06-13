Виновных в катастрофе на Львовщине нет, а фосфор оказался полезен для детей

Страсти вокруг фосфорной катастрофы в Львовской области не утихают, что и понятно. Одни люди говорят, будто произошедшее никакой опасности для граждан не представляет, другие вспоминают подобные заверения чиновников, когда «ударил» Чернобыль. Для того чтобы понять происходящее, украинское представительство РИА «Новости» провело видеомост Москва-Львов-Киев на тему: «Фосфорная катастрофа в Украине: причины и последствия». В мероприятии также принял участие управляющий директор ТОО «Казфосфат» Кайрат Шотбаков. Таким образом состоялся диалог трех стран, представители которых так или иначе причастны к произошедшему.

Первым взял слово Львов, от которого, в частности, выступил губернатор области Петр Олийник. Он рассказывал, насколько грамотно действовала администрация области после того, как только стало известно о катастрофе. Сенсационным была критика из уст чиновника в адрес Александра Кузьмука. Олийник сказал, что вице-премьер, прибывший к месту пожара около часа ночи, допустил серьезную ошибку, назвав произошедшее «вторым Чернобылем», что только усугубило ситуацию. «Была допущена, по моему мнению, очень большая психологическая ошибка», - сказал об этом губернатор.

Встал вопрос, кто же виноват в том, что произошла катастрофа: казахская сторона или украинская железная дорога. Юрий Гершот, директор департамента безопасности Минтранса Украины, сказал о «фосфорном» поезде:

- Состав был сформирован со всеми требованиями и нормами. Безопасность была соблюдена.

Железнодорожники, по мнению этого чиновника, ни в чем, конечно, не виноваты. Ответственность ложится на тех, кто изготовлял упаковку. И вообще «40% инцидентов с опасными грузами связаны с некачественной упаковкой, за которую отвечает отправитель», - сказал Гершот. Опасной концентрации фосфора в земле и воде не обнаружено, сельскохозяйственные работы решено возобновить, сообщил начальник.

Связались с отправителями. Директор ТОО «Казфосфат» Кайрат Шотбаков сказал, что срок эксплуатации цистерн с фосфором, которые загорелись 16 июля на железнодорожном перегоне во Львовской области, должен закончиться в декабре 2007 года. 2 из 15 цистерн, перевернувшихся во Львовской области, были выпущены в 1978 году, остальные – в 1984 году. По его словам, срок эксплуатации цистерн – 24 года, однако «Казфосфат» имеет официальное разрешение от украинской фирмы о продлении срока эксплуатации на 5 лет.

Шотбаков добавил также, что так называемая «водяная рубашка» в цистернах с фосфором соответствовала необходимым требованиям, слой воды был, по его словам, не менее 30 сантиметров. «Мы спокойно воспринимаем произошедшее», – заявил Шотбаков.

Значит, виноваты не железнодорожники и не казахи. Это хорошо: круг подозреваемых сужается.

Директор Центра медико-психологической помощи при МЧС Российской Федерации Зураб Кекелидзе сказал, что специалисты его организации готовы выехать на место аварии для сотрудничества с украинскими коллегами. Также Кекелидзе сообщил, что обычно где-то через месяц после подобной аварии у людей, переживших ее, происходят посттравматические расстройства. Психолог поведал, что в Москве работает круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи людям, пережившим подобные катастрофы, и дал ее номер: +7 (495) 637-70-70. Прозвучало это несколько странно, учитывая тот факт, что каждая минута такого разговора стоит около тридцати центов.

Однако самым странным выступлением было выступление Владислава Гончарука. То, что заявил директор Института химии Академии наук Украины, вообще могло повергнуть в шок неподготовленного слушателя. О катастрофе он сказал:

- Это достаточно штатное событие, тут нет никакой трагедии. Желтого фосфора нет. Есть белый фосфор, красный и черный. Поищите фосфор в организме человека – в каждой клеточке находится фосфор, это биогенный элемент, без которого вообще невозможна жизнь… Но люди будут еще долго обращаться к врачам с насморком. И это связано с тем ажиотажем, который искусственно создан.

Гончарук также сообщил, что фосфор в почве образует фосфатные удобрения, и потребность человека в фосфоре в день составляет до полутора грамма. У детей эта потребность гораздо больше. И если мы не будем вносить фосфор в почву, не будет никаких урожаев.

- А мы меряем, сколько фосфора в колодце, сколько в помидорах, огурцах. Да нет проблем вообще, - заключил химик.

Все это, правда, не очень соотносилось со словами президента Российского союза «За химическую безопасность», доктора химических наук Льва Федорова:

- Желтый фосфор и белый фосфор, он действительно ядовитый и горит до конца. Это общеизвестные вещи.

Также выразили несогласие с мнением чиновников и зеленые - директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и экс-министр окружающей среды Сергей Курыкин. Они предложили придать зоне аварии особый статус и сравнили, вслед за Луценко, «подвиги» украинского Минтранса с деятельностью легендарного партизана Ковпака. Но, похоже, их голоса не были услышаны.

Юрий Гершот заявил, что те самые цистерны вскоре будут возвращены в Казахстан. Для предотвращения подобной аварии транспортировка будет осуществлена в объезд больших городов и населенных пунктов. Так что, уважаемые жители малых городов, будьте осторожней. Как знать, может, завтра на вашу голову свалятся цистерны с фосфором, а кто-то потом скажет, что это были удобрения.

Антон Зикора