”Оранжевая любовь” за $3,6 миллиона

В четверг украинский режиссер Алан Бадоев и голливудский продюсер Владимир Хорунжий потрясли общественность заявлением о том, что их фильм «Orangelove» будет представлен на 59-м Каннском фестивале. Круто, конечно, но на пресс-конференцию, посвященную картине, я шел с определенным предубеждением. Грешил на Хорунжего с Бадоевым, мол, люди действовали по принципу: «Вы хотите апельсинов? Их есть у меня». Очень уж не хотелось, чтобы вслед за шоу-менами, опозорившимися в прошлом году с «Гринджолами», «ославились» на всю Европу еще и кинематографисты. Не спешите клеить политические ярлыки, просто дело в том, что для создания хорошей киноистории о революции лента должна быть как минимум уровня «Броненосца Потемкина». А для этого - быть Эйзенштейном.

«Оранжевой» революции в фильме - всего пять копеек. А главное – история любви двух молодых людей – российского фотографа-экстримала Ромы и рыжеволосой киевлянки Кати.

Журналистам показали нарезки из фильма: и, правда, Рома и Катя любят друг друга, и, правда, «оранжевой» революции здесь практически нет. Секса как такового практически нет, но много тактильных сцен. Последнее очень реально, ощущение, что будто сам прикасаешься к модели Ольге Макеевой, девушке, сыгравшей главную героиню. Действо происходит то на днепровской набережной, то на крыше, то в доме. Приятно, что из каждого кадра на зрителя дышит Киев, такой, какой он есть, не прилизанный и не приглаженный.

Омрачает обилие всхлипываний, крик и слез, к чему, кстати, располагает физиология и биография героев. Катя худая и рыжая, с фактурой, типичной для истеричек, Ромины родители погибли в автокатастрофе, а сам он вырос в детдоме. Такие вот у них неблагополучные исходники, но значит ли это, что теперь нужно кричать во всю глотку?

Впрочем, не будем забегать вперед, фильма я пока еще не видел, и, может быть, чувство меры создателям все же не изменило. Как заканчивается фильм и в чем там основная интрига, нам пока не открыли. А первыми об этом узнают европейцы в Каннах, где, впрочем, фильм будет представлен вне конкурсной программы, на кино-ярмарке 20 и 22 мая.

Почему вне конкурса? Дело в том, что в срок не успели на должном уровне сделать звук и компьютерную графику. Так как в Украине не нашлось должного оборудования, работа над пост-продакшном картины осуществлялась в Чехии, Польше, России и США. Это, по словам создателей, существенно задержало сроки подачи фильма в конкурсную программу Каннского фестиваля.

Отцы картины заявили, что "Orangelove" - независимая украинская коммерческая картина. А продюсер сказал, что 99% людей, делавших фильм - украинцы. (Россиянин Алексей Чадов, сыгравший главного героя, - исключение, а сам Хорунжий, хоть и считается голливудским продюсером, уроженец Киева). Всего в ленте было задействовано 180 человек, и сняли ее менее чем за тридцать дней. Правда, он еще сырой и нуждается в многочисленных доработках.

- Наша самая главная цель - коммерческий успех, возврат инвестиций, - заявил Владимир Хорунжий, который ничуть не сомневается, что все так и будет.

В целом бюджет картины составил 3,6 млн. долларов, которые предоставила компания «Киев - Донбасс». Создатели заявили, что это совсем немного, поскольку для всех фильмов пороговой цифрой считается пять миллионов, дескать, любая картина, снятая за такую сумму, окупит себя в любом случае. Но украинские киношники не парятся, они уверены, что их продукт тоже окупится.

Приятная новость. Картину "Orangelove" в Каннах лично представит владелец крупной PR-компании DDA Дэнис Дэвидсон. Хорунжий особо отметил, что в этом году компания DDA представляет такие картины как "Основной инстинкт 2" и "Код да Винчи". Дэвидсон будет также представлять "Orangelove" на других международных фестивалях и в мировом прокате. Надеемся, этот самый Дэвидсон знает свое дело и имеет собачий нюх на успешные фильмы.

Что ж, держим кулаки за "Orangelove" и ждем шестнадцатого сентября, дня, когда фильм выйдет на экраны Украины, России и, как полагают создатели, США и других стран.

"Orangelove": 92 минуты, мелодрама. Режиссер: Алан Бадоев, продюсеры: Владимир Хорунжий, Брюс Вейн Гиллис, в ролях: Алексей Чадов, Ольга Макеева, оператор: Ярослав Пилунский.

Алексей Просекин