Тина Кароль: Пугачева обязательно будет смотреть мое выступление

Здоровье, любовь и молодость излучала новая украинская надежда Еваровидения-2006 Тина Кароль. И хотя молодая звезда появилась на встречу с опозданием, никто и не подумал рассердиться. Ее приподнятое настроение сразу передалось болем чем полусотни репортеров и фотографов, которые теснились в удушливом зале.

Красивая блондинка держалась весело и уверенно (надеемся, такой она будет и во время конкурса), с удовольствием позировала на камеры. И, скажу честно, одно удовольствие было ее фотографировать.Певица презентовала новый диск, который впервые взяла в руки, но наиболее интересным вопросом для всех было ее участие в конкурсе Евровидения, куда Тина отправится сегодня ночью.

Рассказывая о будущей поездке в Афины, певица обещала отдать свою любовь и энергию зрителям. Для этого, в частности, прихватит с собой механическое сердце, сделанное на фабрике Коперфильда. При этом заметила, что никакого отношения к избирательному блоку, известному своей «сердечной» избирательной кампанией, это не имеет: «Косу я плести не собираюсь». Никто из политиков, отметил пресс-секретарь певицы, не стал ее спонсором – хотя и собирались. Кто именно в последний момент отказался финансировать эту поездку, члены команды Тины комментировать не стали. Лишь с обидой отметили, что это – практически прецедент: «Мы потратили более 100, но меньше 300 тыс. долларов. И все расходы – за наши средства». Сама Тина и не знала, что, например, лишь за проживание команды с 18 людей в афинском отеле придется выложить около 30 тыс. евро.

По словам продюсера Олега Черного, команда, которая готовится к конкурсу, пошла другим путем, чем это делала в позапрошлом году Руслана: “У нас другая тактика, мы не делаем ставку на промо-туры. Уже есть большой интерес к певице, будем его подогревать”. Он говорит, что уже практически из всех европейских стран выходили на певицу, чтобы получить ее песни, в частности – для прокрутки на радиостанциях.

Вспоминая интерес российской примадонны Пугачевой к украинской победительнице российского конкурса “Новая волна”, Кароль выразила уверенность: “Пугачева обязательно будет смотреть мое выступление. 80% ажиотажа после этого конкурса создала она”.

Казалось, она и не нуждается во вмешательстве никаких примадонн и уже получила голоса всех собравшихся, когда в завершение спела песню, с которой выйдет на афинскую сцену.

Напомним, конкурс “Евровидение-2006” начнется 15 мая, выступление украинской певицы состоится 18-20 мая.

Дмитрий Стаховский