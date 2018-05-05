Поможет ли мировой рекорд нейрохирургу достучаться до украинской власти?

Ученый, которого стоя приветствовал медицинский конгресс в Париже, в Украине вынужден привлекать внимание власти, рекордами для «Книги Гиннеса»... Восемь месяцев подготовки и 2500 прочитанных книг по теории шахмат понадобились украинскому рекордсмену, чтобы победить программу, которая не покорилась ведущим шахматистам планеты.

«Все кончено! Я сдаюсь. Может сегодня просто не мой день?» Эту фразу после полуторачасового поединка впервые со времени своего создания вывела на экран самая сильная и до вчерашнего дня непобедимая компьютерная программа Rybka-4. А положил ее на лопатки «простой» украинский врач, который никогда не занимался шахматами профессионально. «Я не вижу в игре никакого спортивного значения, – утверждает победитель. – Это все – научный эксперимент и шахматы – лишь инструмент для демонстрации методики запоминания, которую мы подготовили».

Известный способностью мгновенно выполнять сложные математические вычисления с чрезвычайно длинными числами, профессор кафедры «Информационные системы и сети» Национального университета «Львовская политехника» Андрей Слюсарчук, уделил большое внимание защите от фальсификаций. Ради обеспечения чистоты игры были задействованы суровые меры защиты помещения от использования технических средств несанкционированного обмена данными. Чтобы подтвердить отсутствие подобных устройств, перед началом игры Андрея Слюсарчука осмотрели специалисты по защите информации и члены комиссии. Были также заглушены все радиочастоты. Мобильные телефоны, блютуз, мобильный интернет и другие средства передачи информации и обмена данными не работали. Правда, эти меры безопасности, как правильно подметил ведущий, были несколько нелогичными, ведь если эту программу никто не обыгрывал, то и некому подсказывать профессору. Сам Андрей Тихонович объясняет такие суровые меры довольно просто: «Во время моего последнего публичного эксперимента, проведенного в 2009 году, когда я запомнил и воспроизвел 30 миллионов знаков числа «ПИ» после запятой, мерам безопасности было уделено незначительное внимание и потому сразу после завершения эксперимента появились люди, которые заявили, что результаты сфальсифицированы, поскольку я якобы получал информацию извне. Чтобы в этот раз не оставить почвы для подобной критики, я и решил сделать на безопасности отдельный акцент».

Мероприятие проходило в конгресс-холле одной из украинских гостиниц и посмотреть на необычную игру пришло свыше 400 людей, в том числе профессиональные шахматисты – те и сами были не прочь помериться силами с машиной. «Ладья b5 на b4 – прекрасный ход, а вот со слоном я бы поступил иначе», – донеслось из разговора недалеко от меня.

Около 10 утра, с 15 минутной задержкой от запланированного времени начала, Андрей Слюсарчук в сопровождении членов авторитетной комиссии, в состав которой вошли ведущие шахматисты Украины, научные работники и специалисты по защите информации, пошел за сцену для проведения осмотра. Как мы потом узнали из протокола, ему осмотрели даже рот и ушные раковины, я уже молчу о полном контроле одежды и мебели, которой он должен был пользоваться в ходе эксперимента. «Я обещаю, что одержу победу», – сказал он перед тем, как на короткое время покинуть сцену.

«Все, я играю белыми!», – уверенно воскликнул Андрей Тихонович и таймер на большом экране с изображением шахматной доски сдвинулся: 00:59:59. Теперь у человека оставалось меньше часа на обещанную победу, а у машины на секунду больше времени, чтобы доказать свое превосходство. «Игра века», как ее скромно назвали организаторы началась.

Регламент матча предусматривал полную мощность Rybka-4 (3000 Ело) и абсолютно равные условия для обоих участников с одним лишь «но»: Андрей Слюсарчук играл вслепую. То есть профессор был лишен возможности видеть шахматную доску с фигурами и ее изображение на мониторах. Ходы объявлялись вслух. «Не буду раскрывать всех секретов, но я продумал до 30 ходов наперед и приблизительно знаю, как будет вести себя Rybka», – не скрывая своего энтузиазма комментировал игру ее главный участник. Вообще, невзирая на заверения господина Слюсарчука в том, что он волнуется и именно из-за этого и шутит («чтобы нейтрализовать себя»), в действительности он выглядел достаточно спокойно, за исключением нескольких наиболее напряженных моментов. Ожидая хода противника, профессор часто общался со зрителями и шутил. «В то время, когда Rybka думает, я могу заниматься любыми интеллектуальными процессами: могу общаться или читать, хотя в то же время мозг работает, я продолжаю для себя играть в шахматы», – растолковывал он аудитории. А однажды поинтересовался, удалось ли организовать заявленную трансляцию в Интернете. «Нет?! Это называется Украина», – с грустью отметил научный работник.

Через 1 час 21 минуту и 36 ходов с каждой стороны, компьютерная программа, оценив свои шансы на победу, решила сложить оружие. Зал приветствовал победителя стоя и это понятно, ведь мало того, что Rybkу-4 была впервые победил живой соперник без какой бы то ни было форы в его пользу, да еще и этим соперником оказался игрок, который не только не является профессиональным шахматистом, но и начал заниматься этим спортом немногим более 8 месяцев назад.

В связи с этим можно понять людей, которые во время короткого перерыва выражали свое неверие в честность игры и ее результата. В частности, профессиональный тренер Геннадий Плостак скептически заметил: «Не верится мне в то, что тут происходит. Очень странно играет программа. Не делает очевидно сильных ходов, думает тогда, когда думать не нужно и молниеносно принимает решение в сложных ситуациях. Тем не менее, эндшпиль был проведен на супергроссмейстерском уровне. Я также не сомневаюсь в честности судейства, поскольку все они – очень уважаемые в шахматном мире люди». Один из комментаторов матча подметил еще одну интересную деталь: «Мне кажется странным, – рассказал он, – что на игру не пригласили разработчиков программы Rybka-4. Для матча была использована версия с диска, а разработчики обычно еще и специальным образом настраивают свои компьютеры. Возможно, это была бы совсем другая партия».

Однако короткий 15-минутный перерыв промелькнул и кресла в холле конгресса начали опять заполняться заинтересованными. В этот раз Слюсарчук играл черными. «Честно говоря, я устал, но партию доиграю», – в свойственной легкой манере заявлял он зрителям. Однако, Rybka, видимо, поняла слова ученого, поскольку уже на 31 минуте игры после 28 хода зафиксировала троекратный повтор позиции и приняла решение о ничейном счете. Андрей Тихонович сразу не понял, почему зал опять встал и аплодирует, он ведь не видел электронной игровой доски с надписью «Троекратное повторение» поверх ее. «Я думаю, что когда Rybka чувствует, что ты сильнее ее, то она каким-то образом так прогнозирует, что все-таки стремится сделать хотя бы ничью». Позже, на пресс-конференции, Андрей Тихонович признается, что во второй партии ему было тяжелее играть и учитывая собственные черные фигуры и учитывая усталость, потому он тоже «способствовал» ничьей. «Такие игры нужно играть одну партию в день. Это было бы физиологически более правильно», – сказал он. Однако даже ничейный счет во второй партии засвидетельствовал преимущество человеческого разума над искусственным интеллектом. Преимущество как качественное – в глубине анализа и перспективе прогнозирования ситуации, так и в скорости принятия решений, поскольку по времени в первой партии Слюсарчук на семь минут опередил соперника, а во второй, в условиях игры черными, отстал всего на 38 секунд. Общий счет – 1,5:0,5 в пользу человечества.

Присутствующий на игре представитель Книги рекордов Украины засвидетельствовал очередное достижение Слюсарчука и пообещал направить официальные бумаги в Книгу рекордов Гиннеса. «Впервые на планете была обыграна самая сильная компьютерная программа Rybka-4, которая до сегодняшнего дня была непобедимой. Этот рекорд будет зафиксирован как мировой в книге рекордов Украины, а документ согласно со всеми правилами и формальностями будет направлен в том числе в Книгу рекордов Гиннеса», – заверил он.

«Подготовку к игре я начал прошлой осенью и тренировался не больше шести часов в день, поскольку параллельно занимался своей привычной деятельностью. Плюс, конечно, постоянно играл, в целом победив Rybka больше 200 раз. В ходе подготовки к «Игре века» я также проштудировал больше 2500 книг из теории и истории шахмат», – рассказал ученый о своей подготовке. Несколько огорчил судья матча, почетный вице-президент ФШУ Леонид Боданкин, который объяснил, что Rybka, является прежде всего аналитической программой, которая помогает профессиональным игрокам в понимании сложных позиций, а функция игры является для Rybka производной. «Насколько я знаю, блицы (пятиминутные партии) Rybka у всех выигрывает, а серьезные длительные партии с этой программой большие гроссмейстеры не играли, поскольку она служит другим целям. Бесспорным достижением Андрея Слюсарчука является то, что, не будучи профессиональным шахматистом, и лишь недавно научившись играть, он использовал феноменальные способности памяти, чтобы обыграть Rybka», – подытожил он.

Однако за прекрасным и благородным фасадом демонстрации безграничных человеческих возможностей, прячется, как часто бывает, совсем другая цель. «Если на протяжении месяца государство ко мне не повернется лицом, то я его покину. Тут я не имею возможности реализоваться», – с грустью отметил научный работник. Он сказал, что очень хотел бы получить внимание от общества и государства в частности. «Моей главной целью является Институт мозга с клиникой, где я смогу привлекать специалистов, быть активным – буду иметь возможность быть ученым. Потому что не имея такого полигона и условий я не желаю творить. Эта игра - глас вопиющего в пустыне, направлена на привлечение внимания общества и чиновников. Ведь когда я 30 млн. знаков запоминаю, это не поражает; когда книги на память рассказываю – тоже ничего особенного; когда провожу сверхсложные хирургические операции – никому не интересно. Люди хотят хлеба и зрелищ. Первое я им дать не могу, а второе - пытаюсь». Однако, скорее всего, в очередной раз повторится, описанный еще в Библии мотив: «...Иисус же сказал им: не бывает пророка без чести, разве что в Родине своей и в доме своем». Гениального нейроученого и нейрохирурга, которого стоя приветствовал медицинский конгресс в Париже, а весь мир стремится получить в свои научные круги, а Украинское государство в очередной раз не замечает. Это опосредствовано подтверждается и тем, что министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, предварительно назначенный главой авторитетной комиссии, не нашел времени, чтобы прибыть на мероприятие, продолжавшееся больше пяти часов. Ради справедливости отмечу, что «Игра века» проходила под патронатом вышеупомянутого министерства, однако что-то мне подсказывает, что цветы, подаренные Андрею Слюсарчуку пресс-секретарем министра и «уникальная» награда «за победу человеческого ума над компьютером», врученная профессору представителем министерства, повлияет на развитие украинской нейронауки не больше, чем и указ Президента №1094?9 «Об Институте мозга» от 22 декабря 2009 года, который был издан, однако абсолютно ничего не изменил.

«Если будут созданы соответствующие условия, то, думаю, за очень короткое время я выйду на Нобелевскую премию. Мне есть что предложить миру и, поверьте, это такие разработки, аналогов которым нет. В конце концов моя конечная цель – сделать это государство зажиточным не только экономически, но и интеллектуально», – заверил профессор. Однако будут ли созданы хоть какие-то условия, получит ли профессор Слюсарчук Нобелевскую премию и будет ли учить методикам запоминания сверхбольших объемов информации уже не украинских, а иностранных детей, сможет ли воплотиться конечная цель этого, бесспорно, талантливого ученого, зависит от способности нынешней украинской власти провести несложный анализ даже небольшого количества информации об Андрее Слюсарчуке и принять политическое решение. Sapienti sat.