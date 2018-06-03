Прощальное слово настоящему Генералу

Сегодня в семье генерал-майора Олега Черноусенко был бы праздник – главе семейства исполняется 54 года. Пора расцвета для настоящего мужчины и настоящего генерала. Однако в семье Олега Ивановича страшное горе. 28 апреля бессмысленное дорожно-транспортное происшествие оборвало жизнь бывшего начальника контрразведки СБУ и бывшего начальника Управления СБУ в Киевской области.

Машина Черноусенко возле села Козин, Ровенской области, на большой скорости врезалась в ЗИЛ.

Осталась светлая память и светлые воспоминания. Родных и близких Олега Черноусенко, его соратников и сотрудников. В конечном итоге и автора, которому посчастливилось общаться с этим незаурядным человеком.

Олег Иванович был представителем интеллектуальной элиты отечественных спецслужб. Так сказать, своего рода предохранителем от их деградации. А это процесс крайне опасный для национальной безопасности: без качественных спецслужб не бывает качественного государства. Такие люди, как Черноусенко, воплощали в себе лучшие традиции офицеров разведки – острый ум, стальную волю, настроенность на обеспечение безопасности государства и его граждан.

Олег Иванович был действительно словно выкован из стали. Невозмутимо спокойный в любой, даже критической, ситуации, он никогда и ни на кого не повышал голоса. Даже в бурном Мукачево 2004 года, когда ему пришлось обезоруживать бандита, который уже схватился за пистолет. «Если будет попытка использовать это оружие, я успею выстрелить первым, ясно?!» – очень спокойно, по показаниям очевидцев, сказал тогда генерал. Но в этом покое была сила и уверенность. И бандиты должны были отступиться.

Черноусенко был открытым для общения, и собеседником был прекрасным. Широкая эрудиция, естественное остроумие, мгновенная реакция на реплики. Но бессмысленно было касаться тем или информации, которая была для Олега Ивановича секретной или служебной. Тихо и тактично разговор переводился на что-то другое.

Никогда и никому не жаловался Черноусенко на свои проблемы. Никто не услышал от него жалоб на очевидную несправедливость его увольнения с должности начальника Управления СБУ в Киевской области, происшедшего по явно политическим мотивам. Лишь случайно узнавали даже близкие его друзья о почти одновременной смерти матери и брата на родной Ровенщине. Никто и никогда не видел Черноусенко ни подавленным, ни в отчаянии.

Черноусенко сделал прекрасную карьеру – уже в 46 лет стал генерал-майором. Возглавлял и службу военной контрразведки СБУ, и управление аппарата СНБОУ, был народным депутатом Украины, занимал высокую должность в Национальном центре евроатлантической интеграции. На всех должностях отличался истинным трудолюбием, меньше 14–16 часов в сутки работать не умел и не мог. Имел чрезвычайную внутреннюю дисциплину и последовательность в мыслях и поступках. Вряд ли кто-то сможет вспомнить какое-нибудь дело, которое Олег Черноусенко начал и не довел до конца.

Олег Иванович был человеком высоких моральных качеств, которые он сохранил даже в ведомстве, известном своим цинизмом и частыми, якобы вынужденными компромиссами с совестью. Мол, „такая специфика”... Жизненные принципы не позволяли Черноусенку идти на такие компромиссы. Он не смог терпеть насаждения при Кучме в структурах СБУ функций политического сыска и надзора, вовлечения „службистов” в бизнес-разборки, раздачи конвертов с „чёрным налом” „особым” сотрудникам. Именно поэтому в 2004 году он сделал единственно возможный для себя выбор и возглавил службу безопасности штаба кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко. Прекрасно зная, что победа в борьбе с жестоким и беспринципным противником не гарантирована. Что в случае поражения его служебная карьера будет закончена, что его подвергнут репрессиям.

Черноусенко не знал страха, когда чувствовал правоту своего дела.

При этом Олег Иванович был человеком очень тонкой, даже лирической душевной организации, хотя эти качества демонстрировал очень редко. Лишь близкие люди знали, что он незаурядный знаток и ценитель классической музыки и поэзии.

Судьба безошибочно убирает лучших. Но настоящего патриота и настоящего Генерала Олега Черноусенко уже никому не дано вычеркнуть из новейшей истории Украины.

Николай Писарчук

Фото с сайта From-ua