Кто представит Украину на следующем Евровидении?

На вопросы УНИАН ответили известные украинские художники и искусствоведы. Руслана Лыжичко, певица, народный депутат Украины: БАЛЕТОМ ЕВРОПУ НЕ УДИВИШЬ Я знаю точно, что Европу нужно удивлять, ее уже не удивишь хорошим лицом, балетом или песней. Обязательно должно быть что-то особенное, какая-то изюминка. Люди подсознательно тянутся к тому, что уравнивает стереотипы или поднимает их до самого высокого уровня. Дело в харизме исполнителя. Европу нужно шокировать, чтобы не оставить зрителей безразличными. Я бы отправила туда интересного и неординарного исполнителя Василия Васильцева.

Николай Жулинский, председатель Нацсовета по вопросам духовности, советник Президента Украины: НУЖНО ПОУЧИТЬСЯ У СИМОНА ПЕТЛЮРЫ Я со стыдом смотрел финал нынешнего Евровидения. Я никогда не думал, что в такой ипостаси – я даже не могу сказать в творческой ипостаси – может выступать представитель Украины.

Насколько мне известно, Андрей Данилко одаренный человек, но он не осознает и не понимает того, что мы страна, которая имеет свои уникальные голоса, свою уникальную песенную традицию, уникальный потенциал певцов, которые могли бы достойно представить Украину.

Меня не утешает то, что Данилко много стран отдавали 10, 12 баллов за такое, мягко говоря, «исполнение». Я смотрел на представителей Хорватии, Сербии, Словении, Болгарии и думал о том, что они поют на своем родном языке, пытаются показать высокое мастерство исполнения, вокальные данные и в то же время, какой-то национальный колорит. Это и должно быть будущим Евровидения, а не то, что демонстрировала в этот раз Украина.

Я бы хотел, чтобы в следующем году нашу страну на этом конкурсе представлял певец или певица, которые пели бы на украинском языке, имели прекрасный голос, обнаружили высокую культуру исполнения и которые продемонстрировали бы настоящий образ песенной Украины.

В 1918 году Симон Петлюра отправил за границу знаменитую хоровую капеллу во главе с Александром Кошицей, лишь для того, чтобы она проехала по миру и продемонстрировала, что такое украинская культура, украинская песня. Это была презентация национальной мелодики и высокого уровня хорового пения. И в самом деле, мир тогда узнал об Украине больше, чем если бы узнал через сотни других наших экономических свершений. Потому Евровидение нужно использовать разумно – для презентации действительно новой Украины с богатейшей песенной культурой, колоссальным потенциалом, который мы имеем, прежде всего, в голосах.

Я в следующем году отправил бы на конкурс группу «Океан Эльзы». Она со своим солистом Святославом Вакарчуком – это действительно украинский феномен. Можно также отправить Ани Лорак, которая имеет прекрасный голос и могла бы достойно представить Украину.

Ольга Герасимьюк, телеведущая, народный депутат: НАМ НЕ ХВАТАЕТ УВЛЕЧЕНИЯ СОБОЙ Я бы послала на конкурс группу «Анна» из Львова. Она очень интересная, еще не так раскрученная в большом шоу-бизнесе, но ее очень хорошо знает молодое поколение. Это молодые люди с прекрасным вкусом, очень украинские, очень современные.

Меня очень радует то, что Андрей Данилко занял второе место. И я бы на месте СМИ не молчала – так, как это сейчас делают. Мне кажется, что нам просто не хватает увлечения собой.

Много можно дискутировать относительно Верки, но это блестящая победа, а Андрей – блестящий шоумен. То, что он именно такой, может быть для кого-то досадным, для кого-то – это яркий слепок того, что мы имеем – в жизни, обществе, культуре.

Данилко смеется над многими вещами. Но, как по мне, именно тот народ здоров, который умеет над собой посмеяться. В характере Верки нет подлости, она не лгунья, она не трусиха, в ней нет ни одной из черт, за которые бы нам могло быть стыдно.

Александр Пономарев, певец: ЕВРОПА НЕ БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА Искренне поздравляю Андрея Данилко со вторым местом на конкурсе Евровидение. Сам знаю, какой нелегкий этот путь, но Андрей прошел его успешно. Похоже, что Европа не без чувства юмора.

Если говорить о Евровидении-2008, я бы хотел видеть среди участников конкурса Ани Лорак. По моему мнению, она сумеет достойно представить нашу страну.

Ани Лорак, певица: СКРИПКА ПОКАЗАЛ БЫ ГРАНДИОЗНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ Я считаю, что это должна быть группа “ВВ”. Я убеждена, что Олег Скрипка покажет грандиозное национальное шоу – так, как он это сделал на «Танцах со звездами-2».

Ассия Ахат, певица: ДЕВУШКИ ИЗ “69” ПОКОРИЛИ БЫ ЕВРОПУ Я думаю, что достойно представить Украину на Евровидении-2008 сможет группа «69». В девушках совмещается женская красота, нежный голос, дополнением к шоу станет их игра на музыкальных инструментах. Надеюсь, они победили бы.

Оксана Билозир, заслуженная артистка Украины, народный депутат: БУДЕТ МИР, БУДЕТ И ПЕСНЯ

Евровидение меняется, меняются и акценты. Если взять прошлогодний конкурс, то это было что-то очень странное. Этот выбор Европы саму же Европу и удивил. Я имею в виду тех финов...

Наша Верка Сердючка, которая представляла жанр кабаре, была наилучшей в этом жанре, потому что этот жанр сегодня интересен и вроде бы актуален. Мы еще не знаем, что будет актуальным, насколько будет благодатной ситуация в мире в следующем году.

В прошлом году ситуация – был конфликт на Балканах, очень серьезный конфликт в Ираке... Все эти темные события оставляют свой отпечаток и на творчестве, потому те фины выиграли... Если будут господствовать мир, наступит какое-то просветление, то мы будем иметь яркие образцы высокого искусства. И тогда и Украина направит кандидата “в этом направлении”.

Анна Чмиль, председатель Госслужбы кинематографии: ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ ПОЕХАЛ ВАКАРЧУК, НО ОН НЕ ЗАХОЧЕТ Я отправила бы на Евровидение-2008 группу «Океан Эльзы», но Святослав Вакарчук, по-видимому, не захочет. Тогда пусть бы Украину представлял настоящий национальный коллектив, который несет первичность, причастность к первоисточнику украинской культуры. Я бы выставила ансамбль украинского аутентичного пения «Божичи».

Олег Скрипка, лидер группы “ВВ”: ТОЛЬКО БАБА ПАРАСКА! Если следовать логике событий – кто представляет Украину и кто выигрывает, – то ни одной другой сильной фигуры, кроме бабы Параски, я не вижу. То есть это должен быть какой-то проект с бабой Параской. Я даже готов быть его продюсером. Это будет полное сочетание политики, маразма, и, конечно, полного отсутствия музыки.

Евровидение – какое-то культурное извращение. Оно бьет по головам, публичность таких мероприятий обижает достоинство очень многих людей. Оно несет не культуру в массы, а наоборот. Люди, которым это не нравится, пребывают в очень “обиженном” состоянии...

В целом ситуация с Евровидением предельно абсурдна, и ее тяжело комментировать.

Оксана Климончук