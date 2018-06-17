Валид Арфуш: власть должна знать, что УТ-1 всегда ее будет защищать

Я свою дочь не проталкивал на ведущую детского Евровидения, ее организаторы выдвинули... Если Янукович поддержит, будет украинский Евроньюз... На канале числилась жена Медведчука, которая здесь давно не работает...

Первый заместитель президента Национальной телекомпании Украины Валид Арфуш ответил на вопрос УНИАН.

Я СВОЮ ДОЧЬ НЕ ПРОТАЛКИВАЛ НА ВЕДУЩУЮ ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ, ЭТО ЕЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫДВИНУЛИ Валид, вы уже из полгода берете частные уроки украинского языка. Как успехи?

Прогресс большой. Только я буду говорить по-украински тогда, когда смогу правильно до конца произносить слова и разговаривать. Я уже вам когда-то говорил, что украинский настолько красивый и мелодичный язык – мне очень нравится, поэтому не хочется его портить.

Учительница вас часто ругает?

Моя учительница очень строгая – она такая правильная... Да, она ругает меня, когда я не выполняю домашнее задание. А я в силу своей загруженности иногда не могу его выполнить. На это учительница говорит, что нет ничего важнее, чем учить украинский язык, поэтому всегда нужно находить время.

Я с ней соглашаюсь, она права.

Недавно вас упрекали, что вы протолкнули свою дочь в ведущие детского Евровидения, которое в эти выходные пройдет в Крыму...

На самом деле, я очень удивлен, что это кого-то интересует...

31 июля пройдет финал детского Евровидения. В этом году решили, что будут взрослые ведущие и ребенок. Сначала обсуждалось просто, что будет какой-то ребенок. Потом редакция сама предложила мне пригласить мою дочь Лизу. Лиза недавно выступала ведущей на большом шоу во дворце «Украина» – в паре с Ольгой Горбачевой. Ее там и заметили. То есть это даже не от меня шло предложение. Я сказал, что нужно спросить ее разрешения. Лиза как раз отдыхает со своей мамой в Крыму, сидит там, репетирует, учит текст...

Вы уже несколько месяцев занимаете должность заместителя президента НТКУ. Что вам удалось сделать за это время? Уже многое удалось. В первую очередь я пытался обустроить свой быт. Переделал себе кабинет, за свой счет, конечно. Во время, когда мы пишем с вами интервью, идут съемки «новой одежды» канала (“перебивки”. – Авт.). Это была моя идея, которую я согласовал с президентом Первого Бенкендорфом. Замысел таков, чтобы «новая одежда» канала была сделана из простых украинцев, то есть их лиц. Мы снимем около шестидесяти разных лиц, которые зрители увидят с нового сезона – 25 августа.

Кроме того, я отвечаю в работе канала за международное и музыкальное направление. За время работы я успел подготовить четыре разных телевизионных передачи, которые будут выходить, опять же, с 25 августа.

“ПОЮЩИХ ТРУСОВ” НА ПЕРВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ НЕ БУДЕТ Что именно это будет? Первая – «Клип дня». Один клип будет выходить пять-семь раз в день. Причем, они будут с сурдопереводом. Как по мне, вышло очень красиво. Стоит посмотреть. Кроме того, используем новую графику.

Вторая – «Национальная двадцатка». Каждую неделю – лучшие украинские песни. Съемки передачи будут проходить в прозрачном автобусе, который мы заказали во Львове на ЛАЗе. Я договорился с директором завода, что он подарит каналу этот автобус. Это я тоже считаю одним из маленьких достижений. Это будет автобус-студия, он будет ездить по городу. Хочу, чтобы «Двадцатка» была как в старые добрые времена, чтобы исполнители сидели и понимали, где их место на этой неделе...

Третья – программа, в которую мы тоже много вкладываем усилий – «Звездное утро». Это о шоу-бизнесе. Там будет пять или шесть рубрик: события недели, интервью недели. Но передача больше будет критиковать. Мы будем информировать о событиях, но в любом случае не будем относиться мягко к нашим звездам. Передача будет выходить по воскресеньям утром.

Наконец четвертое – главная наша передача «Евровидение». Это еженедельная программа, будет выходить с 5 сентября.

19, 20, 21 августа пройдут большие кастинги для всех желающих. Записались уже очень многие известные и неизвестные исполнители.

Разве Евровидение настолько важно, чтобы делать отдельную передачу? Для украинцев Евровидение важно. Показатель – сколько людей смотрят этот конкурс. Ну сегодня это важно.

Будет СМС-голосование, жюри, и в конце февраля мы объявим, кто будет представлять Украину на Евровидении-2011.

В «Клипе дня» будут исключительно звезды шоу-бизнеса? Передача будет выходить ежедневно, и это будут разные клипы: популярные, фольклорные, классические. Некоторые клипы будут повторяться, если мы увидим, что они очень качественные.

Смотрела открытие «Новой волны». Представителей Украины «Поющие трусы» ведущие называют «Поющие трУсы», с ударением на «у». То есть даже самим российским ведущим неловко произносить название этой группы. Группы такого рода будут на Первом национальном? «Поющих трусов» на Первом национальном не будет! С моральной точки зрения.

Первый национальный не для такой аудитории, которая слушает эту музыку.

Бюджет Первого национального позволяет воплотить ваши проекты? Ну, это наша больная тема. Приходя на канал, я никак не ожидал, что практически не будут выделяться деньги на реализацию наших телевизионных проектов.

Поэтому вся наша команда реализует проекты на энтузиазме и хороших связях. Я подключаю своих друзей, знакомых, спонсоров...

Какая у вас зарплата?

Кажется, 4200 гривен. (Смеется. – Авт.). Больше здесь я ничего не получаю...

ЕСЛИ ЯНУКОВИЧ ПОДДЕРЖИТ, ТО ЕВРОНЬЮЗ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НА УКРАИНСКОМ Как вас воспринимает коллектив? Нет уже “расистских” настроений, о которых вы говорили раньше? Прекрасно живу с коллективом. И нет никаких расистских настроений.

Наверное, люди поняли, что вы, как следует из ваших слов, сторонник всего украинского?.. Месяц назад я ездил во Францию, встречался с Евроньюз, потому что прежнее руководство оставило нам большие долги, два с половиной года вообще не платили. У нас там есть свой корреспондент...

Кроме того, хочется продвинуть проект украинской ленты Евроньюз, если Янукович это поддержит, то есть чтобы присутствовал украинский язык, не только русский, и украинцы могли слушать новости по-украински.

Это не так уж и много денег для государства – около 2,5 миллионов евро в год. Но для имиджа страны это очень важно. Любой украинец в мире будет знать, что он может послушать новости на своем родном языке.

Я пригласил Евроньюз посетить нас в конце сентября. Надеюсь, у нашего президента будет время встретиться с ним.

ДО СИХ ПОР НА КАНАЛЕ ЧИСЛИЛАСЬ ЖЕНА МЕДВЕДЧУКА, КОТОРАЯ ДАВНО ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЕТ Раньше вы говорили о необходимости реформирования канала? А как изнутри это видится?

Если бы я имел возможность принять участие в реформировании канала, то для меня было бы это как дважды два, то есть это можно сделать очень просто. Нужна только воля власти.

Считаю, что канал, который называется Первый национальный, – это лицо страны.

Те люди, которые давно там работают и проку с них мало, должны сами уволиться из чувства патриотизма. Там работает огромная масса людей, работы которых мы вообще не видим! Бывает даже, когда человек уже давно не работает, но еще оформлен. Например, Оксана Марченко (жена Виктора Медведчука. – Авт.) уже давно не работает на канале, но до недавних пор еще числилась там.

Почувствовали ли вы уже настроения и потребности зрительской аудитории канала? Думаю, зрители канала нуждаются в большем уважении к себе. В лучшем качестве передач. Это сейчас мы и пытаемся сделать.

Раньше вы говорили, если Поплавский не будет делать лучший продукт, то его не будет на канале. Но он все равно есть… А он изменил абсолютно все. До прихода на канал я не знал Поплавского, был настроен против него довольно предвзято. Я ему сказал, что нужно поменять свет, студию, музыку, одеваться иначе, взять новых людей... И он все сделал. Рейтинг его передачи поднялся более чем вдвое.

Мы убрали его тупые рекламы, где он каждые пять минут что-то рассказывал детям.

ПРОВЛАСТНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ, А НЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КАНАЛЫ Может ли Первый национальный быть по-журналистски объективным?

Скажу свое личное мнение. Сейчас много идет разговоров об общественном телевидении, говорят, что Первый канал не должен быть связан с властью... Но я считаю, что Первый национальный обязательно должен быть провластным.

Я так считаю...

Считаю, что в каждой стране должен быть такой канал. Какая бы власть ни была, всегда найдется канал, который будет ее критиковать. А Первый национальный должен всегда освещать работу власти, доносить лишь позитивную информацию к зрителям. Тогда люди пусть сами судят, действительно ли все так, как говорят на канале. Например, мы будем рассказывать, что ремонтируются подъезды, а они в действительности не ремонтируются, тогда люди идут и жалуются.

Первый национальный должен поддерживать власть, а власть должна знать, что Первый национальный всегда ее будет защищать.

Робота Первого прежде всего – не критиковать власть. Показать, что хорошо, потому что не бывает такого, что во власти все плохо.

Считаю нелогичным, когда коммерческие каналы провластны, потому что тогда это откровенно в интересах их владельцев.

МЫ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С “РЕПОРТЕРАМИ БЕЗ ГРАНИЦ”, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ВИЖУ В ЭТОМУ СМЫСЛА Вы говорили, если в Украине будет цензура, вы первый об этом заявите. У нас много дискуссий ведется на эту тему. Было несколько явных случаев цензуры... Телевидение наше стало такое стерильное...

Недавно к нам приезжал руководитель организации «Репортеры без границ». Главный его мессидж был, что «всеми каналами Украины руководит председатель СБУ». Меня лично такое высказывание оскорбило, потому что мной не руководит СБУ. Я работаю свободно, делаю все, что мне хочется. Ни разу мне не звонил по телефону какой-то агент из СБУ с указаниями, что мне делать.

Что касается свободы слова в Украине в целом. Мне звонил руководитель «Репортеров», хотел встретиться. Я с ним не встретился, так и сказал: не вижу смысла. У него заранее было заготовлено, что мне сказать. Я его спросил, почему он не рассказал на своей пресс-конференции в УНИАН, как охранник президента Саркози ударил в лицо корреспондента канала «Франс труа» и изъял материалы. Корреспондент просто снял за городом, как один житель ругал Саркози, что тот плохо работает.

Я спросил «репортера», почему он этого не рассказывает в Украине?

Саркози вообще себе может позволить «попросить» уволить двух ведущих, которые постоянно критиковали власть. Их выгнали буквально на следующий день.

То есть есть случаи намного неприятнее, чем в Украине. Да, инцидент с журналистом СТБ неприятен, но если посмотреть на видео, то можно понять, почему так произошло...

Еще я посоветовал «репортеру» взять бесплатную газету Kyiv Post. По сравнению с Kyiv Post УНИАН отдыхает. Там от первой до последней строки нет ни одного доброго слова о власти.

Я ему сказал, что не понимаю их такого роскошного любопытства к Украине, почему вы, например, не поедете в Россию? «Путин нас не пустит», – говорит он.

Ну вот, они приехали сюда, им никто ничего не запрещал, и еще критикуют...

Я пока не вижу цензуры в Украине. Вижу, что есть лишь интересы олигархов – владельцев телеканалов, которые сами себе вырабатывают правила поведения на канале. Я убежден, что у них этих правил никто не требовал. Они сами это делают на всякий случай, чтобы, например, если будут покупать какой-то заводик, чтобы им продали его подешевле.

Беседовала Оксана Климончук