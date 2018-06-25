Гари Мур сыграл ”Ще не вмерла Україна...”

Во вторник вечером во дворце «Украина» всемирно известный британский гитарист Гари Мур дал долгожданный концерт для украинской публики.

После пожара во дворце «Украина», произошедшего, во время концерта Иосифа Кобзона, ходили слухи, что концерт может и не состояться. Но организаторы, которые почти десять лет вели переговоры с агентами артиста, а также руководство дворца сделали все возможное, чтобы подготовить сцену. Перед концертом на пресс-конференции, которую дал певец, директор “Еврошоу” Сергей Галузин, - один из организаторов концерта - отметил, что такой срочной работы работники дворца не проводили ни разу за 35 лет его существования.

Сообщалось, что передние ряды кресел, которые залили водой из пожарных шлангов, поменяли, но, видимо, далеко не все... Мне, например, попалось мокрое. Но даже такой дискомфорт не смог помешать насладиться игрой виртуоза-гитариста.

Концерт должен был начаться в 19.00, но людей в зал начали запускать лишь в 19.30 - до тех пор велись подготовительные работы.

Дворец был забит до отказа, хотя билеты стоили от 100 до 1800 гривен.

Мистера Мура считают очень скромным человеком, и это можно было увидеть буквально во всем: в поведении артиста, в его одежде, в разговоре, и даже окружение его можно назвать скромным. Гитарист был одет достаточно просто - белые джинсы и черная рубашка. Сцена, на которой выступал гитарист, тоже выглядела скромно, что в целом удачно контрастировало с богатством музыки метра. На сцене не было абсолютно ничего, кроме музыкантов и аппаратуры, никаких ярких декораций, даже свет не слепил. Наверное, зрителям, которые привыкли видеть украинских и российских поп-певцов в блеске и гламуре, смотреть на такое было непривычно...

Чуть больше чем половину концерта Гари Мур играл песни из нового альбома, а также старые - те, что с элементами рока. Люди время от времени выкрикивали, требуя привычного им блюза. Маэстро только улыбался, продолжая играть свое. Наконец кто-то так четко крикнул «блюз», что король белого блюза таки сдался и заключительную часть концерта играл только его.

Перед концертом на пресс-конференции гитарист был уверен, что слова его песен аудитория не поймет, но, по-видимому, недооценил украинских почитателей. Когда он начал играть композицию «Cold day in hell», половина зала пела вместе с ним. Похоже, это доставило певцу большое удовольствие.

Он несколько раз уходил со сцены, но украинцы проявили настойчивость, не жалели глоток, требуя продолжения... Гари Мур, весь мокрый от пота, снова и снова выходил на сцену, даря композиции продолжительностью с 10 минут каждая.

Обычно гитарист во время концерта использует не менее шести гитар, так было и в этот раз: он менял инструмент более десяти раз.

Завершил Гари Мур концерт композицией, в которую органично вставил фрагмент из украинского гимна, что не могло не понравиться публике. Кое-кто даже прослезился.

Правда, как признался артист накануне, всего гимна он не знает, но за день отрывок ему выучить удалось.

Оксана Климончук, УНИАН-Культура