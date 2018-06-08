Муратова хотела уложить Ступку в постель с дочерью

Просмотрев фильм Киры Муратовой «Два в одном», я уже несколько дней не могу прийти в себя – настолько он меня поразил. Возможно, частично виной этому стала сама обстановка – Сочи, «Кинотавр», многочисленные знакомства, и, наконец, сам факт, что украинская лента имела честь открыть конкурсную программу российского фестиваля «Кинотавр». Но, по-видимому, таки дело не в этом, уверена, что если пересмотреть его дома на диване, впечатления будут ничуть не хуже.

Я уже очень много слышала высказываний о картине Киры Георгиевны, все называют его чем-то гениальным, не похожим на другие ее работы, говорят, что это действительно что-то новое в украинском кино. Но ни разу никто не останавливался на самом содержании фильма, на роли, которую сыграл Богдан Ступка. Поэтому, я попробую коротко передать увиденное, потому что в прокат лента выйдет еще не скоро, а уже так много разговоров.

Фильм состоит из двух новелл, почему собственно, и называется «два в одном». Сценарий первой части написал муж Киры Муратовой Евгений Голубенко, второй – российская актриса Рената Литвинова, которая и сыграла одну из главных ролей. Должен сказать, что два сценария настолько отличаются между собой, что нужно быть гением, чтобы из них сделать один фильм. Кире Георгиевне нужно отдать должное уже за один плавный переход тех абсолютно разных , ничем не связанных между собой новелл.

Вся первая часть происходит в театре. Фильм начинается выходом персонажа-декоратора театра Витька (играет Сергей Бехтерев) на сцену пустого театра с фразой «Быть или не быть? Вот в чем вопрос!». Не найдя ответа на свой вопрос, Витек замечает, что неподалеку от него висит на шнурке человек (по сценарию – один из актеров). Витек, не долго думая, начал спускать повешенного на землю, но не для того, чтобы убедиться, живой ли он еще , а для того, чтобы снять из него перстень, который, по-видимому, заприметил давно.

Витьку за этим занятием застукал его коллега-уборщик, за что потом и поплатился – в конце первой сюжетной линии декоратор убивает его молотком. Да, наслаждения убийства Муратова-режиссер себя не лишила.

Все работники театра изображены, мягко говоря, недоумками, потому что труп того висельника по каким-то разным причинам, то поднимали, то спускали, то накрывали, то раскрывали его, то кто-то просто так любовался им. При этом преспокойно готовясь к началу представления. И так целую первую новеллу.

Представление начинается, но труп остается на сцене, прикрытый какой-то декорацией – милиция так и не приехала. В одно мгновение в фильме начинается какая-то суматоха: сначала опустили не ту декорацию, потом начинает падать снег (по сценарию, то была новогодняя ночь), а в самом зале меж людей появляется мужчина-пересказчик, который начинает рассказ о старом донжуане Андрее Андреевиче (играет Богдан Ступка), который за всю свою жизнь так и не смог никого по-настоящему полюбить. С этого и начинается вторая новелла. Как позже призналась Кира Георгиевна, что это был самый логичный переход от одной новеллы к другой, который они смогли придумать. Что ж, как по мне, очень удачно, потому что то, что это был переход, я узнала лишь от самой Муратовой.

Дальше начинается наиболее интересное – в окне своей квартиры появляется Андрей Андреевич – эпатажный, роскошный мужчина старшего возраста, который примеряет шляпы. Этажом ниже также примеряет шляпы молодая девушка (Наталия Бузько), которую он зовет к себе. Позже оказывается, что это папа и дочь, но сначала зритель этого не знает. Когда она приходит к нему, начинается бурная сцена – папа раздевает догола свою дочь, щупает ее за все интимные части тела, при этом угрожая: «Если ты сегодня не приведешь мне женщину, которую я полюблю, то будешь вынуждена сама спать со мной». Дочь стоит спокойно, лишь слегка вздыхает, говорит: «Но ты же мой папа!». А он: «Ну тот что? Я узнал об этом недавно».

Новогодняя ночь приближается. Дочь, долго не думая, приводит папе свою подругу (Рената Литвинова), но которая еще не знает, что она должна с ним спать. Андрей Андреевич, имея опыт, прячет все ключи, ставит у дверей собаку и говорит: «Отсюда никто не выйдет, пока я не кончу. А с кем буду кончать, то вы между собой сами решайте, потому что мне все равно». Подруга была какая-то очень особенная, как и любая героиня, которую играет Литвинова. Кроме того, что она все время хохотала, еще и задавалась вопросом: «Что будет, если он не кончит?», при этом у нее ужасно задумчивый вид.

Сразу после того, как встретили Новый год, Андрей Андреевич решил не терять времени попусту, повел девушек в спальню, в которой стояла одна лишь роскошная кровать, белого цвета. Папочка все время повторял, что она - черная, подружка при этом ужасно хохотала, а дочь, закатив глаза, наминала конфеты, на которые натыкалась на каждом шагу. Дело уже должно подходить к концу, и становится понятно, что в кровать Андрей Андреевич ляжет с подругой дочери. Но та ему намекнула, что не очень возбуждена, поэтому он включил порнографические слайды где-то XVIII века, которые показывали почти минуту.

Дочь героя (а может антигероя?), как по мне, и сама была якобы не прочь с ним спать, но меня сбила с толку одна вещь. Это когда Андрей Андреевич пошел мыться, то дочь пыталась его утопить, а подруга, наблюдая эту сцену, заходилась смехом. Не до конца, видимо, его притопив, девушки бежали, но папочка их поймал. Прекрасная была сцена, когда Андрей Андреевич стоит на снегу на потемкинской лестнице (в Одессе) в одном халате, уже ожидая юных убийц. Да, они опять попали в его руки.

Фильм заканчивается счастливо: дочь в ванне моет папу, а папа при этом звонит по телефону подружке. Все счастливы. Думаю, что это то, чего целую жизнь искал Андрей Андреевич.

Хотя у меня сложилось уже свое впечатление о фильме Киры Муратовой, но мне все-таки интересно было услышать мнения известных людей. Вот некоторые из них

Александр Роднянский, основатель канала Студия «1+1», продюсер, председатель опекунского совета фестиваля «Кинотавр»: Кира Муратова – великий режиссер, у нее абсолютно отдельное, творческое лицо, она не похожа не на кого, она всегда разная. Ее фильмы могут нравиться, могут не нравиться, но важнее всего, что Кира Георгиевна всегда неодинакова, специфическая и ей всегда есть, что сказать. Она во всем находит свою родную, художественную форму, потому этот фильм не похож на другие ее более ранние фильмы, но, безусловно, можно узнать ее стиль с первого же кадра. Он, возможно, лучший из ее последних фильмов.

Когда смотрел фильм, то очень смеялся. Должен сказать, что Кира Муратова, в своем почтенном возрасте чувствует себя свободнее, чем множество молодых людей. И это важнее всего.

Но то, что фильм Киры Муратовой начинает конкурсную программу – это задает определенный уровень этой программы, на который все другие фильмы будут ориентироваться.

Юлий Гусман, российский кинорежиссер, депутат Российской Госдумы Кира Муратова досказывает, что она всегда нацелена на эксперимент, поиск и на полет. При этом она интригует фантазию. И я очень рад этому, потому что она не стареет и не стареет ее творчество. Фильм «два в одном» - это не похож ни на что из творчества Киры Муратовой.

Лев Лещенко, народный артист России

Как по мне, это не совсем удачно. Я смотрел лишь потому, что мне было интересно посмотреть, а что же оно такое, о чем так много разговоров. Не хочу ничего анализировать, потому что нечего.

Просто очень жаль, что столько таланта нацелено на вот такое. Но я бы дал этому фильму первое место.

Андрей Халпахчи, директор кинофестиваля «Молодость»

Когда-то прозвучал очень остроумный ответ Фаины Раневской, когда первый раз привезли в Москву картину Мона Лиза. И какой-то из интеллектуалов, который стоял рядом с Раневской говорит: «что-то на меня Мона Лиза не производит впечатления». На что Раевская ответила: «Она уже столько веков производит впечатление, что теперь сама выбирает, на кого производить впечатление, на кого нет».

И в этом есть параллель с кинематографом Киры Маратовой, есть у нее есть свой персональный кинематограф. Ее не спутаешь не с кем. Она не играет с публикой, критиками, у нее свое кино. Я чувствую, что у нее своя потребность – высказаться так или иначе. Мы можем быть с ней в резонансе, а можем не быть, но это всегда вызывает уважение, потому что это действительно авторское кино.

В фильме «два в одном», по моему мнению, есть конфликт между двумя новеллами, потому что они написаны двумя разными авторами. Первая новелла – это сценарий Евгения Голубенко (мужа Киры Муратовой – авт.), вторая новелла – это сценарий Ренаты Литвиновой. У меня какие-то части вызывают восхищение, а какие-то я не воспринимаю. Но это действительно кинематограф Киры Муратовой. И большим событием является то, что у нас есть такой режиссер.

Катя Осадчая, телеведущая

В этом фильме Кира Георгиевна передала дух времени, то есть то, что происходит сейчас. Она просто показала человеческие пороки – люди могут красть, могут быть развращены, то есть то, что происходит сейчас в мире.

Луи Франк, солист группы Estetic Education

Это полный маразм. Думаю, что человеку нужно прекратить свое творчество.

Ксеня Смих УНИАН-культура