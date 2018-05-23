Нового главу УГКЦ поздравил даже Московский патриархат

Ющенко так зачитался, что не заметил, когда собирали “на Боже”, но Екатерина дернула его за рукав, Ющенко бросил доллары... Среди священников заметили епископа УПЦ МП, который сел за стол с Яценюком... - Когда вы выйдете из храма, вам в лицо повеет дыхание весны. Сегодня мы переживаем весну нашей церкви, которая в своем воскресенье начинает молодеть Духом Святым, - так Блаженнейший Святослав говорил в своей первой речи как глава Украинской греко-католической церкви.

Я впервые видела, как на трон возводят главу церкви. Во время этой церемонии, такой величественной и в то же время скромной, у многих на глаза набегали слезы.

Торжественная литургия длилась три с половиной часа, в один храм съехалось свыше 250 священников и четырех тысяч мирян. И никакой давки, суматохи или недоразумений.

В Киев прибыло около 60 иерархов УГКЦ и других восточных католических церквей...

Все они шли процессией впереди с Крестом и хоругвями, следом за ними - облаченный в архиерейские ризы новоизбранный предстоятель церкви Владыка Святослав.

Потом предстоятель восходит на архиерейский амвон (кафедру в центре храма) под пение «Аксиос!» (с греческого - «достоен»). Ему подают предстоятельский омофор и панагию. Он надевает их перед богослужением...

Новому главе церкви вручают митру и новый жезл - символ преемства власти и полномочий.

Начинается служба Божья. Поет хор.

Посол США в Украине Джон Теффт тоже пришел на торжественную литургию. Господин посол даже делал снимки на мобильный телефон. Как он сказал корреспонденту УНИАН, пришел на торжество, чтобы передать поздравление от президента и правительства США.

Экс-президент Виктор Ющенко, который пришел с женой, проявлял набожность (всю службу читал книжечку с торжественной литургией). Екатерина стояла по правую руку от мужа, а слева оказалась замглавы Администрации президента Анна Герман. Они с Ющенко все время перешептывались. В конце службы супруги Ющенко причастились.

Экс-президент так было зачитался, что и не заметил, когда собирали “на Боже”, но жена дернула его за рукав, Ющенко бросил доллары.

Знающие люди заметили среди священников епископа УПЦ Московского патриархата Иллария - говорят, это впервые представитель МП официально присутствовал на литургии с греко-католиками и Киевским патриархатом.

Обращает на себя внимание возраст новоизбранного Патриарха - ему всего 41, и он самый молодой из епископов всех конфессий.

В своей первой проповеди Блаженнейший дал понять, какими будут приоритеты УГКЦ - крепить, объединять и распространять...

Вспомнил он и своего предшественника:

- Для меня лично Блаженнейший Любомир - добрый отец, который то прижимал меня к своему сердцу, допускал к найинтимниших мыслям, желаниям мечт как своему ближайшему сотруднику, то отпускал очень далеко - на другой край мира, чтобы я, как говорил он, научился давать себе совет. А сегодня так Господь Бог дал, чтобы он передал мне церковь, ради которой живет... Для меня большая честь быть его преемником, продолжателем его дела, более того - жить вместе с ним, черпать из его мудрости, из его слова, из его поддержки, из его просто присутствия, успокаивающего любые волны.

Кардинал Любомир не сказал ни слова, скромно наблюдая за всем действом. После литургии на прием тоже не остался.

Особенно приятно было Блаженнейшему, по его словам, в первый день своего священства “по-братски” обнять владыку Иллария - епископа УПЦ МП, владыку Евстратия - епископа УПЦ КП и преосвященного владыку Владимира Украинской православной автокефальной церкви.

Интересно, что глава УГКЦ, говоря о владыке Илларии, сказал лишь «Украинская православная церковь», а определение «Московского патриархата» опустил.

Обращаясь к иностранным делегациям на разных языках, Блаженнейший проявил свою образованность.

Не забыл и о родителях:

- Здесь сегодня присутствуют мой отец и брат с женой. Мама, наверное, смотрит нас по телевизору из Стрыя. Вчера они, бедные, пережили нашествие прессы, оккупировавшей наш дом в Стрые, расставили по углам моих родителей и выспрашивали у них секреты моей детской, юношеской жизни, - шутил он.

Патриарх Филарет УПЦ КП подарил Блаженнейшому Святославу панагию, крест и энколпион - отличия предстоятельского сана:

- Мы рады, что избрали Блаженнейшим Святослава Шевчука, надеемся, что отношения между Киевским патриархатом и Украинской греко-католической церковью будут продолжаться в таком же духе, - сказал Патриарх Филарет. - Я рад, что у нас хорошие отношения, которые заложил еще кардинал Любомир Гузар. Мы, Православная церковь Киевского патриархата, Греко-католическая церковь, также Римо-католическая и протестантские церкви показываем пример единения украинцев. Поскольку здесь много политических деятелей, хочу обратить их внимание на то, как нужно объединяться украинцам.

Епископ МП Илларий передал приветствие от митрополита Владимира. Сначала зачитал официоз, а затем что-то долго шептал на ухо новому главе.

Во время приема все пристально следили, сядет ли епископ Илларий за стол. И он таки сел, причем за один стол с Арсением Яценюком.

Екатерина Ющенко на прием пришла одна, без мужа:

- Сегодня чрезвычайно радостный день, исторический день для Украины, - сказала она корреспонденту УНИАН. - Надеюсь, что начнется новый этап между церквами, новый этап прихода молодых людей в церковь. Думаю, Блаженнейший больше будет обращать внимание на молодых людей, это будет очень помогать семьям Украины, соответственно развитию нашего государства.

Госпожа Ющенко подарила Блаженнейшему Святославу портрет Андрея Шептицкого на полотне.

Владыка Богдан Дзюрах, который был одним из претендентов на пост главы церкви, отметил “дар мудрости” Блаженнейшого.

- И из этого дара мудрости произрастают все его другие добродетели: знание, ученость, душпастырская ревностность, его смиренность, его простота, человечность, искренность, - поделился он с нами.

Депутата Тараса Чорновила часто встречаю на греко-католической службе.

- Блаженннйший Святослав - невероятно образованный человек, - сказал Чорновил. - У него блестящее образование. Он получил в Риме докторскую степень с особым отличием, которая дается буквально единицам. Думаю, он найдет нужные контакты, и это поможет церкви играть еще большую роль в украинской общественной жизни.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на литургию не пришла, но на торжественный прием попасть успела. Появилась с блеском, отвлекая на себя все внимание, с охапкой белых роз. Попросила Блаженнейшого о встрече, как тот «только освоится»:

- Глава УГКЦ - человек глубоко верующий, очень образованный, преданно любит Украину, - поделилась госпожа Тимошенко с УНИАН. - Убеждена, что все это преумножит любовь в сердце людей и к Богу, и друг к другу. И все в нашем мире станет лучше.

О чем именно она хочет поговорить из Блаженнейшим, однако, не уточнила.

Поздравить новоизбранного пришло много гостей. Замечены были посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман, Арсений Яценюк с женой Терезией, Валентин Наливайченко, бывшие министры культуры Юрий Богуцкий и Василий Вовкун, экс-вице-премьер Иван Васюник, Евгений Сверстюк, пресс-секретарь президента Дарка Чепак, писатель Василий Шкляр, посол Аргентины Лила Ролдан Ваcкеc де Муан, посол Ливана Юсев Садака.

Оксана Климончук