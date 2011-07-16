Азарова просят взять под контроль ситуацию с учебниками

Житомирский горсовет просит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА взять под контроль ситуацию с обеспечением учебниками школьников города .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов Житомирского городского совета, принятом на очередной сессии.

«Уже стало печальной традицией начинать учебный год в городе без новых учебников. Двойне досадно, что ученики не получили их и в конце учебного года. В первую очередь, беспокоит уровень обеспечения учебной литературой учеников 10 класса, которые стали заложниками деловых игр Института инновационных технологий и содержания образования, которому МОН поручило изготовление и закупку учебников", - говорится в документе.

Там также отмечается, что ученики 10 классов общеобразовательных учебных заведений города вообще не имеют учебников по правоведению, хотя делается акцент на формировании правового государства и гражданского общества в Украине.

Авторы обращения также убеждены, что в Житомире существует высокая вероятность того, что ученики 11-х классов в будущем могут также оставаться без новых учебников.

"Проблемой является обеспечение учебниками для углубленного изучения предметов 1-9, 11 классов. Распространенной является практика, когда заказываются учебники одного автора, а учебное заведение получает совершенно другие, что осложняет учебный процесс", - сказано в обращении.

Удивление у авторов документа также вызывает "позиция чиновников МОН, которые еще в прошлом году выступали с заявлениями о завершении процедуры укомплектования учебниками".

Вместо этого, сказано в документе, "практически все школьные учебники, которые так и не были напечатаны за счет госзаказа, есть в свободной продаже в магазинах Житомира".

Именно поэтому Житомирский горсовет просит правительство взять под контроль решение этого вопроса, "чтобы каждый школьник мог в полной мере реализовать свое конституционное право на образование»