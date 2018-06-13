Настоящий Джордж Майкл – и надувной Джордж Буш

Именитые и всемирно популярные артисты наведываются к нам в гости просто друг за другом. Вслед за Элтоном Джоном и Гарри Муром Украину своим мегашоу в рамках мирового турне осчастливил поп-идол всех времен и народов – Джордж Майкл.

Концерт на “Олимпийском” обещал стать самым грандиозным музыкальным событием лета. Уже теперь можно с уверенностью сказать – не только лета, но и целого года. Неизвестно, когда еще украинцы смогут увидеть такое шоу действительно мирового уровня – с надлежащим звуком, световым оформлением и неповторимо праздничной атмосферой.

Джордж Майкл прилетел в Киев за несколько часов до концерта. В это время возле “Олимпийского” его уже ожидали – пропускать на территорию стадиона начали лишь в полседьмого (а за полчаса концерт уже должен был начаться!). Впрочем, невзирая на жару и длинные очереди, возмущенных почти не были – ради кумира, мол, можно и до утра простоять. Кстати, стадион таки не был заполнен – даже на танцплощадке было более чем свободно, что и говорить о “привилегированных” секторах, которые просто изобиловали пробелами. А вот VIP-трибуну наполнил наш “звездный эшелон” – Наталия Могилевска, Руслана, Ани Лорак, а вместе с ними – Виктор Пинчук, Юрий Павленко, представители киевской власти.

Главный виновник вечера появился на сцене, как и надлежит мировой звезде – с невзрачным пафосом.

Сцена поражала гигантскими размерами, а ее главным элементом стал огромный выгнутый экран в форме водопада, который “перетекает” в низ сцены. Сравнительно с ним четыре другие огромные мониторы воспринимались просто как надлежащее дополнение.

“Here I am”, – объявил Джордж Майкл надписью на большом экране, а уже потом появился на глаза киевских почитателей собственной персоной. Конечно, 43-летний кумир всего мира имеет такой статус, с которым может просто стоять на сцене и получать овации преданных фанов. Однако из первых же аккордов (звук, кстати, был – выше всяческих похвал) стало понятно – халтурить Джордж Майкл не умеет.

В любви к Киеву певец не сознавался, с публикой не заигрывал – лишь прогуливался по сцене, которая ограничивала фан-зону, – поэтому наиболее удачливые фаны могли едва не потянуть звезду за полы традиционного черного пиджака. На протяжении всего концерта Джордж Майкл сказал всего несколько фраз – большей частью они касались его же песен.

Под самые известные танцевальные композиции вместе с Майклом танцевал весь стадион. А каждой второй-третьею песней концерта была лирическая баллада. Голос Джорджа Майкла в сочетании с чрезвычайным световым оформлением (на экране то всходило солнце, то стекали капли дождя, то мелькали непонятные абстрактные картинки) – зрелище действительно непревзойденное.

Кульминацией мегашоу стала песня “Shoot the dog”. Пока Майкл пел, сзади на экране транслировались кадры из скандального видеоклипа – мультипликационные пародии на Джорджа Буша и Тони Блэра. А когда на сцене выросла громадная надувная кукла американского президента, у публики просто началась истерика. На то он и Джордж Майкл – если уже протестовать против политики, то делать это на весь мир – и только на фоне собственных хитов.

В отличие от непрерывных концертов, к которым привыкли украинские меломаны, выступление Джорджа Майкла содержало антракт. “Вернусь через 20 минут”, – сообщил певцам надписью на экране и не опоздал после перерыва ни на мгновение. Вернулся, чтобы “добить” почитателей своего таланта давними хитами, которых, собственно, от него и ожидали. Лично мне запомнилась девушка, которая танцевала неподалеку, а на концерт, очевидно, попала случайно. После каждой песни девушка громко заверяла своего спутника: “Ой, и эту песню я знаю! И эту тоже!” Мне же хотелось просто прибавить – конечно, это же Джордж Майкл.

“Я – это моя мать, только с бородой”, – когда-то говорил о себе Йоргос Кириакос Панайоту (это настоящее имя Джорджа Майкла). Он – “живое предание”. Он – “живой скандал”. “Да, я гей, я курю травку и в жизни делаю то, что мне нравится.” В этом признании – весь Джордж Майкл. Ему безразлично, что там о нем говорят. Он не раз имел проблемы с законом (в том числе из-за “непристойного поведения” в туалете в компании переодетого полицая). Он не раз имел проблемы с возмущенными американцами и британцами, потому что осмеливался высмеивать все то, что они ценят больше всего.

Только Джордж Майкл может “переодеть” статую Свободы в огромную надувную куклу с лицом то ли Джорджа Буша, то ли Тони Блера. Этот перформанс увидели и на киевском концерте. Во второй раз выйдя на бис, Джордж Майкл переспросил публику: “Напомните, что мы забыли вам сыграть?” Стадион просто-таки взорвался: “Freedom!” И видеть, как следом за своим кумиром тысячи людей в унисон поднимают руки и повторяют одно-единственное слово “Freedom”, – было как-то чрезвычайно, “в лучших музыкальных традициях”.

Татьяна Данилова