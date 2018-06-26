Бюджет за семь месяцев: манипуляции или успехи?

В июльских отчетах значится существенный рост бюджетных поступлений с НДС на импорт. Неужели Украину захлестнула волна импортных товаров... Улучшили ли таможенники свою работу?.. Казначейство рапортует об успехах?

Казначейство обнародовало справку о выполнении государственного бюджета по доходам в январе-июле 2010 года.

За январь – июль 2010 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 127249,0 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что на 23483,8 млн., или на 22,6% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

В общий фонд бюджета поступило 109472,0 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), что на 26216,8 млн., или на 31,5% больше соответствующего показателя 2009 года. Поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров составляют 39780,2 млн., или на 15% больше. Поступление акцизного сбора с произведенных в Украине товаров – 10747,5 млн. грн. (на 62,8% больше). Поступления ввозной пошлины составляли 3648,9 млн. грн. (на 28,4% больше).

В специальный фонд бюджета поступило 17 777 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

В январе – июле 2010 года органами Государственного казначейства Украины возмещено из бюджета 9690,5 млн. грн. НДС.

Манипулируем, господа?

Прежде всего в обнародованной информации привлекает внимание то, что в июле произошел аномально высокий рост мобилизованных в бюджет средств. Учитывая, что за январь – июнь 2010 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 104549,4 млн. грн., можно сделать вывод, что за июль мобилизовано 22 699,6 млн. По июню имеем рост на 5922,1 млн. грн., или на 35%. По отношению к июлю 2009 года рост достиг 9445,7 млн., или на 71%, что кажется невероятным, и, скорее, похоже на некое манипулирование, а не на столь радикальное улучшение ситуации в украинской экономике. При этом надо помнить, что на протяжении апреля–июня в Украине происходил не рост, а падение промышленного производства. И не слышно было громких заявлений о том, что правительству удалось переломить эту негативную тенденцию в течение июля.

В январе – июне в общий фонд госбюджета поступило 89959,3 млн. грн., то есть за июль – 19512,7 млн. По отношению к июню имеем рост на 4339,5 млн., или на 28,6%.

Если проанализировать такой стремительный рост поступлений в общий фонд, то увидим, что в известной мере оно объясняется значительным наращиванием поступлений от налога на добавленную стоимость с импорта. Так в январе–июне 2010 года в госбюджет было привлечено 332170 млн. грн., то есть за июль – 6563,2 млн. Относительно июня рост составляет 1115,9 млн. грн., или 20,5%. Это довольно значительный рост, потому что должен означать существенный рост импорта товаров и услуг в Украину. Однако на протяжении июля мы не видели сообщений о том, что Украину захлестнула волна импорта. Можем предположить, что так улучшили свою работу таможенники. В известной мере это видно, когда анализируем поступления ввозной пошлины. В частности, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим довольно значительный рост мобилизации средств из этого источника. Если за первые пять месяцев в среднем собирали 464,28 млн. грн., то уже в июне – 594,2 млн., а в июле – 733,3 млн. грн.

Но вернемся к поступлениям НДС с ввезенных в Украину товаров.

8 июля Верховная Рада внесла изменения в Закон о госбюджете на 2010 год. В частности, план мобилизации средств от налога на добавленную стоимость с импорта был снижен на 8432,4 млн. грн. и должен составлять за год 78702,4 млн.

То есть из этого источника за семь месяцев в бюджета было мобилизовано 50,5% годового показателя. При этом среднемесячные показатели составляли 5682,9 млн. грн. В последующие пять месяцев нужно ежемесячно получать 7784,4 млн. грн., или на 37% больше, чем в предыдущие семь месяцев, и на 18,6% – чем в июле. Не уверен, что таможенникам такая задача по силам.

(Кстати, здесь нужно кое-что уточнить в написанном мной раньше. В статье, посвященной выполнению доходной части бюджета за первое полугодие, я писал, что народные избранники, приняв изменения в бюджет, не сделали соответствующей корректировки в Приложении №1. В действительности аппарат Верховной Рады, оставив на своем сайте старую версию Приложения, добавил в начале данного закона отдельный файл, в котором такие изменения все же отражены).

В январе – июне 2010 года поступления от акцизного сбора с произведенных в Украине товаров составляли 8822,8 млн. грн., то есть за июля – 1924,7 млн. Это значит, что по отношению к июню 2010 года мало место падение на 61 млн. грн.

В свою очередь, это означает падение производства и потребления подакцизных товаров. За следующие пять месяцев в бюджета должно быть мобилизовано 14594,5 млн. грн., то есть ежемесячно – 2918,9 млн., или на 51,7% больше, чем это было в июле. Даже учитывая существенный рост акцизных ставок, такой рост поступлений выглядит достаточно проблематичным.

В январе–июне 2010 года в специальный фонд поступило 14590,1 млн. грн., то есть за июль – 3186,9 млн. По отношению к июню 2010 года видим рост на 1582,6 млн., или на 98,6%, к июлю 2009-го – рост на 1253,5 млн. грн., или на 64,8%. Такой скачок поступлений в июле должен как-то объясняться. Ведь именно благодаря ему в отчетах казначейства значится такой хороший результат бюджетных поступлений в июле. Очевидно, что мы имеем дело или с манипулированием бюджетными средствами, или действительно произошло какое-то разовое чудо в поступлениях в спецфонд. Ожидать таких же успехов в следующие месяцы вряд ли стоит...

В январе – июне органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 7818 млн. грн. НДС, то есть за июль – 1872,5 млн. Это довольно значительный рост возмещения НДС по сравнению с предыдущими месяцами. Наоборот, знаем, что правительство продолжает практику задержек возврата НДС, тем самым вымывая оборотные средства предприятий и ухудшая условия их деятельности.

Опять за старое? Следовательно, с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений за семь месяцев собрано около 135143,6 млн. грн., что чуть меньше 53,5% годового показателя секвестрованого бюджета. То есть, за пять месяцев, оставшихся до завершения года, в бюджет нужно мобилизовать 117574,4 млн. грн., или ежемесячно – по 23514,9 млн. Учитывая, что в отчетности за июль мы сталкиваемся с довольно странным ростом поступлений, не отвечающим реальной ситуации в экономике, позволю себе выразить серьезные сомнения в реалистичности этих планов. К тому же правительство в любом случае столкнется с необходимостью существенно увеличить возмещение НДС, а это, в свою очередь, вызовет снижение показателей мобилизации средств.

Хотя, как мы видели это раньше, правительство может начать с предприятиями игрища вокруг уплаты налогов. Скажем, очевидно, стоит ожидать, что прежде всего будут возмещать НДС тем предприятиям, которые согласятся оплатить налог с прибыли наперед. Тем самым будут помогать правительству формировать видимость, что у него все в шоколаде.

Вот только не окажется ли, что этот шоколад слишком горек для предпринимателей и всей экономики страны?

Борис Кушнирук