Власть готовится снять мораторий на продажу земли: кто выиграет?

На днях, выступая в Ровно на заседании Регионального комитета экономических реформ, Президент Украины Виктор Янукович пообещал инициировать проведение земельной реформы, которая создаст прозрачные условия продажи земли. Продажа земли – один из самых острых политических вопросов последних лет. Среди желающих стать собственниками земли, как латифундисты, арендующие сотни тысяч гектар, так и фермеры, чьи земельные наделы поскромнее. Продажа земли – самый чувствительный вопрос для тех фракций, которые считают крестьянство своим электоратом.

19 января парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать. Но 2 февраля на сайте Верховной Рады был обнародован законо продлении моратория на продажу земли до 2012 года.

Известно, что над вопросом земельной реформы работает правительственная группа, которая готовит снятие моратория на продажу земли. Будет ли сниматься мораторий на продажу, или предварительно будет приниматься пакет законов, который ограничит землепользование (ограничение покупки, скорее всего, ударит по интересам латифундистов), создаст земельный банк (своего рода госрегулятор на рынке земли), земельный кадастр (классификатор земли). В конце концов, способен ли Кабинет министров при латифундистском характере развития нашего аграрного сектора, создать прозрачные условия и равный доступ на рынок земли?

Об этом мы спросили фермеров и экспертов.

Геннадий Новиков, фермер, председатель Аграрного Союза:

ДЕСЯТЬ ГЕКТАРОВ В СТЕПИ - ЭТО НИЧЕГО, А ДЕСЯТЬ ГЕКТАРОВ В КАРПАТАХ - ЭТО ОГО-ГО

Я с другими членами Агарного союза участвую в рабочей группе правительства, которая сейчас работает над законом о рынке земель сельскохозяйственного назначения. С чем-то мы соглашаемся, некоторые позиции правительства вызывают возражения. Пока мы не пришли к общему мнению относительно размера участка, который может иметь собственник. То, с чем не соглашаются члены нашего союза, - с возможностью покупать землю юридическим лицам. Пусть даже в законе будет прописано, что эти юрлица - представители Украины. Если землю будут покупать юрлица, сложно будет контролировать реальных учредителей предприятия, реальных собственников. Наша позиция в том, что покупателями должны стать физические лица. Кроме того, необходимо ограничить землепользование. Относительно того, каким участком ограничить, предложения звучали разные. Тут все должно зависеть от зоны. Потому что десять гектаров в степи - это ничего, а десять гектаров в Карпатах - это ого-го. Для каждой зоны должно быть свое предельное количество соток в одни руки. В степи я бы ограничил размер аренды от пяти до десяти тысяч гектаров. В Полтавской области позволил где-то пять тысяч гектаров. Если говорить о покупке, то это не более 700-800 гектаров. И подойти ко всему надо взвешенно, чтобы, с одной стороны, не дробить фермерское хозяйство, а с другой стороны, чтобы не нагромождать агрохолдингов, которые потом сотрут села с лица земли. Параллельно с законопроектом о рынке земли рассматривается вопрос создания банка земли. Если снимать мораторий, то нужно заранее создать инструменты для регулирования этого рынка. У нас есть предостережения, что на нынешнем этапе предложения на рынке земли будет серьезно превышать спрос и это приведет к снижению цены на землю. По сути, люди будут отдавать по низкой цене. Поэтому, чтобы не было обвала цен на землю, первым покупателем на рынке должно быть государство. И потом оно то ли в виде земельного банка то ли в виде другого учреждения должно при покупке земли формировать большие лоты и либо сдавать в аренду, либо выставлять на продажу и чтобы рынок был управляем. По-другому мы просто обдерем рынок, пустив землю в свободную продажу. Потому что сразу много людей захотят продать землю. На заседании рабочей группы рассматривается много поправок к разным аграрным законам, поскольку снятие моратория на продажу земли корреспондируется с разными законодательными актами. Я не думаю, что закон о снятии моратория можно будет запускать быстро. Он тянет за собой слишком много спорных моментов. В том числе и для Верховной Рады. Поэтому работа над ним будет не один день и не одну ночь. Аграрный Союз внес около тридцати замечаний, из них двадцать пять был учтено. При всех моих претензиях к власти, я вижу в них желание создать и запустить эти инструменты. Я внутри процесса вижу, что документы по аграрной сфере готовятся. Правда, иногда бывает, что они за ночь изменяются кардинально. Бывает позиция минфина очень сложная, с минэкономики у нас постоянная война. Но рассчитываю, что мы придем к общему знаменателю.

Я считаю, что нынешний латифундистский характер аграрного производства - это зло для Украины. Хотя ее сторонники убеждают нас в преимуществах так называемых вертикально-интегрированных компаний, заявляют, как они много могут сделать, «подключают» представителей науки, и в отличие от фермеров смогут проплатить законы в парламенте. Но особенность новых агрохолдингов такова, что они пришли заработать и уйти, такова природа капитала, он просто стирает границы села.

Мы считаем, что добро для Украины - это развитие кооперации. Это когда фермерские хозяйства по три – пять тысяч гектар могут кооперироваться, создавать свои перерабатывающие предприятия, строить элеваторы. Такие сельхозкооперативы, объединяющие несколько хозяйств, служат селообразующим предприятием. А если совместно работают пять-шесть сельских хозяйств, границы не стерты, люди хотят тут жить и развивать села.

Я надеюсь, что депутаты в парламенте не проголосуют закон о рынке земле, в том виде, в котором он желателен пяти-шести фамилиям.

Василь Петринюк, герой Украины, генеральный директор ООО «Старт»:

ЗАЧЕМ МНЕ СОБСТВЕННОСТЬ, КОТОРОЙ Я НЕ МОГУ РАСПОРЯДИТЬСЯ? Земля должна покупаться и продаваться. Если она моя, то я должен иметь право делать с ней, что захочу. Неправильно, что мораторий существует. Мораторий - это политическая акция. Если мы говорим, что мы идем в рынок, и земля - это собственность, то зачем мне и вам собственность, которой я не могу распоряжаться? Если она моя, я должен иметь реальное право делать с ней то, что хочу. Но государство при этом должно предотвратить, чтобы всякие жулики не смогли меня обмануть. Еще в 2003 году я разработал проект, предлагая запустить пилотный проект. Выбрать три района в разных регионах Украины, и для этих районов отработать схему применения аграрных законов, касающихся как создания инструментов аграрного рынка, так и рынка земли. В 2003 году, когда Янукович был премьер-министром, я был у него и у меня есть документы с его резолюцией, он поддерживал мое решение. Но чиновники его заблокировали. Они пошли на бандитский шаг – наложили мораторий. Мораторий наложили те, кто уже завладел большими размерами земельных наделов. Да, при снятии моратория есть риски. И чтобы земля не пошла за бесценок, государство должно установить на нее минимальную цену. Также, как есть минимальная цена на сахар. Также должны быть правила. Примите закон про земельный банк, про земельный кадастр, опробуйте на практике. Сделайте так, чтобы землю покупали бы по правилам. А пока мораторий есть, землю разгребают, а правил никто не формирует. В обиде тот, кого считают собственником.

С одной стороны, я понимаю, что мораторий - это пиар, и его надо снимать. Хотя понимаю, что будут те, кто пропьет землю, будут те, кто отдаст за бесценок. Предвижу злоупотребления и неконтролируемые ситуации.

С другой стороны, если процесс пошел и новая власть решила сформировать правила на этом рынке и создать инфраструктуру, то пусть работает. Столько терпели, еще потерпим.

Александер Ковалив, заместитель директора Департамента регулирования отношений собственности и социального развития села Министерства аграрной политики:

ОТПУСКАТЬ ВСЕХ КРЕСТЬЯН В «СВОБОДНОЕ РЫНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» НЕЛЬЗЯ

Мораторий на продажу земли - это плохо. Люди уже поумирали, не дождавшись реализации права на землю, и не получив землю в собственность. А теневой оборот земли, как существовал, так и существует.

Вопреки здравому смыслу и народной мудрости, которая завещает семь раз отмерять и только один раз резать, в Украине разделили около 26 миллионов гектаров, в том числе 18 миллионов гектаров плодородных больших полей почти на семь миллионов кусочков земли (преимущественно на бумаге, потому что большинство полей не размежевано). Украина - единственное государство в мире, которое как бы подарило землю миллионам граждан, насильно выдав им госакты на землю. Она сама придумала сколько земли дать, сама написала в среднем сколько это стоит. Сегодня надо исправить ошибки «земельной реформы». «Земельная реформа» не сопровождалась комплексом работ государственного землеустройства, не осуществлялись мероприятия по формированию минимально неделимых участков (полей) по их функциональному назначению, а также не создавались механизмы рационального использования и охраны почв. К крестьянским наделам в результате этого попали крутые склоны, заболоченные и природоохранные земли, земли, которые подлежат застройке, добыче полезных ископаемых и тому подобное. А главное — земля так и не принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Потому что борьба за аренду паев и теневой рынок земли идет полным ходом. Арендные отношения на селе вышли из-под контроля и не руководствуются не только законами, но и минимальным здравым смыслом, причем по всему государству (и на Востоке, и на Западе). «Арендаторы» лелеют надежды легко получить, используя теневые схемы, права собственности на землю. И такие их попытки часто выливаются в рейдерськие действия и правонарушения.

Внедрение рынка земли в условиях высоких кредитных ставок и низкой арендной платы угрожает стране тем, что стоимость земельных паев (участков) с внедрением предлагаемого «свободного рынка» уменьшится на порядок, а возможно, и больше. Чтобы предотвратить такие огромные и в сущности непредсказуемые потери, законом следует предусмотреть, что лишь государство может иметь право на покупку земли у пайщика в случае ее первичного отчуждения или необходимости изменения целевого назначения. При этом необходимо немедленно (до принятия законов о рынке земли и о государственном земельном кадастре) предоставить возможность отчуждать (продавать в государственную собственность) земельные паи, приобретенные безвозмездно в собственность всеми теми, кому они не нужны и кому неотложно нужны деньги. Просто налагать мораторий или отпускать всех крестьян в «свободное рыночное плавание», учитывая, что из них больше половины пенсионеров, нельзя. Ведь, повторю, так и не дождавшись отмены моратория и возможности продать свои паи, многие люди уже умерли.

Чтобы сделать невозможной теневые схемы обращения земли и устранить посредников, нужно сформировать эффективные сельхозпредприятия и минимально неделимые земельные массивы. При этом должны осуществляться картографирование и геодезические съемки, инвентаризация и сертификация земель, установления их владельцев и пользователей. При этом необходимо возрождение естественных агролесоландшафтов, водообеспечение и водорегуляция. Только после выполнения всех этих требований выкупленные у пайщиков упомянутым государственным учреждением участки (лоты) должны прозрачно и открыто выставляться на тендер (продажу, аренду, аренду с выкупом) на вторичном рынке.

Маша Мищенко