Уже не Таврийские, но еще и не Киевские?
За кулисами у меня произошло дежавю – Сердючку встретили так же, как и Билана, то есть с возгласами “Ану отошли все!”. Кстати, охраны у нашей “звезды” больше. Чем и гордимся. Репортаж
|Одинокая пара зрителей на трибуне на фестивале «Таврійські ігри»
Как бы то ни было, но весть о киевском представлении традиционно каховского фестиваля восприняли неоднозначно – жители Каховки взгрустнули, а киевляне, привыкшие ко всему, по-видимому, даже и не удивились. Похвастаться огромным количеством зрителей шестнадцатые “Тавры” так и не смогли: – невзирая на невысокую цену на билеты – всего 25 гривен на день, – трибуны стадиона были почти пусты. Накануне организаторы заявляли, что ожидают по 25 тысяч зрителей ежедневно, но такого количества людей не удалось собрать даже за два дня. Зато футбольное поле НСК “Олимпийский” уберегли от слишком активных гостей - специально закупили покрытие.
|Семирамида
На звук жаловались также артисты, которые себя не слышали. Хотя вынуждены были петь “наживо”. Я, например, открыла для себя Гайтану – темнокожая украинская певица в действительности поразила на удивление сильным голосом. А вот ни “Авиаторов”, ни “Алиби” как-то и не расслышала.
|Могилевская во время выступления на фестивале «Таврийские игры»
Заграничными гостями первого дня фестиваля стали российские звезды Валерий Меладзе и Дима Билан. Жаль, но выступления Меладзе я так и не увидела – из-за долгих поисков в районе стадиона, прошу прощения, биотуалета. Маленький просчет организаторов – на такое количество гостей уборных нужно все-таки больше.
|Дима Билан
Второй день “Таврийских” ознаменовался – к счастью! – немного лучшим звучанием и немного большим количеством зрителей, которые несколько первых часов откровенно скучали и почему-то не реагировали на таких звезд, как Марта, AnGel, Мика Ньютон, “Неангелы”. Попробовала спасти ситуацию Светлана Лобода – благодаря каждому наряду, который почти ничего на теле певицы не скрывал, – и можно считать, что это почти удалось. А затем Светлана еще и жаловалась, что, мол, саунд-чека у нее не было, поэтому на сцене она сама себя не слышала. С такими внешними данными будто кто-то ее там слушал?..
|Тина Кароль
Праздник на шестнадцатых “Таврийских” почувствовалось лишь с появлением на сцене хулиганов из “Дискотеки Авария”. Под знакомые веселые мотивчики зрители наконец расплясались, чему немало способствовали комментарии и призывы самих “дискотечников”. Больше всего оживилась танцплощадка, когда музыканты начали искать в первых рядах себе “партнерш” – девушек, которые бы в песне "Малинки" смогли заменить Жанну Фриске. Журналисты сразу же вспомнили, как широко анонсировалось участие в этой “афере” новой украинской секс-бомбы Насти Каменских. Вместо Жанны и Насти “дискотечники” вытянули на сцену несколько поклонниц, которых выбирали по привычному принципу, – типа, “кто там в мини-юбке?” или же “есть ли здесь у кого-то четвертый размер?” (цитаты дословны!).
Эстафету от “Дискотеки Аварии” перехватила наша Верка Сердючка. “Самая провокативная песня сезона!” – объявила артистка и вынудила весь стадион танцевать под свой “еврохит”. Впоследствии на сцене появилась и неизменная Веркина мама. А уже потом, за кулисами, у меня произошло дежавю – Сердючку встретили так же, как и Билана, то есть с возгласами “Ану отошли все!” Кстати, охраны у нашей “звезды” больше. Чем и гордимся.
Закрывал “Таврийские игры” канадский K-Maro. Темнокожий красавчик, кстати, сознался на пресс-конференции, что полюбил украинских девушек. В Киеве он и его команда осматривали интересные места и пили водку. Вот такая канадская непосредственность. А выступать после Сердючки даже K-Maro было тяжело – натанцевавшиеся зрители воспринимали канадца не то чтобы и плохо, а как-то вяло.
|Валерий Меладзе
Но тем и интересные были “Тавры”, что не были похожи на другие фестивали или празднования. Теперь же, кажется, все хорошо, практически все на высоком уровне, но “это не таврийские игры”. Поэтому и жаль, что самым ярким моментом музыкального праздника в этом году стал всего лишь огромный фейерверк.
Татьяна Данилова