Уже не Таврийские, но еще и не Киевские?

“Нет, это уже не Таврийские Игры.” Такую оценку, которую давали то ли с сожалением, то ли с удивлением, мне приходилось слышать на протяжении двух дней (29–30 июня) фестиваля “Таврийские игры”. Теперь уже киевского фестиваля – как известно, в этом году “Тавры” изменили прописку с провинциально-каховской – на пафосно-столичную. Организаторы при всем народе объясняли это стремлениям к изменениям, а заодно и тем, что, мол, Киеву до сих пор недоставало музыкального “фестиваля европейского уровня”. За такими высокими мотивами угадывался почему-то и экономический подтекст “переезда” – говорят, провести фестиваль в Киеве было выгоднее.

Как бы то ни было, но весть о киевском представлении традиционно каховского фестиваля восприняли неоднозначно – жители Каховки взгрустнули, а киевляне, привыкшие ко всему, по-видимому, даже и не удивились. Похвастаться огромным количеством зрителей шестнадцатые “Тавры” так и не смогли: – невзирая на невысокую цену на билеты – всего 25 гривен на день, – трибуны стадиона были почти пусты. Накануне организаторы заявляли, что ожидают по 25 тысяч зрителей ежедневно, но такого количества людей не удалось собрать даже за два дня. Зато футбольное поле НСК “Олимпийский” уберегли от слишком активных гостей - специально закупили покрытие.

Открыла фестиваль не кто иной, как Семирамида. Кто такая Семирамида? Какая разница, кто такая Семирамида? Главное – новое имя, так как “Тавры” давно известны своей любовью к открытию новых имен. В этом году даже сцена была одна-единственная для всех – правда, огромная, шириной 52 метра. Следом за новоявленной “звездой” на сцене меняли друг друга группы “Гудимов”, “Бумбокс”, “С.К.А.Й.”, “Авиатор”, “Алиби”. Причем с такой скоростью, что зрители, кажется, не успевали даже до конца разобраться, кто же там на сцене поет. О том, чтобы действительно разобрать, ЧТО же именно поют, нечего было и говорить – акустика была очень плохой.

На звук жаловались также артисты, которые себя не слышали. Хотя вынуждены были петь “наживо”. Я, например, открыла для себя Гайтану – темнокожая украинская певица в действительности поразила на удивление сильным голосом. А вот ни “Авиаторов”, ни “Алиби” как-то и не расслышала.

Зато Виталий Козловский и Наталия Могилевская от души натанцевались. Народная артистка Украины Могилевская, кстати, отметилась – после выступления продефилировала в откровенном концертном наряде через почти весь стадион в сопровождении десятков фотокамер. Между тем за кулисами Ирина Билык убеждала собравшихся в том, что могла выступить и лучше. Так и хотелось успокоить: “Ира, мы тебе верим!”

Заграничными гостями первого дня фестиваля стали российские звезды Валерий Меладзе и Дима Билан. Жаль, но выступления Меладзе я так и не увидела – из-за долгих поисков в районе стадиона, прошу прощения, биотуалета. Маленький просчет организаторов – на такое количество гостей уборных нужно все-таки больше.

Дима Билан выбежал на сцену со своим вечным “евровиденским” хитом “Never let you go”. Сразу же создалось впечатление, что значительная часть собравшихся пришли на “Таврийские” исключительно “на Билана”. Российский певец, которого еще и до сих пор именуют “ночным хулиганом”, напрыгался, напелся и пошел себе со сцены. Пошел прямиком к большому баннеру за кулисами, где, вооружившись камерами и диктофонами, его уже караулили журналисты. Поскольку подавляющее большинство “акул пера” составляли представители региональных изданий, которые, очевидно, Билана до сих пор никогда и не видели, то не удивительно, что этот уже упомянутый баннер с приходом “звезды” едва не завалили. После нескольких непроизвольных, но ощутимых пинков от охранников и своих же коллег я быстро отпрянула от Билана на несколько метров.

Второй день “Таврийских” ознаменовался – к счастью! – немного лучшим звучанием и немного большим количеством зрителей, которые несколько первых часов откровенно скучали и почему-то не реагировали на таких звезд, как Марта, AnGel, Мика Ньютон, “Неангелы”. Попробовала спасти ситуацию Светлана Лобода – благодаря каждому наряду, который почти ничего на теле певицы не скрывал, – и можно считать, что это почти удалось. А затем Светлана еще и жаловалась, что, мол, саунд-чека у нее не было, поэтому на сцене она сама себя не слышала. С такими внешними данными будто кто-то ее там слушал?..

Часов в семь на сцене начали появляться именитые украинские “звезды” – Ани Лорак, Александр Пономарев, Тина Кароль, “ТНМК”. О новом формате фестиваля все они выражались практически одинаково – мол, в Каховке, конечно, было хорошо, но и в Киеве тоже ничего. Что ж, верим на слово, главное, чтобы вам хорошо пелось. Здесь уместно вспомнить известное высказывание: “Если артист не выступил на “Таврийских играх”, то год у него прошел даром!” Потому и не удивительно, что на “Таврах” для отечественных исполнителей всех уровней как будто медом помазано.

Праздник на шестнадцатых “Таврийских” почувствовалось лишь с появлением на сцене хулиганов из “Дискотеки Авария”. Под знакомые веселые мотивчики зрители наконец расплясались, чему немало способствовали комментарии и призывы самих “дискотечников”. Больше всего оживилась танцплощадка, когда музыканты начали искать в первых рядах себе “партнерш” – девушек, которые бы в песне "Малинки" смогли заменить Жанну Фриске. Журналисты сразу же вспомнили, как широко анонсировалось участие в этой “афере” новой украинской секс-бомбы Насти Каменских. Вместо Жанны и Насти “дискотечники” вытянули на сцену несколько поклонниц, которых выбирали по привычному принципу, – типа, “кто там в мини-юбке?” или же “есть ли здесь у кого-то четвертый размер?” (цитаты дословны!).

Эстафету от “Дискотеки Аварии” перехватила наша Верка Сердючка. “Самая провокативная песня сезона!” – объявила артистка и вынудила весь стадион танцевать под свой “еврохит”. Впоследствии на сцене появилась и неизменная Веркина мама. А уже потом, за кулисами, у меня произошло дежавю – Сердючку встретили так же, как и Билана, то есть с возгласами “Ану отошли все!” Кстати, охраны у нашей “звезды” больше. Чем и гордимся.

Закрывал “Таврийские игры” канадский K-Maro. Темнокожий красавчик, кстати, сознался на пресс-конференции, что полюбил украинских девушек. В Киеве он и его команда осматривали интересные места и пили водку. Вот такая канадская непосредственность. А выступать после Сердючки даже K-Maro было тяжело – натанцевавшиеся зрители воспринимали канадца не то чтобы и плохо, а как-то вяло.

В целом от “Таврийских игр-2007” лично я ожидала большего. Не хватало знакомой “домашней” каховской атмосферы, вместо этого не оставляло ощущение, что ты находишся на праздновании какого-то государственного праздника в центре Киева. Артисты же у нас всегда одни и те же.

Но тем и интересные были “Тавры”, что не были похожи на другие фестивали или празднования. Теперь же, кажется, все хорошо, практически все на высоком уровне, но “это не таврийские игры”. Поэтому и жаль, что самым ярким моментом музыкального праздника в этом году стал всего лишь огромный фейерверк.

Татьяна Данилова