Советы донецким: где и как купить водку в условиях антиконституционного запрета Черновецкого

Маски сброшены! Киевские власти окончательно показали свою антинародную и бесчеловечную сущность: в центральных магазинах столицы запретили продавать алкоголь! Инициатор репрессивных мер, конечно же, киевский голова Черновецкий. 3 апреля мэр подписал поручение голове Печерской райадминистрации, обязав его «принять срочные меры относительно запрета реализации алкогольных напитков». Репрессии на водочку действуют на время проведения массовых мероприятий, на которых предусматривается большое количество киевлян (?) и, что самое главное, – гостей города.

Отныне «горючее» запрещено продавать в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих улицах. Смотрящим за недопущением реализации алкогольных напитков в центре города Черновецкий назначил самого начальника ГУ МВД в Киеве Алексея Крикуна.

Теперь в столице полный беспредел. Так, в гастрономе по адресу Крещатик, 13 висит не только надпись «Штопора нет», но и «Алкоголь не продается!»

Прилавки полны коньяка, водки, вина, но, как говорится, видит око, а зуб не имёт, в алкогольном отделе можно купить только минеральную воду. Ларек, торгующий крепкими напитками в переходе на Майдане, не просто закрыт, его прилавки завешены клеенкой, из-под которой проглядывают манящие бутылки с заветной жидкостью.

Подобную картину можно наблюдать в магазине «Злагода» на том же Крещатике. Только здесь полки с дешевым алкоголем завешены белыми листами, а вот на водку «Гетьман» за 94 гривни или на ликер «Бейлис» за 178 гривен смотреть не запрещается. Интересно, почему, если продавщицы нас все равно заверили, что продавать никому ничего не будут, когда узнали, что мы журналисты? При том ассортиментный перечень продукции в этом магазине предполагает реализацию не только сахара и растительного масла, но и пива, вина, шампанского, водки, коньяка, водочных изделий.

«Алкогольные напитки временно не реализуются!» – такое объявление висит в магазине «Дары лета» на улице Орлика. В гастрономе по адресу улица Шелковичная, 13/2 мы насчитали аж семнадцать объявлений о запрете на продажу спиртного. В продуктовом магазине на Лютеранской, 21/12, что совсем рядом с Секретариатом Президента, копия поручения Черновецкого висит прямо на прилавках с водкой и коньяком. Полностью закрыты алкогольные отделы в двух магазинах с названием «Чумацький шлях», один из которых находится на улице Институтской, другой – напротив Верховной Рады, на Грушевского.

Продавщица Ирина из маркета на Институтской на наш вопрос, можно ли все же у нее отовариться, отправила нас к Черновецкому. И вообще, надо сказать, реализаторы алкоголя не очень тепло восприняли это явно антиконституционное поручение мэра.

– Пусть он тогда отдаст нам деньги за лицензию на торговлю алкоголем, – заявила продавщица из магазина на Лютеранской. – Нам говорят, что запрет действует на время проведения массовых акций, но сколько здесь будут донецкие торчать, никто не знает. Может, месяц, а может, год.

Словом, ситуация сложилась катастрофическая. Представьте, что о столице могут подумать прибывшие на акции протеста провинциалы? Сами поставьте себя на их место: вы приезжаете в какой-то город, а выпить вам там не дают! Но, как говорили деды, не все так плохо в нашем доме. Во-первых, на полную катушку работают целых три(!) ганделика в переходе на Майдане, где продают алкоголь на разлив и до которых не дотянул своих рук Черновецкий. Это так называемая «шайба», круглое компактное заведение. К сожалению, работает она только до десяти вечера, а в пятницу закрывается еще раньше. Так что если вам не удалось «накатить» здесь, не отчаивайтесь, а смело двигайтесь по тоннелю к разливайке «Апельсин», которая работает до 23.00. Вы не знаете, где это? Добрые обитатели «трубы» всегда укажут путнику дорогу к этому караван-сараю.

Здесь же есть еще одна «шайба», которая также работает до одиннадцати. В дневное время лучше всего остограммиться в Доме профсоюзов, что находится на самом Майдане. Тут главное не комплексовать: заходите внутрь и спрашиваете, где тут находится буфет? Покажет любой.

Так же есть неплохая «разливайка» прямо на Бессарабском рынке – это в другой стороне Крещатика. Здесь же имеется неплохой магазинчик, торгующий алкоголем. На наш вопрос, почему прямо на Бессарабском рынке продают спиртное, продавщицы этого заведения ответили: «Нас поручение мэра не касается». – «?» – «Мы находимся не в центре».

Надо же, буквально через дорогу расположена «Злагода», и это еще центр, а вот Бессарабка, похоже, уже окраина. Так или иначе, рядом с Бессарабским рынком находится «Рюмочная», работающая до 23.00. Выпивка здесь недорогая, и заведение душевное, но есть единственный изъян: здесь продают только одну марку водки – «Немиров».

Теперь самое главное. Пусть вас не смущают надписи о запрете на продажу алкоголя в тех или иных магазинах, ведь контроль за этим возложен на киевскую милицию, а то, как она работает, лишний раз говорить не надо. Словом, нам свободно удалось приобрести чекушку в одной из таких торговых точек. В другой нам сказали, что готовы продать алкоголь, если мы будем брать его много. «А если не много?» – «Тоже продадим», – ответили нам на кассе. Так что спрашивайте, не смущаясь.

Но если вас все же постигнет неудача, то вот вам совет: садитесь на Майдане в метро – и отправляйтесь в любой ближайший супермаркет, где богатый выбор алкоголя, и, главное, работают подобные заведения круглосуточно.

А вообще, если вы хотите выпить, но вам не дают, верьте в свои силы, смело шагайте к своей цели, и все у вас получится. Только не говорите, что Киев не гостеприимный город. Черновецкие приходят и уходят, а водочка остается.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского