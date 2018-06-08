В Украине бушуют экономические локальные войны

Локальные экономические войны, малозаметные на фоне всеобъемлющего политического кризиса, продолжают бушевать в Украине, отпугивая и без того не очень настойчивых инвесторов.

С приходом к власти на берегах Днепра т. н. "оранжевой команды", особенно на фоне ее "майданных" лозунгов и клятв, у определенных деловых кругов на Западе возникли вполне простительные иллюзии относительно приемлемого будущего Украины. Как правило, заблуждались люди, не являющиеся выходцами из постсоветского пространства и, следовательно, не искушенные в тонкостях "восточной" политики, где, как, правило, говорят одно, думают другое, а делают третье. Или не делают вообще ничего, уже через пять минут забыв, что они говорили.

Недоумение усилилось буквально с первых шагов новых властей. Была объявлена война всем, кто приватизировал имущество "не правильно". Зазвучали цифры: 200, 500, 3000 объектов. Деловой мир был повергнут в шок. Иностранный - не меньше: ведь, худо-бедно, западные компании вошли на местный рынок. Играя по сложившимся правилам. Которые отныне менялись. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

КТО НЕ УВЕРНУЛСЯ, Я НЕ ВИНОВАТ Что за подобными шагами скрывалось? Выполнение "майданных" обещаний? Элементарный экономический абсурд? Или хорошо продуманная стратегия?

Ответ на сей вопрос получить международное сообщество не успело. Реприватизировав одно из крупнейших предприятий страны металлургический комбинат "Криворожсталь" и перепродав его вторично, "оранжевые", как оказалось впоследствии, тем и ограничились. Однако на тот момент глава Фонда государственного имущества Украины В. Семенюк грозилась едва не повальной национализацией. И к ее словам даже серьезные люди относились с вполне обоснованной опаской: Валентина Петровна уже долгие годы - один из лидеров Социалистической партии, своих антипатий к капитализму никогда не скрывала. Кстати, ключевое ведомство она возглавляет до сих пор...

К счастью для Украины, в процесс тогда мягко вмешалось международное сообщество. Зазвучали критические голоса уважаемых персон. В частности, вице-президент по региону Европы и Средней Азии Всемирного банка Ш. Катцу в сентябре 2005 г. высказал мнение, что реприватизация на инвестиционный климат влияет примерно так, как повышение углекислоты в атмосфере на глобальное потепление, то есть, ситуацию резко ухудшает. И дипломатично "намекнул": дескать, для улучшения бизнесовой "погоды" в стране должна существовать определенная стратегия, права собственности должны быть защищены, а суды, наконец, стать независимыми.

Подчиненного поддержал директор ВБ П. Бермингем. Подчеркнув, что в отчете на данную тему уважаемого ведомства дела официального Киева выглядят далеко не блестяще. Украина, традиционно немного обидевшись, обеспокоенность эту все же восприняла и уже к концу года утвердила "План улучшения инвестиционного климата", создав Консультативный совет для контроля за его выполнением. На презентации оного первый заместитель главы Секретариата Президента И. Васюник назвал документ "очень конкурентной "дорожной картой", ...создающей все условия для прихода инвестиций".

В то же самое время глава компании "Эрнст энд Янг Глобал" П. Остлинг, в целом поддерживая документ, выразил осторожные сомнения в его конечной эффективности из-за несовершенства налогового законодательства и повсеместной коррупции. И, можем сегодня констатировать с полной уверенностыо:он оказался прав. Как гласит русское крылатое выражение, налоговый и антикоррупционный "воз и ныне там".

Справедливости ради надо сказать, тому была и объективная причина, а именно: перманентный политический кризис, который ни в коей мере не способствует снижению инвестиционных рисков, а, скорее, наоборот - значительно их повышает. Увы, от этого никому не легче! В первую очередь, страдают, конечно же, деловые люди.

Парадокс, но факт: собственные неудачи Украина, как и все годы независимости, пытается переложить на чужие плечи. В конце марта текущего года руководитель сектора по взаимодействию со СМИ Министерства топлива и энергетики М. Грищенко выразил, надо полагать, официальную точку зрения, утверждая: "Это провокация, направленная на подрыв инвестиционного климата в Украине". О чем речь и кто в данном случае обвиняется в откровенно недружественной "подрывной деятельности"?

Объясняем: таким образом комментировалась официальная информация... Министерства юстиции США, завершившего тщательное расследование по выявлению истинных владельцев совместного предприятия "RosUkrEnergo", зарегистрированного в Швейцарии. Почему такой интерес именно к нему? Потому что сия мало кому известная структура только в прошлом году поставила природного газа из России и Туркменистана в Европу на $2,2 млрд. (!!!). По сути, речь идет о стратегической зависимости едва не целого континента от одного-единственного украинского бизнесмена Д. Фирташа, коему в вышеназванном предприятии принадлежит 45 процентов акций. И имя которого неизменно связывают с объявленным в международный розыск "интернациональным" бизнесменом С. Могилевичем, кстати, обвиняемом ФБР, как минимум, в рэкете, мошенничестве и коррупции.

Что касается "подрыва инвестиционного климата" в Украине, то виновником этого вселенского греха господин Грищенко и иже с ним назначили отнюдь не вышеупомянутых дельцов, а... Вашингтон. Такая вот откровенно неуклюжая попытка переложить с больной головы на здоровую.

Кстати, о коррупции. Известный украинский политолог, активный участник "майданной революции" Д. Выдрин недавно публично пооткровенничал: "Коррупция - это то, в чем ты не участвуешь. Поэтому, когда "оранжевые" (местное олицетворение демократии - Н. С.) не участвуют в том, что делают "синие" (местное олицетворение консерваторов - Н. С), они кричат, что это коррупция. И наоборот". Из чего легко сделать логичный вывод: если "дерибанят" сообща, то сие - никакая не коррупция, а политика и бизнес. Что, к сожалению, на берегах Днепра - одно и то же.

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Нас, западных журналистов, всегда удивлял следующий факт: в стране, якобы избравшей курс западной демократии, общечеловеческих ценностей, ключевые экономические посты занимают... социалисты. Причем не в привычном нам понимании, а вчерашние ярые коммунисты. В первую очередь, это уже упоминавшаяся председатель Фонда государственного имущества В. Семенюк и глава Министерства транспорта и связи Н. Рудьковский.

Иными словами, в Украине приватизацию осуществляет человек, который всеми фибрами души оную не приемлет. Что касается ее коллеги по партии, то в случае, если, паче чаяния, социалисты затеют революцию, почту, телефон и телеграф (и даже транспорт, за исключением танков и военных самолетов!) им занимать ни к чему: все и так уже - в их руках.

Да, мы понимаем: СПУ входит в парламентскую коалицию, сформировавшую правительство. Но отчего партии, набравшей на выборах всего 7 процентов голосов, доверили ключевые посты в государстве - непонятно. Или все территории, входившие некогда в состав СССР, по сложившемуся менталитету, несмотря на географическое расположение, - все-таки Восток? Который, как известно, - дело тонкое. В смысле - темное, мутное.

Но вернемся к инвестициям, которые в Украине ныне, деваться некуда, накрепко связаны... с социалистами.

Недавно "сладкая парочка" публично объявила о составленном ею очередном "черном списке", в который входят 25 компаний (слава богу, что не 25 тысяч!). Все они имеют отношение к деятельности морских и речных портов. То есть, речь идет о целой отрасли!

Какой формальный повод изобрели в этот раз, в чем усмотрели криминал? В действующих договорах о совместной деятельности.

Для того, чтобы читателям было понятно, о чем идет речь, совершим небольшой экскурс в недавнее прошлое.

После развала Советского Союза экономики республик, еще вчера входивших в "единый и нерушимый", оказались в положении китов, жестоким штормом выброшенных на раскаленный берег. Во-первых, в одночасье разорвались десятилетиями налаживаемые связи, и подавляющее большинство партнеров оказалось за границей. Во-вторых, хозяйственники не привыкли работать в условиях рынка: даже ведущие специалисты не знали, например, как оформить таможенную декларацию. Не удивительно, что львиная доля еще недавно мощного промышленного потенциала Украины пришла в полный упадок. Безработица стала массовым явлением и в определенной момент превысила даже аналогичную в США во времена Большой депрессии.

Многие фабрики и заводы с колен так и не поднялись. Те же, чьи руководители оказались восприимчивыми к непривычным новациям, остались на плаву. Одно из них - государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" (ГП "ОМТП"), возглавляемое Н. Павлюком.

Сегодня уже не упомнишь, кому первому в голову пришла спасительная мысль - пустить в отрасль уже поднявшийся на ноги частный капитал. Точно известно другое: очертя голову, в омут не бросались. Изучали опыт, в том числе и Соединенных Штатов Америки. И лишь потом начали заключать привычные для всего цивилизованного мира договора о совместной деятельности. Каждый - сроком на двадцать лет. Инвесторы обязались восстановить порушенную инфраструктуру, обеспечить наличие поставщиков грузов, участвовать в текущих хозяйственных делах. В качестве дивидендов предусмотрели - святое дело! - ряд льгот при обслуживании их грузов.

Результат, если посмотреть с высоты сегодняшнего дня, получили ошеломляющий. Вот несколько цифр. Если на момент развала СРСР грузооборот ГП "ОМТП" составлял 33 млн. т, то к 1993 г. снизился более чем вдвое - до 15 млн. т. Сократилось значительное количество рабочих мест, даже крошечная зарплата выплачивалась с перебоями. Sic: к 2002 г. основной показатель - грузооборота - снова достиг 33 млн. т. О приличном денежном довольствии коллектива речь уже не идет, как и о сроках его выплаты - об этом благополучно забыли.

Естественно, не осталось внакладе и государство (напомним: ГП "ОМТП" принадлежит ему). Только портовые сборы за истекший период составили $325 млн. В госбюджет перечислено $40 млн.

Почему же министры-социалисты, на словах пекущиеся о благе народа, надумали резать кур (в списке 25 договоров), несущих, пусть не золотые, но крупные и вполне съедобные яйца?

Ответ прост, как устав СПУ: в государственном секторе капиталистами не должно даже пахнуть. А, следовательно, заключенные договора должны быть... денонсированы.

Кое-кто министерского пресса не выдержал: взял, как говорится, под козырек. С некоторыми деловыми людьми удалось пообщаться. Общий лейтмотив таков: делать нечего, упрешься - потеряешь вообще все. И еще просили не называть фамилий - во избежание все той же перспективы "потерять все": кому охота повторить судьбу россиянина М. Ходорковского?

"А как же законы?" - удивится нормальный читатель, живущий в нормальной стране. - Пусть несправедливо обиженные обратятся в суд - и дело с концом".

Увы, для социалистов закон - это пресловутая "революционная целесообразность", в переводе с К. Маркса означающая примерно "что хочу, то и ворочу". Что же касается судов, то надежды упоминавшегося в начале статьи Ш. Катцу не оправдались: честными и справедливыми они так и не стали. Скорее наоборот, сами по уши погрязли в коррупции. Так что деловым людям на берегах Днепра приходится не сладко, вопреки многочисленным разглагольствованиям с высоких трибун об обратном.

И все же, вопреки всему, Н. Павлюк не сдался. Он борется. Плечом к плечу с ним - те, кто тоже не намерен терпеть чиновничий произвол, какого бы политического оттенка он ни был: директор ЗАО "Синтез ойл" С. Залевский и председатель правления ОАО "Эксимнефтепродукт" А Романовский.

- Где же логика? - задает риторический вопрос С. Залевский. - К примеру, министерству удастся разорвать наш договор с портовиками. "Синтез ойл" одномоментно потеряет $20 млн., вложенных в инфраструктуру объекта. Плюс текущие расходы, сумма которых, уточню, тоже не маленькая. Ладно, обратимся в суды, не исключая международных, и деньги, уверен, вернем. Параллельно переориентируемся на другой порт (не обязательно украинский) - грузопотоки-то наши. Безусловно, потратим нервы и время. Да, на начальном этапе упадут прибыли. Но, в конце концов, все войдет в норму.

А что поимеет Украина в лице ГП "ОМТП"? Только минусы. Вложенные деньги нам так или иначе придется вернуть, а, значит, их извлекут из активного оборота, что само по себе уже не хорошо. Если же для этой цели придется брать кредит в банке, - ситуация вообще аховая. И не забудьте: мы уведем с собой около 40 процентов грузопотока. Таким образом, портовики попадут между лезвий острейших и не знающих пощады ножниц. С одной стороны, нужно погашать кредит и проценты по нему, с другой - доходы сократились едва не наполовину.

- А инвестиционный имидж страны? - включается в разговор председатель правления ОАО "Эксимне-фтепродукт" А. Романовский. - Кто в нее сунется, зная, что даже долгосрочный договор здесь могут по прихоти отдельно взятого чиновника в любой момент аннулировать в одностороннем порядке?!

Возразить что-либо в данном случае трудно. В самом деле, в государство, где правым неизменно оказывается тот, у кого больше административных прав, где бушуют внутренние "локальные экономические войны", серьезные инвестиции не придут никогда. Что бы его лидеры с самых высоких трибун ни декларировали.

Такова печальная истина...

Ник Старр, еженедельник Chicago review (№24, 15-21 июня)