Кто в этой дачке живет?

Госдача №30, закрепленная за «молодежным» министром, похожа на игрушечный домик: на общей площади 30 кв.м. размещены кухня, санузел, прихожая и спальня. Вид у постройки ветхий, хотя фасад свежевыкрашен и территория прибрана. Этим «минимализмом», похоже, и объясняется гостеприимность господина Павленко.

Он – единственный из министров пошел на встречу журналистам «Бизнеса». Хотя корреспонденты обращались с подобной просьбой к Юрию Луценко, Виктору Пинзенику, Павелу Качуру, Александру Баранивскому, Игорю Лиховому, Станиславу Николаенко и Валентине Семенюк. Все они получили госдачи на территории Конча-Заспы и оградились от всех трехметровой серой стеной. И будет ошибкой полагать, что все дачи госчиновников выглядят так же, как и домик Павленко. Многие из дач старой постройки перестраиваются в хоромы. Причем в этом случае возникает пикантная ситуация – вроде бы дом находится в частной собственности, но стоит на земле, принадлежащей Госуправделами. А ориентировочная цена земли в этом районе составляет около 30 тыс. долларов за сотку. Ежемесячная аренда самой простенькой дачи в Конча-Заспе обходится простым смертным от 600 до 1000 долларов.

Владельцы же государственных дач, расположенных в живописных окраинах Киева, оплачивают только коммунальные услуги (потребленные газ, воду, электроэнергию, охрану, уборку территории), причем лишь 30% их стоимости. У министра Юрия Павленко это от 80 до 110 гривен, у Виктора Пинзеника - 130 гривен. До 1993 года чиновники за пользование государственным дачами не платили вообще.

Право на госдачу в Канча-Заспе или Пуща-Водице имеет практически каждый член правительства. Премьер, вице-премьеры и министры имеют право на отдельный домик. Руководители других органов исполнительной власти и заместители министра кабинета министров могут пользоваться двумя комнатами, а директора департаментов и начальники управлений Секретариата Президента – одной. Это не значит, что чиновникам выдают один домик на двоих, просто в разных дачах разное количество комнат, поэтому такая субординация по количеству комнат – формальна.

В Конча-Заспе расположены дачи Президента Украины, вице-спикера Верховной Рады, первого вице-премьер-министра, министров, руководителя ГНАУ, ГТСУ и других органов исполнительной власти. В официальных правительственных документах этот поселок значится, как «дом отдыха Конча-Заспа». Хотя на самом деле это заповедный дачный поселок, расположенный в заповедном смешанном лесу (официально госдачи находятся на территории заповедника с одноименным названием) в 25 км от Киева. В доме отдыха Пуща-Водица расположены дачи Главы секретариата Президента, заместителя главы Секретариата Президента, Генерального прокурора Украины, заместителя Генерального прокурора Украины, губернаторов, народных депутатовУкраины на правах аренды.

Стоимость аренды частной дачи площадью от 100 до 200 квадратных метров, в Конча-Заспе колеблется от 600 до 30 тысяч долл., в Пуща-Водице от 800 до 12 тысяч, в Пуща-Озерной от 1,5 до 8 тысяч долл., в селе Козин от 2,5 до 10 тысяч долл.

«Выдачей» госдач членам правительства занимается управление делами министерств и Госуправделами при Президенте Украины. Знаменитая ДУСя и сейчас распределяет дачи министрам.

На госдачах проживают не только действующие члены правительства. К примеру, после выхода на пенсию премьер-министру и первому вице-премьер-министру решением правительства в Конча Заспе или Пуща-Водице может быть выделен отдельный дом, который останется в его пользовании пожизненно. Пожизненно госдачу может получают спикер после прекращения полномочий и Президент Украины после ухода в отставку.

Экс-вице-премьерам и экс-генпрокурорам положены две комнаты, а министрам, их заместителям и заместителям Генпрокурора по одной (читай по одному отдельному домику).

Но у экс-президентов с дачами не складывается. Госдачу Леонида Кучмы отобрало правительство Юлии Тимошенко, издав соответствующее распоряжение. Правда глава ФГИУ Валентина Семенюк утверждает, что видит его на территории Конча-Заспы, где он на живет, ходит на рыбалку. Не исключено, что Кабмин пересмотрел свое решение и принял новое постановление.

Дача Леонида Кравчука пребывает в аварийном состоянии, поэтому Леонид Макарович живет в собственном доме, в загородном элитном поселке «Золотые ворота», построенном по соседству с Госдачами в Конча-Заспе.

Поскольку госдача полагается не каждому отставному чиновнику, высокопоставленные госслужащие ищут способ сохранить пользование этой привилегией навсегда. Экс-председатель ЦИК Сергей Кивалов и экс-министр внутренних дел Николай Билоконь возвели новые дома на месте стареньких госдач, причем это строительство ни с кем не согласовывали. По утверждению «Бизнеса», среди таких самозастройщиков и Виктор Медведчук, и экс-губернатор Черкасской области Вадим Лешенко. Еще один способ «закрепить за собой дачу» это взять ее в аренду сроком на 40 лет. Тогда на участках вместо ветхих избушек появляются симпатичные коттеджи. Недавно из числа таких арендаторов был исключен Нестор Шуфрич. Таким же образом продолжают пользоваться бывшие народные депутаты Александр Волков и Олег Петров.

Издания приводит и собственные признания чиновников и депутатов о содержании своих дач их мнение о том, нужны ли чиновника такие бесплатные дачи.

Виктор Балога, министр по чрезвычайным ситуациям своей дачи не имеет считает, что лучше, чтобы вместо дач предоставляли нормальные квартиры. Он полагает, что госдача, это – пережиток. Чиновник должен быть обеспеченным человеком и сам уметь заработать себе на загородный дом.

Валентина Семенюк говорит, что у нее есть «финский домик», на две комнаты, куда она приезжает дважды в месяц.

Иван Плачков, министр топлива и энергетики госдачи не имеет, но у него есть дом в Безрадичах.

Игорь Лиховой, министр культуры и туризма пользуется госдачей с октября. По его словам, это старенький домик 1960-х годов с «антикварной мебелью».

Решение о том нужны ли государственные дачи и кто должен оплачивать их содержание издание оставляет на откуп читателям. Но с чем нельзя не согласиться, так это то, что предоставление материальных благ чиновникам должно регламентироваться соответствующими законами, а налогоплательщики должны иметь право знать, как тратятся их деньги.

Газета ”Бизнес”, №20, 15 мая 2006 года