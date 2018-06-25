Станет ли Украина отстойником для нелегалов?

18 июня в Брюсселе Украина в лице премьер-министра Виктора Януковича подписала с ЕС пакет соглашений. Одно из них – об упрощении процедуры предоставления виз гражданам Украины, вторая – соглашение о реадмиссии, согласно с которым нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС с территории Украины, нам будут возвращать. Какие последствия ожидают Украину в связи с подписанием соглашения о реадмиссии, мы поинтересовались у экспертов.

Валерий Чалый, Центр экономических и политических исследований им. Разумкова: СОГЛАШЕНИЕ НАКОНЕЦ ЗАСТАВИТ ВЫЯСНИТЬ МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ Соглашение о реадмиссии еще требует ратификации украинским парламентом и европарламентом. По моему мнению, именно до ратификации этого соглашения украинским парламентом необходимо дождаться ратификации аналогичного соглашения с Россией, подписанного на уровне министров Цушко и Лаврова 22 декабря 2006 года. В таком случае можно будет говорить о создании общего реадмиссионного пространства, которое значительно упростит работу с нелегалами.

Кстати, непонятно, почему уже подписанное соглашение о реадмиссии до сих пор не появилось в открытых источниках в Украине. Без окончательного варианта соглашения тяжело анализировать последствия. Общество должно знать, что именно подписывалось, еще до ратификации соглашения украинским парламентом.

Соглашение о реадмиссии нужно рассматривать и анализировать в пакете с соглашением об упрощении визового режима. Мы все же добились определенных уступок со стороны ЕС относительно выдачи виз, а также относительно введения в действие соглашения о реадмиссии (через два года после ратификации – в части, касающейся лиц из третьих государств). Развести эти два соглашения оказалось практически невозможно, хотя Украина долгое время на этом настаивала.

Украина также отстояла свою позицию в том, что необходимы будут четкие подтверждения, что нелегалы попали в ЕС именно с территории Украины, а это не так просто. То есть по большей части будет речь идти не о тех, кто, условно говоря, ночью тайком переплыл Черное море, а затем пешком пересек Карпаты (таких нам сразу возвращают из пограничных территорий), а о людях, которые вполне легально попали в Украину, например, по краткосрочной визе, для того, чтобы поступить в вуз. Студент не поступает в вуз, но не возвращается. То же касается и лиц, которые легально из Украины въезжают в ЕС и там теряют право на пребывание.

Прописан порядок идентификации, правила транзитного проезда в случае возвращения нелегала в Украину.

ЕС будет выделять Украине средства на обустройство границ, а это десятки миллионов евро. Параллельно будет создаваться система барьеров для нелегалов в самой Украине, ведь абсолютное большинство тех, кто попадает в ЕС с территории Украины, – это не украинцы, а транзитные нелегалы.

Европа делает то, что должна делать. То же должна поступать и Украина. Такое соглашение простимулирует Украину к тому, чтобы уделить внимание режиму границ, а также бороться с коррупцией. Ведь не секрет, что существуют отработанные каналы переправки нелегалов.

У нас сегодня даже достоверной статистики нет. Подписание соглашения, по крайней мере, будет побуждать нас к выяснению реальных масштабов проблемы. Если мы не будем так легко допускать проникновение нелегалов на территорию Украины, то и не будет возникать потребности потом депортировать их на родину за средства государства – а это около 1000 долларов на каждого. Основная проблема не в том, что мигранты будут оседать в Украине, а в том, что расходы на их содержание и депортацию лягут на бюджет.

По моему мнению, разговоры о превращении Украины в «отстойник» нелегалов – непрофессиональные и аморальные. Ведь мы говорим о людях, которые не от хорошей жизни покинули родину, преимущественно они убегают из зон конфликтов. Есть межгосударственная проблема, и ее нужно решать. Нужно создавать законное пространство, сотрудничать с другими государствами. В конечном итоге, без этого мы никогда не сможем вступить в ЕС.

Украина действительно становится более привлекательной для жизни. Кстати, исследования фиксируют рост числа людей, которые стремятся остаться в Украине. И в этом контексте нам надо смотреть на проблему миграции шире. Возможно, нужно будет внедрить определенное квотирование – кого-то отправлять на родину, а кого-то адаптировать и трудоустраивать, чтобы эти люди приносили пользу Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам люди попадали законно.

Сергей Данилов, Центр ближневосточных исследований: НА ТЕМЕ НЕЛЕГАЛОВ ВЫРАСТУТ ПРОФАШИСТСКИЕ ПАРТИИ Прежде всего, нужно помнить, что Украина – далеко не самый крупный транзитер мигрантов. С Ближнего Востока и Африки через Украину проходят очень мало нелегалов – существует значительно более простой и более короткий «средиземноморский» путь: через Балканы, Италию, Испанию. «Украинский» путь для них – вспомогательный.

Через Украину в Европу идут нелегалы – из Молдовы, России, Центральной Азии, Китая, в меньшей степени – из Пакистана, Индии. Нелегалы из бывшего Союза, кстати, попадают в Украину без виз.

Не думаю, что с введением в действие договора о реадмиссии ситуация с числом нелегальных мигрантов в самой Украине существенно изменится. Для абсолютного большинства нелегалов Украина – транзитная территория. Я посещал центр временного содержания нелегальных мигрантов в Закарпатье и лично общался с ними, потому знаю, что они по 4–5 раз предпринимают попытки попасть в Западную Европу. Их высылают в Украину, но они пробуют снова и снова.

Теоретически задержанных нелегалов должны депортировать из страны, но на практике, поскольку средств на депортацию нет, – то их немного подержат, потом выпускают. Они побродят-побродят, потом кто-то устроится здесь (таких абсолютное меньшинство), а большинство опять попробует пробраться через границу. Многие просто не смогут никуда выехать, и не имея ни копейки в кармане, пополнят ряды деклассированных элементов в Украине.

Де-факто реадмиссия уже действует, Украина имеет соответствующие соглашения с нашими западными соседями, но их действие ограничено преимущественно пограничными территориями. Теперь процедура возвращения мигрантов в Украину будет в чем-то более быстрой и более простой и будет касаться всех стран ЕС, а не только тех, с которыми граничит Украина.

О необходимости подписания такого договора говорили давно, причем не в Брюсселе или Страсбурге, а именно в Киеве. К сожалению, нам не удалось отделить вопрос упрощенного предоставления виз от договора о реадмиссии.

Для Европы договор о реадмиссии – важный вопрос. Для Украины упрощение визового режима – вопрос значительно меньшего веса. Практика еще покажет, настолько существенным для украинцев будет упрощение визового режима, чтобы ради этого идти на такие серьезные уступки. За нашу подпись под договором о реадмиссии мы могли бы получить, по моему мнению, более важные дивиденды. Почему мы на это пошли? Возможно, потому, что кому-то очень хотелось продемонстрировать продвижение в отношениях с Евросоюзом. Думаю, что здесь сыграли роль ряд субъективных и общеполитических факторов.

В подписании настоящего договора я не вижу катастрофы, хотя определенные негативные последствия будут. Увеличение количества мигрантов, которые будут задерживаться в Украине, будет требовать от государства расходов.

Все детали соглашения еще неизвестны. На предыдущих переговорах речь шла о значительной технической и финансовой помощи со стороны ЕС в обустройстве границ и пунктов содержания нелегалов, но насколько эта помощь будет действенна, покажет практика.

Кроме того, в более отдаленной перспективе мы можем столкнуться с проблемами культурно-гуманитарного характера. Население Украины ежегодно уменьшается на 600 тысяч. Без привлечения мигрантов из других стран Украина обречена на вымирание, а уже в ближайшей перспективе нынешних 40-летних на пенсии никому будет кормить. Мигрантов привлекать все равно придется. Вопрос лишь в том, будет ли этот процесс регулироваться или останется бесконтрольным. Европа хоть и страдает от засилья мигрантов и пытается ограничить их приток, однако хорошо понимает, что в среднесрочной перспективе без иммигрантов работать будет некому. Нам нужно готовиться к жизни в мультикультуральном обществе.

С другой стороны, на этой теме можно будет прекрасно спекулировать и манипулировать сознанием украинцев, раздувая ксенофобию. Будут расти, как грибы, партии ультра-правого профашистского типа.

Наталия Шаповалова, Центр перспективных исследований: ЭТО ВЫЗОВ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ НАПОДОБИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ

Для того, чтобы договор о реадмиссии с ЕС не превратился в проблему для Украины, нужно, чтобы вступил в действие аналогичный договор, подписанный с Россией, а он еще не ратифицирован российской Думой. И на этой стадии не исключены проблемы и задержки. К тому же он нигде не опубликован, потому тяжело судить о его содержании, потому не известно, какая там прописана процедура и другие нюансы.

Краткосрочные последствия достаточно сложны. Через два года после ратификации договора, когда он вступит в части возвращения в Украину лиц из третьих стран, число нелегалов, которые на определенное время будут «оседать» в Украине, безусловно, увеличится. Мы будем вынуждены их принимать, идентифицировать, документировать и возвращать в страны происхождения. Пока еще не известно, как этот вопрос будет решаться финансово, а это важнее всего. В принципе, часть этого груза должна взять на себя страна, которая нам передает нелегала. Так было с Польшей, которая подписала аналогичное соглашение в начале 90-х. Германия, из которой до Польши возвращали большинство нелегалов, брала на себя часть расходов. В тексте соглашения о реадмиссии, насколько мне известно, эти финансовые вопросы не урегулированы и они еще нуждаются в отдельном рассмотрении.

Соглашение будет иметь позитивное влияние на реформу системы управления миграцией в Украине. По известному принципу: пока гром не грянет. У нас сейчас в этой сфере – институционный беспорядок, несовершенное законодательство, нет сети центров содержания нелегальных мигрантов. Нужно будет решать, какой должна быть миграционная служба, кому она будет подчиняться и какие функции будет выполнять. Выявлениям нелегалов и их содержанием сегодня занимаются пограничники и МВД, а предоставлением статуса беженца – кажется, в восьмой раз реформированный Госкомитет по делам национальностей и миграции. А сегодня даже в ситуации с единственным таким центром в Мукачевском районе на Закарпатье возникло недоразумение: МВД, которое должно принять центр в свое подчинение от Государственной пограничной службы, не делает этого, потому что не хочет брать на себя дополнительные расходы на его содержание.

После подписания соглашения о реадмиссии Украина окажется под шквалом критики относительно нарушения прав человека, ведь нелегалы имеют право просить о статусе беженца в Украине. А для этого нужно, чтобы был доступ к соответствующим процедурам, которого на сегодня нет.

Это соглашение – вызов для украинской экономики вроде повышения цен на газ. Украина – №4 в списке ООН среди стран – транзитеров нелегальных мигрантов. А государство на эту проблему не реагирует, как будто ее нет.

Относительно перспективы массового оседания нелегалов в Украине, то они и сегодня оседают, просто мы об этом мало знаем. У нас есть официальные цифры, сколько нелегалов задержаны пограничниками, но мы не знаем сколько из них потом все равно пересекает границу Украины, а сколько остается здесь. Их тяжело идентифицировать, и нет средств на то, чтобы отправить их домой, потому часто их просто выпускают. Думаю, что подписание соглашения, напротив, будет стимулировать урегулирование проблемы и контроль за этими потоками.

Галина Ключковская