Офисный центр будет стоять на месте крещения киевлян?

Недавно привычное для Киева строительство офисного центра по улице Набережно-Крещатицкой, 1-а, рядом с Почтовой площадью на Подоле, привлекло к себе повышенное внимание историков, журналистов и столичной общественности. На сегодня на месте строительства археологи уже нашли двенадцать захоронений периода Киевской Руси и остатки деревянной строительной конструкции.

“Этот район нас интересовал давно, – рассказывает руководитель Подольской археологической экспедиции при НАНУ Михаил Сагайдак, – поскольку эта точка Подола связана со знаковыми позициями. По одной из версий, это начало той зоны где, возможно, происходило крещение киевлян. А возможно, это та же зона, где на берегу Днепра стояла Ильинская церковь, упоминаемая в дохристианские времена, еще в середине X века”.

Плотность застроек Подола и наличие на этом участке значительного числа бомбоубежищ почти не давали возможности археологам узнать, как сохраняются культурные слои и какая ситуация в этом районе с остатками древнего города. Потому с самого начала строительства со значительным интересом велись археологические наблюдения. И когда строители преодолели бетонные подземные хранилища, археологи вышли на живой участок культурного слоя. Ученые сразу обнаружили, что натолкнулись на сакральную зону. Ее размер – как небольшая баскетбольная площадка. На нем на сегодня мы уже обнаружили 12 захоронений древнерусского периода, совершенных по христианскому обряду, – в деревянных гробах.

“Захоронения безинвентарны, что как раз подтверждает мою мысль об их возрасте, – рассказывает Михаил Андреевич. – В могилу не клали украшения, богатые вещи, что было характерно для периода язычества. Они скромны, принадлежат к периоду полного расцвета Киевской Руси, к тому времени, когда христианство существовало уже свыше 100 лет. Но в некоторых гробовищах, однако, есть элементы древней архаики”.

Каких-то выдающихся находок в захоронениях не обнаружено. Но видно, что это были люди небедные. Об этом говорят остатки отдельных украшений. В частности, археологи нашли небольшую нашейную гривну, изготовленную из тонкой золотой ленты. Сейчас она на реставрации.

Большой интерес для ученых представляют остатки здания, найденного в этой зоне. Это деревянное срубное сооружение, достаточно крупное по размерам. Назначение такого здания можно трактовать по-разному. Возможно, оно служило укреплением, ведь могильник стоит фактически на старом берегу реки. “Жители Подола все время строили укрепительные сооружения. Возможно, это как раз одно из таких сооружений, гидротехническая мера”, – допускает Сагайдак.

Но некоторые научные работники считают, что это могла быть и небольшая часовня. “Это, конечно, более интересный вариант, но на сегодня оснований считать, что это культовое сооружение, у нас нет", – заявляет Михаил Андреевич. Научные работники надеются получить более точный ответ, когда расширят раскопки и им удастся проникнуть на большую глубину.

Археологов больше всего беспокоит проблема согласования сроков раскопок с застройщиком. Именно сейчас ведутся живые дискуссии.

“Мы не требуем полностью закрыть строительство, но хотим в соответствии с законом все пройти и исследовать перед заливкой бетона", – заявляет Сагайдак. По словам руководителей экспедиции, ситуация напоминает карусель. Археологи предлагают определенные сроки, инвестор не соглашается и предлагает свои. Но научные работники смотрят на ситуацию с оптимизмом и в итоге надеются придти к согласию:

Если не будет каких-то особенных находок, в этой зоне раскопки продлятся не менее трёх месяцев.

Интересно, что по закону, инвестор строительства должен нанимать археологическую экспедицию, - чтобы она вынесла заключение, мол, достопримечательности, найденные на этой территории, изучены, - и оплачивать соответствующие работы.

Сейчас на раскопках на Набережний-Крещатицкой работают профессиональные археологи, студенты-практиканты и даже школьники.

Сейчас почти весь киевский Подол — это заповедник ”Древний Киев”. Одновременно с раскопками на Почтовой площади, Подольская экспедиция проводит предварительные разведывательные работы на улице Спасской. По словам Михаила Сагайдака, достопримечательности там лежат почти на поверхности. Только что на Набережно-Крещатицкой начались также другие раскопки – вблизи Ильинской церкви, – которые могут дать очень интересны результаты.

Анна Ященко, студентка Института журналистики КГУ