Скандал в Одесской опере: неужели и здесь политика?

Слесарей и сантехников в театре больше, чем музыкантов. Оперой руководит строительница без высшего образования?.. На чем сломали зубы два премьера?..

Все одесские чиновники только об этом последние дни и говорят. Премьер-министр Николай Азаров, находясь с визитом в Одессе, изменил маршрут, вдруг развернул свой кортеж и, вместо того, чтобы ехать в Одесский порт, поехал в Одесский оперный театр. Там, как утверждает экс-генеральный директор и художественный руководитель Сергей Проскурня, сидела тщательно подобранная труппа - где-то треть состава театра - которая, плача на груди у премьера, убеждала его, что Проскурня, который вот-вот через суд должен восстановиться на должности генерального директора – художественного руководителя театра, не должен восстановиться. Потому что он, говорили руководители нынешнего театра, “не достаточно квалифицирован”. Артисты очень убеждали премьера, что не известный в Украине театральный деятель и режиссер не соответствует уровню их одесской оперы и их одесского балета.

Одесскую оперу трясет много лет. Порой эхо скандалов долетает до столицы. Это когда, например, приглашенного в оперу немецкого режиссера Кристиана фон Гетса не пускают на генеральную репетицию в театр и выселяют из квартиры.

Тогда дело удалось уладить. Премьера состоялась, руководитель Анатолий Дуда имел сердечный приступ, пианист мирового уровня Алексей Ботвинов, осуществлявший художественное руководство, отошел от дел. Но это было после того, как незаконно освободили Сергея Проскурню. Что было раньше и что привело к перманентным кризисам и скандалам в Одесском оперном, господин Проскурня рассказал в УНИАН на своей пресс-конференции.

Мы задали ему несколько вопросов и попросили одесситов прокомментировать ситуацию – тех, кто работал и работает в театре.

СЛЕСАРЕЙ И САНТЕХНИКОВ В ТЕАТРЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЫКАНТОВ

Думаю, все журналисты чувствуют себя неудобно, когда образованный человек должен предоставлять документальные подтверждения своей компетентности. На пресс-конференции известный украинский режиссер Сергей Проскурня показал журналистам свои дипломы. Кроме института Карпенка-Карого и Черкасского государственного музыкального училища, еще были высшие режиссерские курсы Министерства культуры СССР с высокими оценками по таким предметам, как читка оркестровых партитур, анализ музыкальных форм, инструментоведение.

Собственно, с Проскурни и начался новый период Одесского оперного театра. Этот театр теплился, вечно ремонтировался, и каких-то особых культурных событий не производил. Рано или поздно у кого-то из министров культуры до него должны были дойти руки. В 2007 году после капитального ремонта Одесская опера получила статус Национальной, а позже министр культуры Василий Вовкун поручил Проскурне составить план развития театра. “Концепцию развития Одесского академического театра оперы и балета” Проскурня сформировал, коллегия Министерства культуры ее приняла. Около года Проскурня проводил для Одесского театра бумажно-бюрократическую работу, которая требует связей, знаний, приведения театра к соответствию статусу национального, сбора пакета документов, которые бы позволили перейти из подчинения областному совету в подчинение Минкультуры. Делал кропотливую работу, без которой не бывает высоких зарплат и надлежащего финансирования. И вот когда все было сделано, Проскурню назначили и.о. гендиректора, и в апреле 2009 года он приехал в Одессу. За неполных три месяца работы в театре он провел международный фестиваль дирижеров, выпустил премьеру оперы «Кармен», организовал ряд благотворительных концертов. Если вбить в поисковик имя Проскурни, то выйдет не один десяток восторженных отзывов из одесской прессы.

Потом возник трудовой конфликт, в который вмешалась тогдашний премьер Юлия Тимошенко и необоснованное увольнение.

О причине своего увольнения Проскурня рассказал на пресс-конференции.

"Входя в дела в театре, я обнаружил интересные вещи. Например, что в штатном расписании 28 уборщиц. Но кроме того, дирекция нанимает за 26 тысяч гривен ежемесячно клининговую компанию, которую никто в глаза не видел. В штате масса слесарей, сантехников, электриков. При этом в штатном расписании всего 47 ставок музыкантов, артистов оркестра. В Киевской Национальной опере более 190 музыкантов в оркестре. В сущности, Киевский оперный имеет три полноценных оркестровых состава, которые дают театру возможность параллельно и гастроли проводить, и работать над новым репертуаром. Кстати, я работал открыто, проводил планерки, общался с людьми. И чем дольше я работал, тем больше убеждался в особенностях теневого менеджмента. Пришлось собирать свидетельства руководителей подразделений о том, что в театре есть “мертвые души”. Мог ли я подписывать приказы о премировании несуществующих работников?!"

ОПЕРОЙ РУКОВОДИТ СТРОИТЕЛЬНИЦА БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?

«Свыше 30 лет в театре работает Светлана Ивановна Холденко, – рассказал режиссер. – Она начинала с должности вахтера, трудилась администратором, потом долго работала главным администратором. И наконец, получила должность заместителя директора по основной работе. Именно о ней годами ходят легенды о «непотопляемости», о высоких покровителях, о неслыханных состояниях, достигнутых путем эксплуатации театра в собственных целях. Я не хотел бы комментировать слухи, но по внутренней должностной инструкции она фактически курирует все финансовые потоки театра, все подразделения, занимающиеся снабжением. Она руководит разработкой планов материально-технического обеспечения, отвечает за совершенствование коммерческой деятельности. И наконец, она руководила тендерным комитетом в театре. Я как директор спросил ее, а где план тендерных закупок? Где заявки участников? Почему мы платим огромные средства за услуги без прохождения соответствующих процедур? Почему цены превышают рыночные? Почему тендерные процедуры годами не проводились? Как только я начал разгребать, встречаться с областным руководством, с пожарным руководством, милицией, Службой безопасности, то пришла Светлана Ивановна и сказала: “Я предупреждаю, не лезьте не в свои дела”.

Потом выяснил, что в театр заводят туристов, которые платят экскурсоводам наличными. И когда спектакль плохо продан, то людей просто сажают на свободные места. Но в театре официально нет такой формы обслуживания. Это схема, в которую включена администрация театра. При этом наполняемость зала по результатам года – 37%.

А вот пример статистики зрителей. Знаю много директоров театров, которые такую статистику получают чуть ли не на следующее утро после спекаткля, или даже сразу после его начала. Мне же Светлана Ивановна Холденко говорит, вы такую статистику будете получать в начале каждого месяца о прошлом месяце. Отвечаю, меня это не устраивает, потому что нужно оперативно принимать меры, это другая модель менеджмента. Когда в начале июня принесли отчет, я увидел, что на спектакле 3 мая, на котором был аншлаг (то есть полторы тысячи билетов должны быть проданы), официально продано менее тысячи.

Мне известно, что с 15 по 17 сентября в Одесской опере побывала проверка Министерства культуры, по результатам которой, очевидно, составлен акт. Очевидно, также речь идет о том, что в 2007 году в театр закупались музыкальные инструменты. А сегодня оркестранты просит у премьера еще 5 миллионов на новые инструменты. И эта история также имеет прямое отношение к Светлане Холденко».

Проскурня на пресс-конференции обнародовал выдержку из письма следственного управления ГУ МВД Украины в Одесской области: «По имеющимся материалам уголовного дела на Холденко Светлану Ивановну, занимающую должность заместителя директора Одесского академического театра оперы и балета по общей деятельности с 2003 года и не имеющую высшего образования... В отдел кадров предоставлена справка о незаконченном высшем образовании (отчислена с 5-го курса Одесского строительного института), однако изъятыми из личного дела копиями приказов по указанному институту Холденко С.И. отчислена с 3-го курса за академическую неуспеваемость и не имеет другого высшего образования».

НА ЧЕМ СЛОМАЛИ ЗУБЫ ДВА ПРЕМЬЕРА?

Наверно, люди, которые занимаются экономикой, не гуманитарии и не творческие личности, живут с твердым убеждением, что “обидеть художника может каждый”. Чем еще объяснить, что и прежний премьер-министр Юлия Тимошенко, и нынешний премьер-министр Николай Азаров эмоционально, не разобравшись, не имея надлежащих выводов правоохранительных органов, бросались принимать решение в интересах именно того “художника”, который попал им на глаза, или которого представило окружение. После вмешательства Юлии Тимошенко в 2009 году делам о злоупотреблениях в оперном Одессы не дали хода. И.о. директора назначили народного артиста Анатолия Дуду. За 11 месяцев его директорства поставили спектакль «Турандот». Впрочем, это завершилось скандалом. По утверждению Проскурни, именно Светлана Холденко продолжала саботировать работу. Накануне представления немецкого режиссера Кристиана фон Гетса по ее распоряжению не пускали в театр, и демонстративно, без всяких объяснений выселили из квартиры.

Об этом периоде Оперного театра, периоде после Проскурни, мы попросили рассказать Алексея Ботвинова - пианиста, звезду мирового уровня. С августа 2009 по май 2010-го Ботвинов на общественных началах выполнял функции художественного руководителя театра:

«Я возглавлял Одесский театр после Сергея Проскурни. И у меня были свои концепции и наработки. Конечно, Сергей человек очень умный и интересный, я с ним отнюдь не конфликтую, но у меня была другая концепция развития театра. Считаю, что кое-что нам удалось сделать. Мы поставили “Турандот”, к нам на премьеру приехали лучшие оперные журналисты из Европы. Они написали большие материалы в музыкальных изданиях. Это был прорыв. Но это оказалось никому не нужным, руководство отодвинуло нас. И сейчас театр – это болото. Это законсервированная затхлая структура, которая тормозит любые инициативы и развитие. Выбирая между Проскурней и нынешним руководства, я, конечно, выбрал бы Проскурню. Потому что он современный человек, и у него есть какое-то виденье».

ЕСЛИ В ТЕАТРЕ КТО-ТО КРАЛ, ТО НА НИХ ВСЕХ ОДЕНУТ НАРУЧНИКИ

После того, как от работы был отстранен Ботвинов, театр возглавил Николай Криворучко. И.о. директора Одесского национального театра оперы и балета тоже поделился своим виденьем ситуации в театре:

«Я вам так хочу сказать. Я порядочный человек, у меня отец был генерал, я никогда не крал. Живу в Одессе в однокомнатной квартире. Машины и сберкнижки не имею. А сам я сорок четыре года работал в кинематографе. Я, кроме того что режиссер, еще такой хозяин, что со мной любили работать другие режиссеры. И то, что я был заведующим гаража, не говорит обо мне плохо, потому что у нас и президент когда-то начинал по этой линии. Меня президенту Кучме дважды подавали на заслуженного работника культуры, но там что-то не сложилось. Меня как назначили исполняющим обязанности, то актеры просто повеселели. Я им и воду в театр привез, чтобы они не пили из крана, и зеркало большое сделал, и шкафчики новые. Не знаю, что было до меня в театре. Но сейчас у меня и УБОП сидит, и СБУ, и прокуратура, и все проверяют.

Если что-то найдут, то на всех наденут наручники. Если и Холденко виновата, то и на нее наденут наручники. Я сам никогда не крал, и на моих предприятиях красть не будут. Я не знаю, может, Проскурня хороший режиссер. Но он нам сделал убытков на миллион гривен. Он на три недели остановил спектакли, потому что видите, делал постановку, проводил репетиции (Сергей Проскурня уточнил, что эти репетиции длились 5 дней - ред).

Со мной порядок начался, потому что я запретил в театр во вьетнамках и майках заходить. О теневой экономике, которая была до меня, не знаю. Я лишь год, как приехал из Киева. Но я навел порядок. Потому что я когда-то такой же порядок навел на киностудии Довженко. Одним словом, мне не бояться ничего».

Анатолий Пастухов, председатель первичной организации Профсоюза работников культуры в театре: «Проскурня говорит неправду. Он будет отвечать. Нам закупили в 2007 году музыкальные инструменты, но не все. А мы просили в этот раз у премьера деньги на ремонт и докупить инструменты. Мы не выселяли из квартиры немецкого режиссера, просто там закончился срок аренды, его переселяли в другое место. А Толика Дуду мы не приняли, потому что он только хотел трудоустроить своего сына, Лешу Ботвинова. Он хороший пианист. Но он не главный режиссер. Одним словом, кто такой Проскурня, не знаю. Сделал здесь парад дирижеров непонятной ориентации, над которыми все смеялись».

Андрей Мусорин, заведующий кафедрой хореографии Одесского училища культуры, бывший солист балета, заслуженный артист Украины: «Когда пришел Проскурня, была создана программа реформирования театра, была стратегия, репертуарная политика. Этого не было в театре последних лет двадцать. У Проскурни был несколько другой менталитет, у него был столичный размах, и он хотел сделать из Одесской оперы театр столичного уровня, конкурентный в пространстве оперных театров. Я ушел из театра, потому что не согласился с политикой, которую вел преемник Проскурни. Сейчас нет финансовых вложений, нет интересных постановок, нет интересных приглашений. Есть «одесские звезды», которых никто не приглашает. Одесская опера становится местечковым театром.

***

Ситуация в Одесской опере позорна не только для Одессы, но и для всей Украины. Как она решится, сказать пока сложно. По крайней мере хотелось бы, чтобы любое решение, которое примут правительство или Министерство культуры, они четко объяснили общественности.

Маша Мищенко