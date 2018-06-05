Туристический рынок: кто наказал Карию

«Интересный разворачивается спектакль, и тут должны разбираться соответствующие органы”... Кто обанкротился – Карья тур или Кария тур Юкрейн... К банкротству приложили руку конкуренты?.. Уже неделю не стихают страсти вокруг туристической компании Karya Tour. 8 июля в турецкой провинции Анталия украинских туристов, купивших путевки у этой компании, начали выселять из гостиниц в связи с неуплатой за забронированные номера. На то время в Турции от Karya Tour находилось 1828 украинцев.

“Карья тур” и “Кария тур Юкрейн”: кто из них обанкротился?

Кarya Tour – бренд, который объединяет ряд компаний в Турции, Украине и других странах. В Турции под этим брендом работала турецкая компания Sunspot Seyhat Ltd Sti. Украинская дочка – ООО “Карья тур” – получила лицензию от Госслужбы туризма и курортов Украины 3 декабря 2002 года. С начала основания компании в Украине руководящую должность в ней занял турок Оуз Эргюль. Со временем “Карья тур” становится одним из ведущих операторов в Украине в турецком направлении. На майские праздники этого года в компании радостно отмечали всплеск продажи туров. “Нам пришлось даже ставить дополнительный чартер, поскольку все места были проданы, и такая ситуация была не только на рейсах из Киева”, – рассказывал прессе господин Эргюль.

И немногие знали, что в то время уже речь шла об успехах не “Карья тур”, а другого юридического лица – “Кария тур Юкрейн”, получившего лицензию 3 апреля 2009 года.

А ООО “Карья тур” с начала 2009 года было втянуто в судебную тяжбу с египетской фирмой Abanoub Travel, которая выступала принимающей стороной “Карьи” в Египте. Abanoub Travel обратилась с иском против “Карьи тур” и просила суд взыскать с украинского туроператора 929 тысяч долларов задолженности “в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком обязательства по Договору (контракту) о сотрудничестве на летний сезон в 2008 г. и зимний сезон 2008-2009 гг. от 22.05.2008 г. относительно полного расчета за предоставленные истцом на территории Египта услуги по бронированию гостиницы, подтверждению бронирования гостиницы, аннулированию брони, оплате стоимости номеров, трансфера, предоставлению гида-экскурсовода и тому подобное”. Сначала хозяйственный суд г. Киева постановил до решения спора наложить арест на деньги ООО “Карья тур”, которые находятся на его счетах. Но дело затягивалось. Представители “Карьи” то не приходили на судебные заседания, то подавали кассационные жалобы, в конце концов хозяйственный суд Киева постановил: “Поскольку исполнитель по договору (истец по делу) имеет местонахождение в Арабской Республике Египет и предоставление услуг согласно условиям договора предусмотрено в Египте, суд пришел к выводу, что договор, заключенный между сторонами спора наиболее тесно связан с правом Арабской Республики Египет. При приведенных обстоятельствах при решении спора, возникшего между сторонами, подлежит применению законодательство Арабской Республики Египет”. А 14 июля в газете «Голос Украины» было размещено объявление о том, что постановлением хозяйственного суда города Киева от 5 июля открыта процедура ликвидации ООО «Карья тур» и компания признана банкротом.

Но это отнюдь не касается “Карии тур Юкрейн”, вокруг которой сегодня бурлят страсти. Даром что обе фирмы зарегистрированы по одному юридическому адресу (бульвар Леси Украинки, 34) и обе на сегодня имеют действующие лицензии. Но агентские договоры в 2010 году заключали с “Карией тур Юкрейн”, которую банкротом никто не объявлял.

“Два юридических лица... Одно из них объявляется банкротом. У обоих этих юридических лиц действующие туристические лицензии. Да, непонятно, являются ли они связанными лицами на данный момент – там нужно относительно основателей поднимать вопрос, – отметила в комментарии УНИАН и.о. президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Елена Шаповалова. – Все сидят, принимают жалобы, тут выходит «Урядовий кур`єр» – имеешь тебе, здесь якобы банкротство. Ой, извините, это другая компания. Интересный разворачивается спектакль. Поэтому сворачивать все на менеджмент нельзя, мне кажется, что в этой ситуации должны разбираться соответствующие органы”.

Стоит отметить, в июне 2010 года, несмотря на высокие показатели компании после майских праздников, Оуз Эргюль покиадет “Карью” и возглавляет украинский офис турецкого туроператора Eray Tour, который только выходит на украинский туристический рынок и работает в направлениях Турция и Египет. Что интересно, Eray Tour называют дочкой российского TEZ Tour, то есть конкурента “Карьи”. Знал ли господин Эргюль о будущих проблемах компании и потому сбежал, или его как хорошего топ-менеджера просто переманили конкуренты? Между турагентами ходят слухи о том, что банкротство “Карьи” – это спланирована акция: компанию “убили”, чтобы вывести на рынок Eray. Какова могла быть схема "убийства", описывает Интернет-портал "Тут и там" .

Генеральным директором ООО “Кария тур Юкрейн” в дальнейшем остается Алексей Тугай.

Кстати, российская дочка Кarya Tour “Дева тревел” объявила о своем закрытии еще в начале 2009 года. Российская пресса писала, что компания могла прекратить существование еще раньше из-за финансовых проблем своего главного офиса Karya Tour, “которая задолжала турецким отельерам свыше 200 миллионов долларов”.

9 июля 2010 года туроператор Karya Tour объявил о своем банкротстве в Турции. Один из турецких владельцев “Карьи” Озгюр Экинджи в интервью местной прессе объяснял, что причиной банкротства стала “жесткая рыночная конъюнктура и натиск конкурентов”. Мы не смогли заполнить места на арендованном чартере. Чтобы остаться на плаву, мы начали продавать билеты в убыток, но так и не смогли достичь необходимого объема продаж. Тогда мы объявили себя банкротами”. Банкротство турецкой стороны и привело к приостановке деятельности “Карии тур Юкрейн”.

Кстати, Karya Tour – уже не первая компания, которая в этом году не удержалась на рынке. Из-за резкого снижения рентабельности труда турецкие операторы столкнулись с банкротствами и поглощениями.

«Турция теряет ведущие туристические бренды Средиземноморья. Так, на днях из-за финансовых сложностей компания Oger Tours была продана британской туркомпании Thomas Cook и таким образом присоединилась к компаниям Nazar Tours, Tantur, Gulet, Vasco и Karya Tour, которым пришлось либо продать свой бизнес, либо объявить о банкротстве”, – цитируют украинские СМИ турецкое издание Referans. Как объяснят турецкие эксперты, из-за финансового кризиса турецкие операторы были вынуждены существенно уценить туры. Но эти меры себя не оправдали, ведь благодаря уценке отдыхом в Турции заинтересовались менее зажиточные туристы, которые практически не тратят денег на дополнительные услуги, не покупают кожу или золото, а ограничиваются сувенирами.

Есть ли гарантии у украинских туристов?

На сегодня подавляющее большинство украинских туристов “Карьи” вернулись в Украину. Последние наши соотечественники прибудут 22 июля.

Около 4 тысяч туристов, по предварительным данным, столкнулись с проблемой возвращения средств за выкупленные туры, которые они еще не использовали. На пресс-конференции адвокат компании "Кария тур Юкрейн” Виктор Мокрицкий на вопрос УНИАН ответил, что по состоянию на 8 июля на счетах “Карьи тур" были около 2 миллионов гривен, и около 7 миллионов долларов – на депозитах украинских авиационных и турецких гостиничных компаний. Каким образом их будут распределять – вопрос открытый. Мокрицкий говорит, что в первую очередь средства направят на решение проблем тех туристов, которые находятся в Турции.

Офис "Карии тур Юкрейн" продолжает работать. Его директор Алексей Тугай не прячется, но от комментариев категорически отказывается. Он сидит в своем кабинете, все время разговаривая по мобильному, даже когда идет по коридору офиса, то не отрывает трубку от уха.

Стены приемной завешены всевозможными наградами и дипломами: “Фаворит успеха 2008”, “Бренд года 2009” и т.д.

Сотрудники компании ежедневно принимают документы от турагентов для компенсации своих убытков и убытков своих клиентов, купивших туры у “Карьи”, но так и не сумевших ими воспользоваться.

Турагенты отмечают, что не все так плохо у пострадавших в Анталии, как пишет пресса. Некоторым украинцам отельєры позволили спокойно дожить, и они вернулись домой по расписанию, не ощутив никаких неудобств, а некоторым даже повезло получить более комфортные условия. Но на форумах некоторые турагенты сообщают, что их клиенты по нескольку дней не могут попасть на родину, у них начинается паника.

Сейчас представителей турагентств больше беспокоит последующая процедура возвращения средств. Их уже предупредили: пока последний турист не ступит на украинскую землю, ни о каких компенсациях не может быть речи. Некоторые пострадавшие начинают требовать у турагентов двукратную сумму по договору, плюс моральный ущерб.

Не повторится ли ситуация с “Карьей” с другими туроператорами? Какие гарантии имеют украинские туристы, отбывая за границу? К сожалению, по действующему законодательству, гарантия туроператора предусмотрена в размере лишь 20 тысяч евро. “Минимальный размер финансового обеспечения туроператора должен составлять сумму, эквивалентную не менее 20000 евро. Размер финансового обеспечения туроператора, который предоставляет услуги исключительно по внутреннему и въездному туризму, должен составлять сумму, эквивалентную не менее 10000 евро. Минимальный размер финансового обеспечения турагента должен составлять сумму, эквивалентную не менее 2000 евро”, – значится в законе о туризме.

Руководитель Госслужбы туризма и курортов Украины Анатолий Пахля отмечает, что эти средства “не покрывают тот ущерб, который возникает в результате деятельности туроператора”, и предлагает внести изменения в раздел "О материальной ответственности туроператоров", а установление гарантии – пропорционально величине оборота туроператора.

Поэтому пока госслужба будет консультироваться со страховщиками, возможно ли разработать услуги страхования от невыезда в связи с отказом оператора выполнить свои обязательства, украинским туристам остается только надеяться на финансовое процветание избранной им туркомпании и отдых без форс-мажоров.

Анна Ященко Читайте другой взгляд на эту тему тут.