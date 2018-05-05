Отказ от Южного потока: вызовы и перспективы для украинской ГТС

Россия может отказаться от Южного потока. Якобы Турция не дала разрешение на прокладку трубы в своей эксклюзивной экономической зоне. Поэтому теперь россияне собираются транспортировать свой газ в Европу не трубопроводом, а в виде сжиженного природного газа (СПГ). Во что может превратиться Южный поток и как это отразится на украинской ГТС, мы спросили у экспертов.

Сергей Дяченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова:

ПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ В ПЕРЕГОВОРАХ С РОССИЕЙ УСИЛИВАЕТСЯ

Я вообще скептик проекта Южный поток.

Во-первых, он слишком дорог, даже для подводных трубопроводов. Если еще Северный поток пролегает на глубине где-то до 200 м, то некоторые участки Южного нужно будет прокладывать на глубине 2000 м.

Во-вторых, приоритетность его для ЕС – это тоже вопрос довольно сомнительный. Думаю, Евросоюз будет делать ставку на Набукко. Их интересует не столько диверсификация путей транспортировки, сколько источников снабжения. Для ЕС привлечь ресурсы Центрально-Азиатского и Каспийского регионов намного интереснее, чем диверсифицировать снабжение газа из России.

В-третьих, если в таких объемах делать обходные маршруты, возникнет вопрос наполнения газом украинской ГТС. С точки зрения безопасности полностью делать ставку на подводные маршруты – это неправильно. Если что-то произойдет, то ремонтировать их – это большая проблема, во многих случаях они вообще ремонту не подлежат. Поэтому без украинской ГТС не обойдется. Тем более, у каждого трубопровода есть точка рентабельности, связанная с объемами заполнения.

В-четвертых, согласно Третьему пакету, субъект-поставщик не вправе владеть транспортными активами, поэтому у Газпрома будут большие проблемы с юридическим оформлением этих проектов. Конечно, находят обходные пути для этого через какие-то дочерние или аффилированные структуры – но это не просто.

Если говорить о терминале СПГ на берегу Черного моря, то он не перекроет тех объемов транспортировки, которые хотела Россия. Это всего 10 миллиардов кубов. К тому же этот проект растянут во времени, не за один год это делается. Также нельзя забывать о проблеме Босфора и Дарданелл, которые уже сейчас перегружены. Транспортировка СПГ может конкурировать с трубопроводным транспортом на больших дистанциях, свыше 2 тысяч километров.

В-пятых, украинская ГТС – это не только объемы транспортировки, но и вопросы безопасности. Она очень надежна. Она диверсифицирована. Плюс у нас много мощных хранилищ. Конкурентные преимущества нашей ГТС настолько сильны, что разговоры Кремля об отказах от нее – это только политика. Цель России – получить контроль над украинской ГТС. Если Россия достигнет этого, то она сразу откажется от Южного потока, я в этом уверен. Но даже если этого не произойдет, то проекту Южный поток в том виде, как планировалось, уже не будет, это уже понятно.

Для того, чтоб комментировать позицию Турции, нужно напомнить, что она формируется под влиянием очень многих политических и экономических факторов, включая отношения этой страны с США, НАТО, ЕС и др. Возможно, Турция выторговывает себе лучшие условия для участия в Южном потоке. Но не будем забывать, что эта страна активный участник Набукко, и, видимо, для нее этот проект выглядит более перспективным.

Для нас как для транзитера нынешняя ситуация вокруг Южного потока – это очень позитивный момент. Наша позиция в переговорах с Россией усиливается. Политика Украины должна быть в отстаивании собственных интересов. Речь должна идти и об увеличении объемов транспортировки, и о модернизации, и об увеличении доходов.

Антон Антоненко, эксперт по вопросам энергетики: ЮЖНЫЙ ПОТОК ЕСТЬ ЛИШЬ НА БУМАГЕ

Будет ли реализован Южный поток? Сказать очень сложно. На мой взгляд, это рекламно-выставочно-политический проект. Его конечная реализация будет очень зависеть от политической конъюнктуры. На сегодня ничего, кроме неких расчетов и комментариев по этому поводу, нет. Южный поток есть лишь на бумаге. Похоже, что впечатляющие цифры стоимости Южного потока начали действовать даже на его инициаторов. И они начали искать пути реализации или делать видимость реализации этого путепровода более дешевым образом.

России не удалось договориться с Турцией. За этим стоит попытка Турции получить скидку за российский газ. Так же Набукко придется договариваться с Турцией о проходе этого газопровода.

Что касается терминала сжиженного газа. Многие эксперты говорят, что Газпром может закопать там очень большие деньги и потерять очень много времени.

Если Южный поток будут использовать как рычаг политического влияния и давления, то прежде всего заинтересованность будет в том, чтобы он реализовывался как можно дольше, чтобы он был “долгоиграющей пластинкой", с помощью которой можно торговаться.

Пока Южный поток “строится”, украинская ГТС работает. И это наша выгода. Мы транспортируем газ, который якобы мог бы пойти по другому газопроводу.

Украинский тезис о модернизации украинской ГТС, которая бы стоила намного меньше, чем заоблачные планы строить Южный поток, подтверждается.

Александр Гудыма, народный депутат, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства: ЕВРОСОЮЗ ВОВЛЕК ТУРЦИЮ В ИГРУ ПРОТИВ РОССИИ

Влияние потоков – и Северного, и Южного, и других - на Украину не нужно преувеличивать.

У Украины есть одна главная проблема – вместо того, чтобы сокращать потребление газа, мы его наращиваем, тем самым увеличиваем свою зависимость от России. Если бы мы с каждым годом сокращали импорт российского газа, то рассматривали бы транзит российского газа через нашу территорию только как способ заработать. Сегодня это энергетическая безопасность.

Россия очень часто делает политические проекты, чтобы увеличить зависимость Европы от нее. Сегодня Кремль, видя слабость украинской власти, верит, что может сломать сопротивление нескольких и получить украинскую ГТС. Если это, не дай Бог, произойдет, тогда абсолютно нет смысла им строить Южный поток, имея два канала на ЕС – Северный и украинский, не говоря уже, что есть небольшой белорусский. Россияне могут удовлетворить свои газовые амбиции.

Россияне не форсируют и не будут форсировать строительство Южного потока. Если бы они очень захотели, они бы сделали. А так у них два варианта – украинский и без Украины. И ждут. Они это себе могут позволить.

От России в газовом вопросе Турция не зависит. Турция сегодня в значительной степени зависит от позиции ведущих государств Евросоюза, которые дадут ей или не дадут “добро” на вступление в ЕС. А Южный поток (ввиду того, что Европа с США не могут запустить Набукко) - удар по энергетической безопасности ЕС. Евросоюз вовлек Турцию в игру против России по Южному потоку. Тем более, что Турция уже имеет контакты с Россией через так называемый Голубой поток, идущий с севера Черного моря в Турцию, который себя не оправдал, потому что он абсолютно не загружен. Поэтому Турция не хочет втягивать себя в игру, которая ей не принесет никаких дивидендов.

Акватория Черного моря так мала, и предложение украинской власти строить терминалы для хранения сжиженного газа – это авантюра. Говорят, что терминал будет стоить 2 миллиона. Да они обманывают! Столько будут стоить только станции приема СПГ, а нужно еще строить заводы. К тому же Босфор и Дарданеллы настолько загружены, что Турция не дает согласия проходить танкерам.

Нам начала подпевать в своих интересах Россия, говоря, что она тоже будет строить на своей территории терминалы для замены трубопроводного способа доставки газа танкерами. Это же не мировые масштабы. Здесь Черное море. Зачем строить такие терминалы, если есть путь через Украину? Это способ политического влияния, а не конкретные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшие 10 лет.

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба: СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ – ЭТО МЕНЬШЕЕ ЗЛО ДЛЯ УКРАИНЫ

Южный поток был чисто политическим или геополитическим проектом. ГТС Украины и других государств на Юге Европы обладают большим запасом прочности, пропускной способности, работают достаточно надежно, и что-либо другое будет намного дороже.

Черное море имеет ряд своих проблем. Россия построила Голубой поток через Турцию, и он никак не заработает на полную мощность. Он работал только во время “второй газовой войны” в 2009 году. Вместе с тем ЕС достаточно активно поддерживает Набукко.

Турция заявила о том, что она не будет поддерживать Южный поток, что она не видит там своих интересов. Турция стремится в ЕС и пытается быть максимально лояльной к европейским проектам. Она поддерживает Набукко.

Довольно любопытна информация, что россияне будут строить на Черноморском побережье терминал сжиженного газа, который позволит транспортировать газ через Босфор танкерами. Это альтернатива Южному газовому потоку. При этом, думаю, Украина сохранит свои перспективы загрузки ГТС.

Какую-то часть объемов газа мы можем потерять. Но сжиженный газ – это меньшее зло для Украины в сравнении с Южным потоком.

Богдан Соколовский, эксперт по энергетическим вопросам, советник экс-президента Виктора Ющенко: ЮЖНЫЙ ПОТОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ АБСОЛЮТНО НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Южный поток с точки зрения экономики абсолютно никому не нужен. Россия просто хочет напрямую влиять на ЕС и страны, через которые планируется провести этот поток. С другой стороны, ЕС надеется, что он повлияет через эту трубу на поведение России. Здесь идет крупная игра, в которой Украине места нет.

Пока будет эта торговля – строить или не строить, до тех пор Украина будет востребована с точки зрения транзита. Но Украине не нужно паниковать, даже если Южный поток будет существовать. На сегодня Украина чистого заработка имеет 1,3-1,5 миллиарда долларов. Но если его не будет – это не трагедия, заодно избавимся и от проблем, которые создает Россия на голом месте.

Мне кажется, что Турция пытается для себя выторговать лучшие условия, даже и в других сферах. Торгуясь о всевозможных газовых потоках Турция заодно выторговала для себя довольно комфортные, на их взгляд (на мой - нет), условия создания ядерного энергетического комплекса на базе российских технологий.

Если на рынок сжиженного газа выйдет Россия, она будет иметь равные условия с другими. Потому что через трубный Южный поток условия для всех других будут хуже, с точки зрения превалирования России. Но сегодня это уж слишком далеко заглядывать.

Нам известно, что ЕС договорился со странами Каспийского региона о том, что будет создаваться так называемый Южный коридор, предусматривающий транспортировку сжиженного газа. На все эти процессы Украине нужно реагировать достаточно активно. В первую очередь, Украина должна была бы поработать над созданием терминала для сжиженного газа. Для себя или для транзита – это всегда выгодно. Тогда мы будем участниками игры.

Опрашивала Анна Ященко