70 процентов опрошенных – против закона о двуязычии

Свыше 70 процентов посетителей сайта unian.net, принявших участие в опросе УНИАН, выступают против принятия закона, призванного внедрить в Украине украинско-русское двуязычие. Почти 28 процентов такой законодательный акт поддерживают. Вопрос на веб-странице сформулирован так: «Поддерживаете ли Вы закон о двуязычии?»

Ответы:

Да, однозначно - 26,1%

В целом да, но есть сомнения – 1,7%

Нет, ни в коем случае – 69,7%

Нет, хотя об этом стоит подумать – 1,7%

Не знаю – 0,2%

Меня это не касается – 0,4%

Свой вариант – 0,2%.

Всего в голосовании приняли участие 3210 пользователей Интернета (на 29 сентября, 15.00).

Из собственных ответов можем процитировать такие: “Добавьте английский”; “Это полная ж...а”; “Только в Крыму как в автономии”; “Только моральный урод может оказывать этому сопротивление” (поступило из РФ); “В Крыму должно быть триязычие – с крымскотатарским языком”; “Согласно Хартии, в Крыму всех чиновников нужно обязать знать три языка”.

Опрос продолжается.