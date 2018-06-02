Митинг против двуязычия: «второй государственный язык уже действует – язык лжи»

«Мы хорошо понимаем, что двуязычие – это никакое не «достояние народа», а целеустремленная политика другого государства, это сознательная русификация…» К помещению Комитета культуры и духовности Верховной Рады – напротив парламента – пришли тысячи людей, среди них – известные украинские художники, общественные деятели, просто пенсионеры, студенты. Они собрались здесь, чтобы сказать свое «фе» «коммуно-регионально-литвиновскому законопроекту о языках», которым намечено узаконить так называемое двуязычие.

Самыми активными были студенты. Чтобы их лучше слышали, они прихватили с собой дюжину оцинкованных ведер и пару барабанов, в которые изо всех сил дубасили. Вспомнилась Оранжевая революция, когда молодежь напротив Кабмина круглосуточно напоминала о себе барабанным боем.

Одним слово, это была та акция, которая не за дешевую колбасу.

– Почему вы против двуязычия? – спрашиваю у студентов КИМО, вооруженных барабанами.

– Сегодня пришлось пропустить занятие, но есть ради чего. Сегодня мы учимся на украинском языке, завтра кто-то захочет, чтобы мы это делали на русском, поэтому мы здесь, – говорит студент Артур из Донбасса. – Мы хорошо понимаем, что двуязычие – это никакое не «достояние народа» (так сказано в законопроекте), а целеустремленная политика другого государства, это сознательная русификация, а мы должны проводить дерусификацию. За 20 лет независимости можно было привыкнуть к украинскому языку и не поднимать таких абсурдных вопросов. Мы из-за своей мягкости все время сдаем позиции, но не должны уступать ни одной запятой, ни одного слова, ни одной буквы.

Митингующие держали лозунги: «Не натравливайте язык на язык», «Займитесь делом, а не языком», «Янукович – раскольник Украины».

– В Украине сегодня намного больше болезненных для простых людей вопросов, которые нужно решать безотлагательно, – слышалось из громкоговорителя. – Закон о языках – это замыливание глаз, чтобы отвлечь внимание от неотложных проблем.

– Пусть русские учат наш язык, – говорит киевлянка Парасковия, которая пришла со своим хором «Гомон», - мы же их выучили, общаемся с ними на их языке, когда нужно.

Людей собралось много, но милиция прижала их к зданию, не уступая ни сантиметра. Когда митингующие потеснили милиционеров, те пытались нескольким активистам скрутить руки. Стражам порядка мирно напомнили, что они «не быдло», которым считает их власть. Это подействовало, и милицейский кордон отступил, освободив для митинга левую полосу проезжей части.

Писатели, общественные деятели братья Капрановы сегодня вышли протестовать против лжи.

– Мы поняли, что второй государственный язык уже введен – язык лжи. Это единственная язык, который в совершенстве знают наши власть предержащие. Именно потому, что в государстве с людьми общаются на этом языке, мы здесь. После того, как они сделали ход назад из политической реформы, то завтра назначат себе срок до второго пришествия. Скажем, распятие Христа Конституционный суд признает нелегитимным и власть автоматически будет властвовать до второго пришествия. Лишь такая логика напрашивается. Пусть они себе не думают, что люди успокоились. Люди не успокоились, потому что разрушение страны не выгодно никому, кроме них самих.

Писатель Сергей Пантюк не против второй государственного, но лишь после того, как каждый донецкий, луганский будет говорить по-украински.

– Тогда я честно заговорю с ними по-русски. Но когда двуязычие понимается как только русский, то, простите, чихать я хотел на такое двуязычие и буду бороться против него до последних своих дней.

Ирэна Карпа на днях вернулась из Европы.

– Во Франции повышают пенсионный возраст, поползли немного цены, и там бастуют все – говорят, что скоро и самолеты не будут летать, потому что забастовщики им не будут поставлять горючее. А что происходит в Украине? Полная апатия. И очень важно, чтобы сейчас все выходили из «пассива». Я сторонница радикальных методов. Считаю, пока по морде не начнем давать этой власти, то ничего не изменится. Во Франции подняли цены на бензин – люди переворачивают машины, бьют витрины и грозно о себе заявляют. А украинцы пока еще слишком мирно действуют.

Деятельница общественного движения «Відсіч» Анастасия Розлуцкая против двуязычия, «потому что у нас есть страна, которая называется Украина, у нас есть язык – украинский». «Конечно, у нас значительная часть общается по-русски, – сказала она, – но их права не притесняются и русский язык не относится к исчезающим языкам. В Украине русскоязычной литературы издается свыше 60 процентов, а украинской всего 20. Конечно, виноваты сами граждане, которые после 20-летней независимости сегодня поднимают такие вопросы.

Депутат-«регионал», представитель президента в ВР Юрий Мирошниченко проходил в комитет через центральный вход, митингующие кричали «ганьба», но тот, по его собственному признанию, стыда не чувствовал. «Я лично буду голосовать за закон, – заявил он. – Если авторы законопроекта докажут мне, что их инициативы направлены на имплементацию Хартии региональных и местных языков и не притесняют украиноязычное общество в Украине, то данный закон может быть принят».

Диссидент Степан Хмара заявил, что украинский народ не потерпит «отбросов при власти и глумления над нашей честью и достоинством».

– Украина больше не будет Малороссией, пусть это себе хорошо запомнят в Кремле, а также пятая колонна в Украине. Пусть не нарываются на те вещи, за которые им будет очень тяжело расплачиваться. Что касается данного позорного закона я бы хотел обратить внимание всех на поведение председателя ВР Литвина.

При упоминании о Литвине, народ загудел: «Позор Литвину!»

Диссидент напомнил, что именно Литвин как председатель ВР будет ставить законопроект на голосование.

– Хотел бы также напомнить, что он академик НАН Украины, но почему-то голоса академии не слышно. Пусть бы отследила поведение своего члена.

У поэта Александра Ирванця возникли ассоциации с 2004 годом – увидел возле ВР старшие, младшие, юные, зрелые лица.

Ирванец прочитал новое стихотворение под названием «Баллада про окно», посвященное тому, от кого будет зависеть окончательное принятие закона:

Я йшов по столиці нічною порою. Сплелись блискавиці над Кия горою, І вихор метався в небесній безодні, І я почувався страшенно самотнім… Та раптом мені засіяло воно – В будинку на Банковій тепле вікно! І я зрозумів: у буремний цей час Він там, і Він думає зараз про нас! Коли Він у виборах участь узяв, Почути з нас кожного пообіцяв. Якщо ж Він усіх нас почути не зможе, Йому Хорошковський у цім допоможе. Він відає чаяння й біди народні – Поліпшує наше життя вже сьогодні, Довіривши часточку праці важкої Миколі Азарову й Васі Цушкові. І затишно, й тепло зробилось мені, Коли я побачив те світло в вікні! Вікно в президентській Адміністрації! Твій теплий квадрат зберігатиму в серці я! Бо знаю, що у найбуремніший час Він думає там про нас! І за нас… Фронтмент группы «Тартак» Сашко Положинский пришел не только, чтобы отстаивать украинский язык, но и посмотреть, сколько нас.

– Меня также волнует, что мы дальше будем делать? Как мы будем действовать? Уже всем очевидно, что в Украине нет политических сил, на которые мы можем возлагать свои надежды. Все они в очередной раз досказали, что безответственны. Поэтому мы должны понимать, что никто, кроме нас, ничего в Украине не изменит. Если мы хотим стать развитым государством, то нечего уже лишь кричать «ганьба, ганьба», нужно действовать своим интеллектом. Мы действиями должны показать, на что мы способны ради своей идеи, своей страны.

В завершение митинга председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, народный депутат Владимир Яворивский сообщил, что коммуно-регионально-литвиновский законопроект не внесен в повестку дня ВР и, скорее всего, его не будут вносить до середины ноября.

– Почему до выборов этого не сделали?

– Думаю, побоялись, – сказал нардеп. – Законопроект на комитете будет рассматриваться в среду. Конечно, он будет отклонен, но это, к сожалению, не препятствие для его внесения.

Оксана Климончук