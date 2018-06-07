Вячеслав Рой: Борьба за Трудовой кодекс еще далеко не закончилась

Трудовой кодекс без преференций наемному работнику – нонсенс. Государство выжимает все, что может из предпринимателей, и сквозь пальцы смотрит, как предприниматели то же делают с наемными работниками. Этот проект нужно перечеркнуть, и писать заново.

Внимание широкой общественности не привлекают дискуссии о проекте Трудового кодекса, который с 2003 года ждет принятие Верховной Радой во втором чтении. Между тем спор идет не за отдельные уточнения проекта. В отличие от Федерации профсоюзов Украины, которая в принципе поддерживает проект, а ее председатель Василий Хара является соавтором законопроекта, лидеры некоторых других профсоюзных объединений категорически его отвергают. Один из таких лидеров – председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой – ответил на вопросы корреспондента УНИАН.

Так в чем же проблема с Трудовым кодексом?

Есть проект, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде и в любой миг может быть вынесен на окончательное принятие. Практически все независимые профсоюзы (так привычно называют тех, кто не входит в состав Федерации профсоюзов Украины) считают его неприемлемым, ведущим к ухудшению положения наемных работников. На мой взгляд, этот проект узаконивает те несправедливые преимущества работодателей, которые реально, а не по букве действующего Кодекса законов о труде, сложились в Украине в трудовых отношениях за последние 15-20 лет.

О каких преимуществах работодателей идет речь?

Массовая безработица, миллиарды задолженных зарплат, мизерные заработки основной массы украинцев, низкий уровень официальной минимальной зарплаты, теневые трудовые отношения как естественная составляющая теневой экономики, слабость или вообще отсутствие на многих предприятиях профсоюзов, практическая невозможность работника отстоять свои права в суде - все это привело к тому, что сегодня среднестатистический наемный работник на 100% зависим от работодателя. Чтобы не потерять работу, работник вынужден соглашаться на реальное увеличение рабочего дня, на отсутствие официального оформления трудовых отношений, на зарплату в конвертах, что снижает его социальную защиту. Одним словом, работник вынужден соглашаться на такие реальные правила трудовых отношений, которые устанавливает работодатель самостоятельно, без оглядки на действующее трудовое законодательство.

А как, собственно, в проекте Трудового кодекса работодатели стремятся узаконить эту ситуацию?

Тем, что проект не содержит реальной ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства. За те же невыплаты зарплат, например. Или за работу без надлежащего оформления трудовых отношений. В проекте слишком много моментов, когда работодателю предоставляется самостоятельное право определять объем и характер трудовых отношений. Например, при определении размера причиненного работодателю ущерба или при определении оснований для увольнения работника. При этом проект не фиксирует четких прав профсоюзных организаций и обязательств работодателя согласовывать свои действия с профсоюзами. В этой сфере все положения проекта кодекса размыты, двусмысленны, а следовательно оставляют работодателю широкое поле для маневра, чтобы реально их игнорировать. Проект содержит деление профсоюзов на «репрезентативные» и «нерепрезентативные», а нормы типа «работодатель согласовывает с профсоюзом, а если его нет – самостоятельно» прямо поощряют работодателя сделать все, чтобы на его предприятии профсоюза вообще не было. Найдется человек, который попробует объединить трудовой коллектив в профсоюз, – будет немедленно уволен. Подобных случаев – масса.

Такие нормы проекта кодекса, дающие работодателю реальную возможность нарушать права наемных работников, разбросаны по всему тексту между в целом правильными положениями. Потому усовершенствовать, исправить такой текст невозможно. Этот проект нужно перечеркнуть, и писать заново.

Может, вы слишком уж обвиняете работодателей? Им тоже нелегко. Вспомним, например, хотя бы сумму невозвращенного государством НДС.

Да, украинским предпринимателям особенно не позавидуешь, вести законный бизнес в нашей стране – почти героический поступок. Уже можно ордена за это давать. Однако правда и то, что наши предприниматели уже давно научились перекладывать давление государства с себя на своих работников. Согласен, очень часто это вынужденный с их стороны шаг, потому что иначе бизнес просто погибнет. Но, понятно, наемным работникам от этого не легче. Кажется, имеем в Украине такую неформальную ситуацию: государство выжимает все, что может из предпринимателей, и сквозь пальцы смотрит, как предприниматели то же делают с наемными работниками.

Вы считаете, что Украине нужен Трудовой кодекс с особыми преимуществами для наемных работников. А почему, собственно? Если баланс трудовых отношений нарушен в интересах работодателей, то Трудовой кодекс должен восстановить равновесие – и все. Зачем другая крайность?

Это не крайность. Теоретически вы все говорите правильно. Можно принять Трудовой кодекс, где все будет «как книжка пишет». Только вот вам встречный вопрос: если действующее трудовое законодательство не помешало утвердиться в практике трудовых отношений упомянутым преимуществам работодателей, тогда зачем принимать новый Трудовой кодекс, в котором больше заинтересованы не профсоюзы, а именно ассоциации работодателей?

У вас есть ответ?

Если смириться с тем, что у нас текст закона и реальная жизнь будут всегда существовать сами по себе, то любой разговор, и наш с вами в том числе, о новом трудовом законодательстве теряет смысл: действительно, чего стоят дискуссии о тексте Трудового кодекса, если он, как и Кодекс законов о труде, будет существовать с жизнью параллельно, не пересекаясь? Однако именно желание работодателей узаконить выгодное им реально состояние трудовых отношений доказывает, что от буквы закона все-таки что-то зависит. Главное – насколько эта буква четко и недвусмысленно фиксирует права и обязанности субъектов трудовых отношений.

Любое нормальное трудовое законодательство – это защита (в форме предоставления конкретных преимуществ) наемных работников от попыток работодателей увеличить свои прибыли усилением эксплуатации рабочей силы. Отсутствие трудового законодательства, или ситуация, как у нас, когда законодательство и реальная практика трудовых отношений существуют параллельно, всегда ведет к выдавливанию работодателем из наемного работника еще большей, чем вчера, прибыли. Это правило без исключений. Иными словами, работодатели могут прожить и без Трудового кодекса, наемные работники – нет. Поэтому Трудовой кодекс без преференций наемному работнику – нонсенс. Такой кодекс уже по-другому нужно называть. Что-то наподобие «Кодекса усиленной эксплуатации рабочей силы».

Другое дело, что в Украине, именно с учетом реально сложившегося состояния трудовых отношений, Трудовой кодекс с обычными, так сказать – классическими, нормами защиты наемным работникам уже не поможет. Как не помог действующий Кодекс законов о труде. Нужен кодекс с усиленной защитой работников как реакция на огромные преимущества работодателей, которые те реально сегодня имеют. Перефразируя известный физический закон, противодействие должно равняться действию.

Какие конкретно преимущества работника должны быть в вашем проекте Трудового кодекса?

Есть два блока, или типа, преимуществ наемных работников, которые нужно четко зафиксировать в Трудовом кодексе. Первый – самые широкие, в пределах разумного, конечно, права профсоюзных организаций как представителя трудового коллектива. Нужно исходить с того, что трудовые конфликты неминуемы, какой бы идеальный закон мы ни приняли. В этих конфликтах силы должны быть равны. Возможности отдельного наемного работника никогда не будут равны возможностям отдельного работодателя. С ним на равных может спорить только профсоюз. Между тем, в проекте, который сейчас лежит в парламенте, вовсе отсутствует раздел о профсоюзах. Кстати, у нас отдельный работодатель отнюдь не покинут на произвол судьбы – в Украине организации работодателей намного сильнее организаций профсоюзных. Они, работодатели, очень эффективно отстаивают свои корпоративные права. Как доказательство этого – именно такой проект Трудового кодекса, который сегодня ждет окончательного принятия Верховной Радой.

Второй блок преимуществ наемных работников – максимальная фиксация на бумаге, то есть официальное оформление всех нюансов трудовых отношений конкретного работодателя и конкретного работника. Это нужно и для того, чтобы усилить ответственность работодателя за свои действия, и для того, чтобы работник имел хоть какие-то законные аргументы, когда у него вдруг возникнет несогласие с работодателем.

В целом, нам нужно в Трудовом кодексе, в других законах шаг за шагом, постепенно, но настойчиво восстанавливать равновесие в треугольнике государство – работодатели – профсоюзы. Собственно, то неравноправие между работодателями и наемными работниками, которое реально сложилась в сфере трудовых отношений и которое в настоящее время пытаются узаконить в Трудовом кодексе, является прямым следствием неравноправных отношений между государством, организациями работодателей и профсоюзами на общенациональном уровне. Профсоюзные лидеры не могут, а очень часто – и не хотят сопротивляться тем инициативам работодателей, которые реально ухудшают положение наемных работников. Государство же при этом играет на стороне работодателей, тем более, что у нас государство и работодатели – крепкие союзники: тысячи, а может десятки тысяч чиновников имеют свой бизнес, то есть, в сущности, являются одновременно работодателями, а предприниматели – занимают государственные должности и имеют тысячи мандатов депутатов советов всех уровней – от сельского до Верховного.

Откровенно говоря, вы верите, что Верховная Рада, которая, по вашим же словам, кишмя кишит бизнесменами, то есть, работодателями, примет такой Трудовой кодекс?

Мое личное «верю – не верю» здесь не имеет никакого значения. Да, вероятность принятия такого Трудового кодекса, который, по моему убеждению, действительно нужен стране на данном этапе, критически мала, практически нулевая. Не видно мощных политических или общественных, в первую очередь – профсоюзных, сил, которые бы добились этого вопреки позиции работодателей. Но раньше или позже, этот состав депутатов, или следующий, или еще следующий, но все-таки примет трудовое законодательство, нужное обществу, экономике, государству, – всем без исключения. Вот в это я действительно верю. Чтобы это произошло как можно скорее, нужно уже сегодня бороться, в первую очередь – профсоюзным лидерам. Уверен, если хотите – верю, что люди, те сами наемные работники, которые сегодня безразличны к проекту Трудового кодекса, нас, в конечном итоге, поддержат. Тогда при обсуждении нового трудового законодательства профсоюза будут спорить с работодателями на равных, а государство, народные депутаты правильно будут понимать, чьи предложения - работодателей или профсоюзов, и какие именно им нужно поддержать.

Вы говорите, что наемные работники безразличны к проекту Трудового кодекса. Почему? Не понимают, что их ждет?

Почему нет массовых протестов? Негативные последствия принятия такого Трудового кодекса не для всех очевидны, потому что проявятся не сразу. А сегодня чем напугает наемного работника этот проект? Ненормируемым рабочим днем? Да он уже и так работает, сколько работодатель скажет. Низкой зарплатой? Сейчас для него актуально получить хоть какую-то зарплату, иметь хоть какую-то работу. Снижением роли профсоюзов? Сегодня он еще верит, что обойдется без него. Поэтому, хотя лидеры независимых профсоюзов постоянно говорят о неприемлемости проекта Трудового кодекса, нас, должен признать, не слышат.

Выходит, Трудовой кодекс не ухудшит положение наемных работников?

В краткосрочной перспективе – нет, не ухудшит. А уже через два–три года – обязательно. Работодатель не будет повышать зарплату (а на повышение оплаты труда со временем рассчитывают все работники) или идти на расходы, связанные с улучшением условий труда, просто так, по своей доброй воле. А кто их заставит, если первичные профсоюзные организации будут окончательно убиты? Ведь никакого стимула к их созданию и укреплению проект Трудового кодекса не предусматривает. Надеяться на центральную власть, на повышение депутатами Верховной Рады уровня минимальной зарплаты? Они это регулярно делают и сейчас. Между тем, как сообщил несколько дней назад председатель правления Пенсионного фонда Борис Зайчук, в июле этого года 3,6 млн. украинцев получили заработную плату на уровне 509 грн. То есть и здесь, как видим, официальная минимальная зарплата и реальная зарплата существуют будто в параллельных мирах. Закон – сам по себе, жизнь – сама по себе. Если же предположить, что 509 гривен – это лишь «белая» часть платы, то и здесь людям не позавидуешь, когда дело дойдет до начисления размера пенсии.

Протесты будут. Не сразу, но будут. В конечном итоге, если нам не удастся не допустить окончательного принятия Трудового кодекса в варианте, который в настоящее время лежит в парламенте, даже в этом есть определенный позитив, по принципу «нет худа без добра». Усиление давления работодателей на работников обязательно возродит в последних интерес к профсоюзам. А поднимутся профсоюзы – будет, в конечном итоге, и у нас Трудовой кодекс защиты работников, а не работодателей. Борьба еще далеко не закончилась.

Беседовала Леся Дидковская