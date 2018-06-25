Длинная ночь короткого кино

В ночь из 23-го на 24 июня на обзорной площадке горы Уздыхальница рядом с замком Ричарда, что на Андреевском спуске, не было где упасть яблоку, – здесь проходил национальный киновидеофестиваль “Открытая ночь. Дубль 11”.

“Нам сказали, что украинского кино нет. Мы не поверили и сделали “Открытую ночь”, – эти слова организаторов можно считать девизом фестиваля. Это действительно единственный в своем роде фест для нашей страны, который занимается исключительно украинским кино. Такая себе длинная ночь короткометражного кино, где собираются заслуженные кинохудожники, критики, студенты и просто граждане, которым не безразлична судьба украинского кинематографа. Хотя попасть на это событие непросто, ведь “Открытая ночь” является по сути закрытым мероприятием. Посмотреть фестиваль под открытым небом могут лишь аккредитованные журналисты и гости по приглашениям. И все из-за нехватки места, а точнее финансов – чтобы оплатить аренду большого помещения. Фестивальная площадка рассчитана где-то на 250 мест.

Но для настоящих фанатов кинематографа границ нет. Всевозможными способами они пробираются к заветному экрану... Может, такая закрытость и есть “изюминкой” фестиваля?

“Открытая ночь” не имеет никаких жанровых ограничений. Это прекрасная возможность засветиться новым киноталантам, найти свежую кровь для национального кинематографа. Членами жюри выступают известные художники, деятели культуры, журналисты. В этом году председателем жюри стал художник, архитектор, основатель “Музея идей” и кинофестиваля “КиноЛев” во Львове Олесь Дзиндра. Неизменный арт-директор фестиваля – режиссер Михаил Ильенко.

В общей программе нынешнего фестиваля – 32 фильма, 19 из них – игровые. Это рекордное количество игрового кино за всю историю фестиваля. В этот раз не было традиционных конкурсов студенческой и профессиональной анимации и конкурса “Премьера одного кадра”. Вместо этого появились два новых конкурса – “Открытое кино” и “мИнИанИма”. Еще одна особенность нынешнего фестиваля – так называемое “продюсерское кино”. То есть для реализации творческих замыслов участникам пришлось искать деньги самим.

Уже второй год подряд фестиваль транслировался в прямом эфире Первого национального. И украинские зрители могли принять участие в интерактивном голосовании и поддержать понравившейся фильм. Кстати, в этом году мнение зрителей и жюри относительно лучшей ленты совпало.

Игровой фильм “Приблуда” Валерия Ямбурского получил первую награду за лучшую режиссерскую работу в номинации “Дебютное кино”, приз зрительских симпатий, а актер ленты Ярослав Гаврилюк – диплом за лучшую роль. Центральный образ фильма – небольшая смешная дворняжка, которая неожиданно появляется в жизни двух дедов-соседей, и осложняет и без того сложные отношения. Ямбурский сознался что эту дворнягу они выбрали, пересмотрев около двух тысяч (!) собак. И не ошиблись. Безусловно, эта собака должна была получить награду за “лучшую актерскую роль”.

Диплом за лучшую режиссерскую работу также получил фильм “Стена” Романа Бровко.

В номинации “мИнИанИма” (за лучший мультипликационный фильм) была отмечена лента “Вне игры” по сценарию Анны Валенсы режиссера Дмитрия Колосова. Шахматная доска. Он и Она. И игра любви может завести куда угодно... По интерактивному голосованию, лента заняла третье место. В этой номинации дипломы получили также фильмы “Сама” Анны Новицкой, “Репетиция” Анастасии Любченко и “История замка красных роз” Виктора Тупика.

Кстати, 14-летний киевлянин Виктор Тупик – самый молодой участник фестиваля. Снимать анимационные фильмы Виктор начал два года назад. Как-то в Центре детского творчества увидел объявление о наборе в студию “Красная собака”. Решение принял быстро. И уже на нынешнем фестивале Виктор стал дипломантом конкурса как автор сценария, режиссер и аниматор. “История замка красных роз” - это добрая сказка о том, что любовь всегда побеждает. Может, немного наивная и утопическая, но вполне искренняя. “Мне нравится снимать мультфильмы, –рассказывает самый молодой кинохудожник. – Сейчас это для меня хобби, или, скорее – отдых для души”.

В конкурсе “Открытое кино” жюри отметило фильмы “Крылья” Александра Усика и “Вальс” Кирилла Баранова. Лучшая студенческая работа – лента “Долг” Марины Горбач.

Документальное кино тоже было представлено на фестивале, хотя в этом году его было значительно меньше. Никого не оставил равнодушным фильм “Мамочки” Тараса Томенко о женщинах, которые рожают, находясь в местах лишения свободы, и о последующей судьбе их детей. Лента “Половина танца” – история о балерине, которая стала инвалидом и потеряла возможность танцевать.

Все победители и дипломанты, которые “дожили” до утра (“ночь” длилась с 9 часа вечера до 5-ти утра), получили фирменные отличительные знаки фестиваля – традиционные киношные “хлопушки”, футболки и банданы. А церемония официального награждения состоится в понедельник вечером в “Доме кино”.

Как отметили ведущие фестиваля братья Капрановы, канская пальма вырастает из маленького семени. Возможно, именно этой ночью мы видели работы будущих обладателей “пальм”, “медведей” и “Оскаров”.

Анна Ященко