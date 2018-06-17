Как местные князьки обзаводятся столичными поместьями

Околокиевские земли привлекают не только панов с Печерских холмов и донецких хищников, но и местных князьков. Яркий пример любви к пристоличной земле демонстрирует глава Хмельницкого областного совета Иван Гладуняк, который возводит дом в Буче под Киевом.

«К такому делу нужно подходить с любовью»

Господин Гладуняк возглавляет облсовет с июля 2006 года и успел зарекомендовать себя гроссмейстером трехходовок. Последние политические перипетии свидетельствуют, что свой нос Иван Васильевич всегда держал по ветру.

О своих вкусах и предпочтениях Гладуняк рассказал читателям на персональном сайте. “Уверен, что когда-то буду иметь свой дом. Потому что до сих пор были лишь квартиры — никакого даже участка пока еще не брал. Жаль, что сейчас не хватает на все это времени и сил, к такому делу, считаю, нужно подойти с любовью, самому заниматься. Но будет меньше работы когда буду строиться”, — льет крокодильи слезы чиновник. Чтобы дальше быть честным перед простым людом Иван Васильевич убеждает, что для него деньги не являются определяющим фактором. “Деньги — это только средство. Они никогда не были для меня определяющими. Отношусь к ним не то чтобы безразлично, как-то без эмоций. Не люблю тратить и не накапливаю”.

Что касается последней реплики, то господин Гладуняк, очевидно, слукавил, потому что достаточно большие средства пошли на освоение бучанской “целины” под его дом.

Толчком к активизации масштабной строительной кампании Гладуняк и К0 было решение Бучанского городского совета от 29 марта 2007 года № 130-6-У. В соответствии с официальным документом, И. В.Гладуняку предоставлено разрешение на составление проекта землеустройства относительно отведения земельного участка общей площадью 4000 кв. м, из которых 1000 кв. м — в частную собственность и 3000 кв. м — на условиях аренды (на 45 лет) для обслуживания жилого дома, хозяйственных построек в Буче по улице Малиновского, 10-я. По этому же адресу земельный участок площадью 1000 кв. м на условиях аренды получил Роман Николаевич Гладуняк, начальник главного управления контроля за благоустройством Киева, родственник Ивана Васильевича. Третьей сожительницей территории оказалась Марта Васильевна Гладуняк (очевидно, родная сестра Ивана), которой городской совет выделил 2000 кв. м земли, из них одна половина выделена для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий, другая половина — передана на условиях аренды.

Важный нюанс: общая территория трех участков составляет 1,3 гектара и засажена соснами в возрасте от 60 до 150 лет.

Знал ли председатель облсовета Гладуняк, что ему передали землю, которая принадлежит к Лесному фонду государства? Знал ли, что это незаконно? Очевидно, знал и понимал, но желание обзавестись взлелеянным в мечтах домиком взяло верх.

Кстати, Бучанский городской совет во главе с Анатолием Федоруком (уроженец села Большая Медведивка Красиливского району Хмельницкой же области) попробовал изменить целевое назначение лесных насаждений. Восемь лет назад, 25 июня 2002 года на городской сессии принимается решение отнести земли, покрытые древесной растительностью (а это 890 гектаров, которые относятся к Гослесфонду), к землям жилищной и общественной застройки.

Однако ответ лесного ведомства был негативным. Во-первых, лесоводы приводят постановление КМ. УССР № 869 от 15.06.1955 г., согласно которому леса Бучанского лесхоза принадлежат к лесопарковой части зеленой зоны I группы лесов. “Учитывая чрезвычайно высокую рекреационную ценность покрытой лесом площади вышеназванного населенного пункта, объединения “Киевлес” возражает против изменения целевого назначения лесных земель”. Во-вторых, гендиректор “Киевлеса” В.Червоний объясняет, что изменение целевого назначения земель лесного фонда согласно ст. 40 Лесного кодекса является компетенцией Кабинета Министров Украины.

По предположению депутата Ирпеньского городского совета Виктора Бархоленко, который занимается не один год делами незаконного выделения земельных участков мэрией Бучи, между Иваном Гладуняком и Анатолием Федоруком состоялся бартер. “От лиц, приближенных к мэру Федоруку, узнал, что оба заинтересованных лица договорились: Гладуняк получает в Буче 1,3 гектара, а Федорук пропорционально получает земли в Хмельницкой области под сооружение гостинично-туристического комплекса”. По мнению господина Бархоленко, реализовалась классическая схема выделения земли через подставных лиц. “Далее три надела Гладуняков сводятся под один забор и идут на вторичный рынок или осваиваются хозяином”.

“Мой дом, моя крепость”

Председатель Хмельницкого областного совета говорит, что в его понимании дом приобретает черты крепости. “Считаю свой дом крепостью. Потому никогда не превращаю собственную квартиру в рабочий кабинет: не хочу втягивать в семью. Ведь мое жилище — это моя гавань. Там должно быть спокойно и уютно, там можно отдохнуть и побыть один на один с собой”, — пишет он на своем персональном сайте.

Работа вокруг будущего гнездышка председателя облсовета в Буче закипела в конце 2008 года, то есть в разгар экономического кризиса. Тогда местные жители организовали протест против очередной вырубки леса. На место события прибыли представители Государственной экологической инспекции в Киевской области Ковтунов и Герасименко. Они составили акт проверки соблюдения природоохранного законодательства, в котором отметили: срезаны 5 деревьев диаметром ствола от 50 см до 1 метра и возрастом 100-150 лет. Между прочим, стоимость возмещения средств за вырубку одного дерева колеблется от 5 до 8 тысяч гривен.

Еще одну подножку подставила прокуратура Ирпеня. Прокурор П.Онищенко вынес протест (от 19 мая 2009 года) на решение Бучанского городского совета от 29 марта 2007 года № 130-6-У. Он требовал от депутатов городского совета отменить свое решение, потому что оно принято с существенным нарушением требований действующего законодательства. Мол, на территории Гладуняка растет 119 деревьев, которые подлежат вырубке и общая сумма их восстановительной стоимости составляет 336,1 тысяч гривен. То есть эту сумму Иван Васильевич должен был оплатить государству. На данный момент ни одной копейки от вырубки государство не получило, а протест прокурора депутаты отклонили.

В заселение, которое происходит в Буче с нарушением законодательства, вмешиваются Министерство охраны окружающей природной среды и Государственная инспекция по контролю за использованием и охраной земель. Первая структура (от 16 октября 2009 года) отмечает, что “перевод земель лесного фонда в категорию земель жилищной и общественной застройки является нарушением законодательства. Решения, которые приводят к уничтожению городских лесов, принципиально не отвечают положениям статьи 48 Закона Украины “Об охране земель”, статье 57 Лесного кодекса, а также основным задачам Общегосударственной программы формирования национальной экологической сети на 2000-2015 годы”.

Государственная инспекция по контролю за использованием и охраной земель приходит к выводу, что решение Бучанского горсовета от 25 июня 2002 года об отнесении земель покрытых древесной растительностью к землям жилищной и общественной застройки принято с нарушением требований статей 19, 20, 39 Земельного кодекса Украины, пунктов 2, 10 Закона Украины “О планировании и застройке территорий”.

Не заботясь о нарушениях законов, Гладуняк продолжает строить собственную «крепость» в Буче. Соседи говорят, что дома нуворишей растут, как грибы после дождя. “Еще два года назад здесь стоял сосновый лес, где мы собирали маслят. Сейчас же слышен рев бензопил и как падают деревья. О нас, коренных жителях, никто не думает”, — говорит пенсионерка пани Муза. По ее словам, на улице Малиновского осталось несколько старых домов. Среди них хата председателя Бучанской городской организации ВО “Свобода” Владимира Завертанова (ул. Малиновского, 10). Остальные дома — новейшие коттеджи.

…Наклеенная на столбах в Буче реклама извещает: “Куплю кирпичный дом от 5 соток, желательно с деревьями. Цена до 400 тысяч долларов”. Такие объявления развешаны и на деревьях.

Интересно, сколько среди тех «крепостей» и «гаваней» вокруг столицы возведены и приобретены местными князьками из разных уголков Украины.

Олекса Теплый