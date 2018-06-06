Главы правлений пяти крупных банков подписали письмо к Януковичу (текст)

Банкиры выступают против внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта № 6465 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования механизмов функционирования платежных систем и специальных платежных средств в Украине), который в настоящее время находится в профильном комитете, без достаточного обсуждения представителями рынка.

Об этом говорится в письме, подписанном главами правлений пяти банков, доля которых в общем объеме эмиссии платежных карт составляет 90% («ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», банк «Форум», «Укрсоцбанк» и «УкрСиббанк»), и адресованном Президенту, премьер-министру, руководителям парламентских фракций и главе Антимонопольного комитета. УНИАН располагает текстом письма банкиров.

«Законопроект предусматривает решения, которые нанесут очень большой вред коммерческим банкам, их клиентам, торговым сетям и государству», - говорится в письме.

Законопроектом № 6465 предлагается создание дополнительных органов по вопросам регулирования банковской деятельности, в частности Национального платежного совета. Он должен получить значительные полномочия, связанные с регулированием рынка платежных систем, включая и часть полномочий НБУ в части контроля.

Кроме того, проект закона требует создать специальную структуру - коммерческий клиринговый центр, который в обязательном порядке замкнет на себе обслуживание внутренних безналичных операций.

«Мы считаем создание такого центра неприемлемым, нецелесообразным и очень затратным, так как потребуются как средства на оборудование центра, так и изменение программного обеспечения у всех банков, которые сотрудничают с Visa и MasterCard», - отмечают банкиры.

По их мнению, законопроект нуждается в существенной доработке, и недопустимо, чтобы он попал на рассмотрение парламента в существующем виде.

«Мы настаиваем на том, чтобы проект закона вернули для обсуждения среди основных участников рынка, и не видим никаких оснований для немедленного принятия каких-либо изменений действующего законодательства», - говорится в письме.

Справка УНИАН. 3 ноября 2010 года состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, на котором были рассмотрены законопроект № 6465 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усовершенствования механизмов функционирования платежных систем и специальных платежных средств в Украине) и законопроект № 6466 «О внесении изменений в Закон Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» (относительно развития безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств и национального платежного пространства)», внесенные народным депутатом Украины Юрием ПОЛУНЕЕВЫМ.

Однако на заседании комитета эти законопроекты были названы конфликтными и подготовленными без учета позиции всех участников рынка, в частности ведущих банков и международных платежных систем. Комитет принял решение об отсрочке их рассмотрения как минимум на две недели и решил продолжить консультации со всеми заинтересованными сторонами (Национальным банком Украины, коммерческими банками, платежными системами, индустриальными ассоциациями и независимыми экспертами).