«Код да Винчи»: гендерная заказуха?

Признаем, процессы глобализации захватили Украину. Если фильм «Код да Винчи» открыл 17 мая в Каннах 59-й Международный кинофестиваль, то уже на следующее утро, 18 мая, он появился в кинотеатрах Украины. Еще до демонстрации «Код да Винчи» наделал много скандала. Католики и православные уже призвали к бойкоту фильма и заявили, что в нем полно клеветы, оскорблений, исторических и теологических ошибок, которые касаются Иисуса, Евангелий и церкви. «Код» можно сравнить публикацией карикатур на Магомета несколько месяцев назад. Только если в случае с карикатурами бурлил исламский мир, то фильм всколыхнул мир в основном последователей Христа (хотя во многих странах мусульмане поддержали христиан). Впрочем, «Код да Винчи» в первый раз «выстрелил» еще в 2003 году, когда вышла книга Дэна Брауна под таким же названием.

Сюжет фильма интригует с первых кадров. Профессор Гарварда Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс) обвиняется в убийстве хранителя Лувра Жака Соньера. Стремясь доказать свою невиновность, главный герой вместе с прекрасной специалисткой по криптологии, а заодно внучкой убитого Софи (Одри Тоту), следует знакам, оставленным убитым, оказавшимся на самом деле Великим Мастером религиозной секты Приорат Сиона, в которую когда-то входил и Леонардо да Винчи. За ними гонится французская полиция в лице Безу Фаша (Жан Рено). Еще один Учитель (уже из наших дней), направляет по их следам безумного монаха (Пол Бетани). Лэнгдон и Софи подобны знатокам из передачи «Что? Где? Когда?» Им предстоит как можно быстрее расшифровать и послание мертвеца, и код, оставленный великим художником Возрождения. А без этого не получить доступ к Святому Граалю. При этом они вынуждены уходить от погонь и уворачиваться от пуль. На протяжении всей картины зрителю представляют лекции по истории христианства в Европе. Все показано достаточно захватывающе, и те, кто утверждает, что фильм абсолютно бездарный, вряд ли правы. Он добротно снят, содержит в себе множество интриг. Во всяком случае, прогульщицы-студентки, смотревшие его вместе со мной, были увлечены от начала до конца.

Но протест верующих, в первую очередь, вызвал постулат о том, что Христос был женат на Марии Магдалине, у которой якобы были от него дети – по фильму это та тайна, которую охраняет секта Приорат Сиона. И если бы это утверждал только безумный англичанин, укрывающий у себя в особняке беглецов, фильм и книга, наверное, не вызвали бы таких бурь. Но с еретической мыслью, похоже, согласен и сам автор книги, и кинематографисты. Ведь в конце картины положительный персонаж Софи оказывается родственницей Христа, его далекой правнучкой. Узнав об этом, герои мучаются сомнениями: говорить ли об этом людям? Если да, то это может подорвать основы христианской веры. Проблема оказалась достаточно серьезной, если такое возмущение вызвала даже сама постановка вопроса. Действительно, по-настоящему верующему человеку слышать такое трудно, но большинство тех, кто пришел на первые сеансы фильма в Киеве, люди не особо религиозные.

Может, эта версия выглядит параноидально, но мне показалось, что «Код да Винчи» - так или иначе заказной продукт гендерных и феминистических движений, поставивших своей целью возвысить женщину. При этом «борцы за женские права» средства особенно не выбирали, и своими действиями наплевали в души христиан. Что же, Бог им судья. Спросите, ходить на фильм или нет? Решайте сами.

Алексей Просекин

«Код да Винчи». Columbia Picture. Режиссер: Рон Ховард, продюсер Брайан Грейзер. В ролях: Том Хэнкс, Жан Рено, Одри Тоту, Ян Маккеллен, Альфред Молин. Продолжительность фильма: 2 часа 10 минут.