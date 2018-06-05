Первое полугодие: зачем реформы, если есть коррупция

Парламентские кнопкодавы из проправительственного большинства поддержали изменения в бюджет, даже не заметив, что Кабмин откровенно схитрил... Бюджет выполнен на 44 процента... Экономические результаты и прогнозы... Снова и снова приходится повторять: правительство Азарова унаследовало от прошлого правительства привычку скрывать или искажать значительную часть экономической статистики, а также напоминать ту истину, что популистский и нереалистичный госбюджет ни к чему хорошему не приведет.

Январь – июнь

12 июля Казначейство опубликовало предварительные данные о выполнении государственного бюджета по доходам в январе – июне 2010 года.

В первом полугодии в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 104549,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без собственных поступлений бюджетных учреждений), что на 14058,8 млн. грн., или 15,5%, больше, чем за соответствующий период 2009 года.

В общий фонд поступило 89959,3 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), что на 18024,7 млн., или 25,1%, больше соответствующего показателя 2009-го. Поступления налога на добавленную стоимость со ввезенных на территорию Украины товаров составляли 33217,0 млн. грн., что на 14,2% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Поступления акцизного сбора с произведенных в Украине товаров достигли 8 822,8 млн. грн. (на 60,9% больше). Поступления от ввозной пошлины - 2915,6 млн. грн. (на 23,9% больше).

В специальный фонд бюджета поступило 14590,1 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

Органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 7818 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Секвестр бюджета

Анализируя эту информацию, следует принять во внимание, что в прошлую пятницу Верховная Рада утвердила изменения в госбюджет. Этими изменениями бюджетные доходы на 2010 год установлены в сумме 252718 млн. грн. (сокращены на 13399 млн.), в том числе доходы общего фонда – 210550 млн. (сокращены на 8651 млн.) и специального фонда – 42663 млн. грн. (сокращены на 4748 млн.).

Эти изменения еще не вступили в силу, но президент Виктор Янукович стопроцентно их подпишет, потому что это было одним из условий возобновления кредитования со стороны Международного валютного фонда. Поэтому можем подвести первые итоги выполнения госбюджета уже с учетом проведенного секвестра.

Июнь

Начнем с арифметики. Учитывая анализ выполнения госбюджета за пять месяцев, можем сделать вывод относительно поступлений в госбюджет в июне.

Так, в целом (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) мобилизовано 16777,5 млн. грн.

Поскольку годовой план собственных поступлений бюджетных учреждений составляет 13533,6 млн., среднемесячная сумма мобилизации средств достигает 1127,8 млн. Поэтому можем сделать предположение, что с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений в июне в бюджет поступило 17905,3 млн. грн. В частности, в общий фонд – 15173,2 млн.

Поступления НДС со ввезенных на территорию Украины товаров составляли 5447,3 млн. грн. Поступление акцизного сбора с произведенных в Украине товаров – 1985,7 млн. От ввозной пошлины – 594,2 млн.

В спецфонд бюджета поступили 2732,1 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений).

Что же касается возмещения НДС, то правительство не обнародовало информацию за январь – май. Потому вычислить данные за июнь не удастся. Однако из статьи «НДС-облигации: пирамида обещаний» в последнем номере «Зеркала недели» мы эту информацию знаем: возмещение составляло 1,3 млрд. грн. Учитывая, что бюджетное возмещение НДС на протяжении года должно достичь 24971, 6 млн., в июне возмещено лишь 5,2 процента годового показателя.

Выводы

С учетом собственных поступлений бюджетных учреждений в первом полугодии собранно 111316,2 млн. грн., что составляет немногим более чем 44 процента годового показателя секвестрованного бюджета. Следовательно, во втором полугодии в госбюджет ежемесячно нужно мобилизовать 23567 млн. грн. Мы знаем, что в среднем на протяжении января – июня собирались 18553 млн., потому ежемесячные поступления должны вырасти на 27 процентов. И это даже с учетом принятого ВР уменьшения доходов государственного бюджета. Насколько это реалистично, видно невооруженным глазом.

Правда, и те показатели мобилизации, о которых отчитывается правительство, мягко говоря, не очень корректны. За ними стоит изнасилование предприятий, связанное с невозмещением НДС. Правительство, под любым предлогом не возмещая налог на добавленную стоимость, завысило поступления в бюджет по меньшей мере на 5 млрд. грн.

Мы не имеем возможности делать прогнозы относительно мобилизации средств во втором полугодии по отдельным статьям. Парламентские кнопкодавы из проправительственного большинства поддержали изменения к закону о госбюджете, похоже, даже не заметив, что Кабмин в своем законопроекте не подал изменения к так называемому дополнению 1, в котором должен был бы отобразить соответствующую коррекцию показателей доходных статей. Потому сколько должно быть мобилизовано в бюджет по отдельным статьям, правительство, очевидно, будет определять на собственное усмотрение.

И зачем нам те законодатели, если у нас такое классное правительство?

Следовательно, что из всего этого вытекает.

Во-первых, даже после проведения секвестра государственный бюджет совсем не реалистичен как относительно доходов, так и возможностей профинансировать предусмотренные законом расходы. Потому можем категорически утверждать, что дефицит бюджета будет значительно выше запланированного показателя. Будет уменьшать его правительство, скорее всего, путем недофинансирования значительной части расходных статей. При этом будет делать это в ручном режиме.

Во-вторых, если правительство и дальше не будет возмещать НДС, это приведет к полному вымыванию финансовых ресурсов предприятий, обвалу экспорта и массированной тенизации экономической деятельности, со всеми соответствующими последствиями для экономики и доходов госбюджета.

В-третьих, без проведения непопулярных шагов все равно не обойтись. Сокращать раздутые государственные расходы, в частности социальные, придется уже в этом году. Но если сокращение проводить без действительно честных реформ, связанных в первую очередь с борьбой с коррупцией, существенным сокращением регуляторных функций государства и соответствующего урезания государственного аппарата, максимально расчетливого и прозрачного использования бюджетных средств, то уже в конце осени Украину накроет новая волна жесткого социально-экономического и политического кризиса сугубо внутреннего происхождения.

Борис Кушнирук, экономист