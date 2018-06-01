Рынок на Петровке снесут ради Табачника?

Раньше торговцев книгами добровольно-принудительно просили раскладывать на лотках книги Литвина, теперь – произведения Табачника. Потому что его родной брат - владелец Книжного рынка в столице... Украинское информпространство облетела новость о том, что в Киеве снесут рынок «Петровка». Директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявил, что на месте хозяйственного и части рядов книжного базара на Петровке появится большой торгово-развлекательный центр. Директор рынка обещает, что в новом ТРЦ обязательно будут места для тех торговцев, чьи точки снесут.

– Мы заложили в план около 10 тыс. кв. м торговой площади под диски и книги. Те, кто захочет перейти с рынка в ТРЦ, – добро пожаловать, – сказал Правдивый, заметив, что аренда вырастет на 50-70%.

Новость о сносе части книжной Петровки большинство торговцев узнали из прессы. Директор до сих пор не удостоил их личным общением на этот счет. Хотя разговоры о будущем ТРЦ не стихали на протяжении последних нескольких лет.

Учительница начальных классов Алла Анастасьева продает книги на Петровке уже седьмой год. Говорит, торговцы постоянно “на чемоданах”.

– Где-то полтора года назад нам подняли аренду в два раза – и пошли вверх цены на книги. Не потому, что я этого хотела, а просто это неотвратимо: чем больше мы тратим, тем больший груз ложится на плече покупателей, – рассказывает Алла. – Ведь никто не возместит нам материальных потерь, кроме покупателя. Я как зарабатывала свои 5%, так и зарабатываю. Ну загонят нас в тот ТРЦ, ну буду стоять я там красивая, ухоженная... Я и сама хотела здесь утеплить свое место, поставить двери, кондиционер... Но понятно: случайные покупатели заходить не будут. Я тут стою в проходе, все время наготове: а что вы ищете, а что вас интересует?.. У меня появился свой круг читателей. Они тоже волнуются, потому что знают, что в ТРЦ книжки будут дороже.

Продавец дисков Андрей говорит, что слухи разные ходят. Кто-то уже ищет запасной аэродром, кто-то заверяет: ничего не будет.

– У меня лицензионные аудиодиски, они отличаются высоким качеством, – говорит Андрей. – А те, кого качество не интересует, просто из Интернета качают музыку. Потому спрос упал в разы. Если аренду поднимут на 70%, то будем закрываться. Потому что и так едва прозябаем.

Точка букиниста Сергея находится на месте будущего строительства ТРЦ и в любом случае подпадает под снос.

– Вам цензурно или нецензурно говорить? – возмущается мужчина. – За эти места очень дорого было заплачено, деваться людям некуда. Власть перешла к новым людям. Новая метла по-новому метет, подбирают все под себя. Если ТРЦ таки будут строить, конечно, нас выбросят на улицу. Могли бы потянуть такую аренду дисковики, которые торгуют пиратскими дисками, а для “книжников” – это нереально. Люди читают не так много. Конечно, приезжают любители на больших машинах, которые могут позволить себе антикварные книги. А рядовым людям не до того, им бы на кусок колбасы насобирать.

В 2006 году ООО “Книжный рынок” с легкой руки “мэра всех киевлян” Черновецкого получило 4,45 га земли. С соответствующим решением Киевсовета, датированным 31 октября 2006 года №179/236, с длинным названием “О передаче земельных участков ООО “Книжный рынок” для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального и торгово-развлекательного комплекса и паркинга с поэтапным сносом зданий и сооружений рынков и проведением благоустройства прилегающих территорий на проспекте Московском, 10 в Оболонском районе г. Киева” можно ознакомиться на официальном сайте столичной власти.

На то время “Книжный рынок”, созданный в 1997 году, принадлежал Игорю Вильдману – тогдашнему депутату Киевского городского совета от Блока Литвина, который входил в постоянную комиссию по вопросам торговли, бытовых услуг и рынков Киевсовета. Кроме “Петровки”, в многопрофильное предприятие “Солидарность” Вильдмана входили еще много учреждений. В 2009 году журнал “Фокус” поставил Вильдмана на 65-ое место в рейтинге “100 самых влиятельных киевлян”. Сегодня Игорь Вильдман занимается окружающей средой и занимает должность заместителя министра экологии. А в “Солидарности” нам сообщили, что книжный рынок уже несколько лет не имеет к ним отношения.

Итак, вернемся к торговому центру. После выделения земли в 2007 году градостроительный совет утвердил проект ТРЦ "Петровка". Тогда же должна была начаться реконструкция рынков. Но грянул кризис. А с кризисом – и смена руководства.

Сами торговцы книгами “не для прессы” рассказывают, что сначала над ними стоял Вильдман, потом некоторое время – Литвин, а в настоящее время они “под Табачником”. Правда, по их словам, пертурбации наверху на них не очень влияют. Разве что раньше добровольно-принудительно просили книги Литвина на лотках раскладывать, а теперь – произведения Табачника.

Совладельцем Книжного рынка выступает ООО "Тико-Констракшен", которое входит в группу "ТИКО", собственник которой – Михаил Табачник – брат Дмитрия Табачника. На официальном сайте компании в разделе “Будущие проекты” уже даже обнародованы основные показатели будущего ТРЦ под названием "Petrovka Mall".

Депутат Киевсовета Александр Бригинец, который занимается столичной культурой и туризмом, убежден: если книжный рынок и снесут – он все равно впоследствии появится, пусть и в другом уголке Киева.

– С приходом новой власти произошло перераспределение имущества, и тут ничего странного нет. Рынок на Петровке исторически хороший, привлекательный, мы все с удовольствием туда ходили. Я уверен, как только он исчезнет (а потребность в книгах останется) – появится другой рынок. Что бы ни делала власть, в Киеве будет большой книжный рынок в том или другом месте. Я помню, ходил еще на рынок в Ботаническом саду. Всегда так происходит, когда определенные места “прикармливаются”, туда приезжают люди, а затем всех оттуда выгоняют и начинают строить какие-то комплексы. Другой вопрос – нужно ли столько торговых комплексов? Если Табачник построит дежурный ТРЦ и он будет пустым – это ему в убыток, и я за него никоим образом не волнуюсь.

Директор Института города Александр Сергиенко считает, что мелкие предприниматели, которые держат 1-2 или даже 3 торговых точки на рынке, “не потянут” аренду в специально построенном ТРЦ. И торговые центры не могут полностью вытеснить рынки как таковые.

– Рынок по своей природе демократичен, – рассказывает господин Сергиенко. – Во Франции рынки в пригородных зонах находятся на одном и том же месте сотни лет. В Тулузе еженедельно на центральном бульваре утром до обеда торгуют крестьяне... Рынок рассчитан на все слои населения... Петровка – это определенная ячейка книжной культуры. В книжных магазинах цены более высокие. А такие антикварные книги, как у букинистов на Петровке, я не знаю, где еще в Киеве можно приобрести. Это уникальная ячейка культуры, и ее нужно сохранить.

Кроме того, Петровка, по словам Сергиенко, и так перегружена транспортом, а в случае постройки ТРЦ, который будет притягивать большое количество машин, лишь будет осложнять дорожное движение в этом районе столицы.

Анна Ященко

Фото УНИАН