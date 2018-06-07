70 процентов опрошенных – против закона о двуязычии
“За” – менее 28 процентов... “У Крыма должно быть триязычие – с крымскотатарским»… «Согласно Хартии, в Крыму всех чиновников нужно обязать знать три языка”... Опрос УНИАН
Свыше 70 процентов посетителей сайта unian.net, принявших участие в опросе УНИАН, выступают против принятия закона, призванного внедрить в Украине украинско-русское двуязычие. Почти 28 процентов такой законодательный акт поддерживают. Вопрос на веб-странице сформулирован так: «Поддерживаете ли Вы закон о двуязычии?»
Ответы:
Да, однозначно - 26,1%
В целом да, но есть сомнения – 1,7%
Нет, ни в коем случае – 69,7%
Нет, хотя об этом стоит подумать – 1,7%
Не знаю – 0,2%
Меня это не касается – 0,4%
Свой вариант – 0,2%.
Всего в голосовании приняли участие 3210 пользователей Интернета (на 29 сентября, 15.00).
Из собственных ответов можем процитировать такие: “Добавьте английский”; “Это полная ж...а”; “Только в Крыму как в автономии”; “Только моральный урод может оказывать этому сопротивление” (поступило из РФ); “В Крыму должно быть триязычие – с крымскотатарским языком”; “Согласно Хартии, в Крыму всех чиновников нужно обязать знать три языка”.
Опрос продолжается.