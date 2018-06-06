Еще одна газовая „победа”

За право платить европейскую цену газа мы рассчитались неконституционным соглашением о Черноморском флоте... Невозможно найти мотивацию подписания дискриминационного соглашения 2009 года...

Не сомневаюсь, что подписанные соглашения о цене на российский газ будут поданы как победа, достижение нынешней власти. Еще бы! Вместо $330 за каждую тысячу кубометров мы будем платить на 100 долларов меньше. Взамен – „пустячок” – продление срока пребывания в Украине Черноморского флота на 25 лет. Да еще несколько потенциальных „пустячков” просачиваются в прессе – усиление энергетической зависимости не только по газу, но и по электроэнергии (гидроэнергетика и атомная энергетика) и даже по хранению газа (передача в аренду хранилищ газа), в чем Украина имеет уникальные монопольные преимущества. Вероятны и другие – в документах, которые пока еще недоступны общественности. Много оценок подписанным газовым соглашениям с точки зрения их неконституционности и угроз энергетической безопасности, намерений европейской интеграции уже дано. Остановлюсь на сугубо экономических элементах договоренностей, на тех, что задевают карманы каждого из нас.

Казалось бы, что здесь еще оценивать? 100 долларов скидки. Но получили ли мы скидку? Для понимания этого нужно вернуться к газовым договоренностям 19 января 2009 года.

Первая газовая „победа”

В прошлом году граждан порадовали первой газовой „победой”. Убрали посредника, вышли на долгосрочный контракт, на формульные расчеты цены газа и ставок транзита, добились на год скидки – этим ежедневно накачивали информационное пространство.

Многие очень неприятные аспекты соглашения уже обсуждались. Но хочу привлечь внимание к ключевому аспекту этих договоренностей. Для более простого понимания все расчеты буду подавать по условиям контракта 2009 года.

Всем допекли январские газовые испытания нескольких лет. Ворчала вся Европа, реагировал уже и весь мир. Очевидной стала необходимость формирования стабильных газовых отношений. Тем более что Украина имеет уникальные условия для их налаживания – газ невозможно продать без наших труб. Понятно и то, что никто и никогда не будет продавать нам товар дешевле, чем он стоит. Получили, к сожалению, не то, что должны были бы получить.

Незеркальные формулы

В основу формирования цен на газ и ставок транзита взяты формулы. Точнее – базовой ценой газа является 450 долларов, ставкой транзита – 2,04 доллара (за каждые 100 км транзита). Первая цифра ежеквартально изменяется в зависимости от изменения цен на мазут и газойль (в пропорции 50 на 50%, то есть предусмотрено одинаковое влияние на цену газа динамики цен этих составных). Вторая – формируется как сумма половины ставки 2,04 доллара и половины ставки предыдущего года (последняя множится на индекс инфляции в Европейском Союзе). К этой величине добавляется топливная составляющая. Потому что, напомню, компрессоры, прокачивающие газ, сами его потребляют. Расходы такого газа (их называют технологическими, и несет страна-транзитер) составляют 6,5 млрд. куб. м.

Само описание формул дает возможность понять проблему. Цена газа напрямую завязана на динамику мировых цен на энергоносители. В формуле ставки транзита такой привязки нет. Есть коррекция на инфляцию в Европейском Союзе. Это далеко не одно и то же. В докризисные годы при инфляции 1–2% в год цены на энергоносители росли в разы. А, повторюсь, сам транзит очень газозатратный. Может быть, на эту проблему дает ответ топливная составляющая? Ее стоимость определяется в размере 3% цены покупки газа, отнесенная на 100 км транзита. (При средней длине транзита 1240 км это составляет 12,4 оплачиваемых отрезка пути прокачки газа). При средней стоимости импортируемого газа в прошлом году 230 долларов топливная составляющая стоимости транзита составляет 0,56 доллара на каждые 100 км транзита (230 х 0,03 : 12,4). Фактические же расходы газа на транзит – 1 доллар (230 х 6,5 : 120 : 12,4), то есть почти вдвое выше!

Но главная проблема даже не в этом, а в базовых ценах – 450 долларов на 2,04 доллара (газ и транзит соответственно). Очевидно, что 450 долларов – это европейская цена газа. Нетрудно догадаться и какой страны – Италии, поскольку соглашение содержит четкое описание базиса поставки для определения цен на газойль и мазут – базис Италии.

Для большинства людей слова „базис поставки” ничего не означают. Необходимы разъяснения. Базис поставки – это место перехода права собственности на товар, или место, транспортные расходы по доставке до которого включены в цену. Это чрезвычайно принципиальный момент любых соглашений, от которых зависит уровень цен. Потому что если мы покупаем туркменский газ на границе с Туркменистаном (базис Туркмении), то расходы по транзиту через территорию Российской Федерации и других стран оплачивает покупатель сверх цены. Если базис поставки граница РФ – Украина, то расходы по транзиту туркменского газа несет сторона-продавец. Соответственно цена включает стоимость доставки к украинской границе. Отличается одна цена от другой (в зависимости от базиса поставки) на стоимость транзита.

Из этого разъяснения становятся очевидными две простых вещи. За базу цен для Украины взяты цены на границе с Италией. Мы же покупаем газ на границе с РФ или Беларусью, то есть на 2500 км ближе (именно такой базис поставки зафиксирован в соглашении).

Иначе говоря, базовая цена в 450 долларов для Украины должна быть снижена на стоимость транзита между этими границами. Об этой детали в соглашении „забыли”.

Вторая простая вещь. Вполне понятны и логичны требования Газпрома продавать газ по европейским ценам. Но так же логичны и требования транспортировать газ по европейским ставкам транзита. Соседняя с нами Словакия в период заключения соглашений брала за транзит 4,7 доллара. В других странах, например Австрии, эта ставка еще выше. При использовании ставок транзита Словакии базовая цена газа для Украины должна была составлять не 450, а 332,5 доллара, то есть на 117,5 доллара меньше (2500 х 4,7 : 100). Иначе говоря, никакой 20-процентной скидки в прошлом году не было (на 2009 год применялась базовая цена в 360 долларов вместо 450). Эту „деталь” (европейская ставка транзита) опять же „забыли” в соглашении.

Попробуем обобщить приведенные оценки.

Простая арифметика

Поскольку скидка имела силу на год (только для 2009-го), она не принята во внимание в оценках. Потери Украины за счет завышенных (по сравнению с европейскими) цен на газ достигают (на контрактный объем в 40 млрд. куб.м) 3 млрд. долларов. Дополнительные потери от транзита (на контрактный объем в 120 млрд. куб.м) – еще 4,5 млрд. долларов. Даже, если допустить, что прошлогодняя ставка транзита в 1,7 была со скидкой, и использовать базовую ставку 2,04, то суммарные потери достигают 7 млрд. долларов. 1200 грн. ежегодно стоит для каждого из нас прошлогоднее соглашение.

При условии европейских цен и газовых ставок транзита газ в первом квартале этого года должен был стоить для Украины не 305 долларов за тысячу куб.м, а 220. А если разницу стоимости европейских ставок транзита и действующих в Украине перевести в удешевление импортного газа, то такой ценой в первом квартале могло бы быть 135 долларов за тысячу кубометров.

Невозможно найти мотивацию и обосновать подписание этого дискриминационного соглашения. Его проект правительство не рассматривало. Текст нечетких директив на переговоры дважды рассматривался. Первый раз он не прошел из-за отсутствия многих министров. В следующий раз позиции шести министров было недостаточно, чтобы не дать „зеленый свет” этим директивам.

Еще одна забытая газовая проблема

В газово-транзитных отношениях есть проблема, на которую вообще никто не обращает внимания. А здесь еще один канал для потерь в наших карманах.

Как известно, потребление газа характеризуется большой неравномерностью (при равномерной добыче) – летом оно падает, зимой резко растет. Функцию аккумуляции газа и покрытия роста потребления выполняют хранилища. Но сезонный рост потребления газа происходит не только в Украине, но и у европейских потребителей. При этом расходы в связи с сезонным накоплением газа несет только Украина.

Да, Украина должна их нести, но только в части, необходимой для ее нужд. По контракту Украина покупает 40 млрд., для потребителей Европы направляется 120 млрд. Очевидно, что наши расходы должны составлять лишь 25% на закачку и хранение газа. Если бы базисом цен для европейских потребителей была граница с Россией, то именно они должны были бы оплачивать такие расходы Украине (вместе с транзитом). Но поскольку такой базой является западная граница Украины, то их должна нести компания-продавец газа. Это опять же наши потери. Потому что сейчас эти расходы на хранение газа несет Украина.

Обновленная арифметика

Прошлогодние соглашения – серьезная нагрузка для украинской экономики и для каждого из нас. Детальный их анализ был нужен для понимания нынешних решений. Эти соглашения не так просто исправить, а срок завершения их действия – 2019 год. Приведенные раньше аргументы относительно базовых цен на газ, неадекватность подходов к переходу на европейские цены газа и ставок транзита, покрытия расходов на закачивание и хранение газа должны были бы быть элементами переговоров с Российской Федерацией. Переговоров непростых и, возможно, затяжных. Вместо этого пошли дорогой своих предшественников, сохранили ту же арифметику.

В итоге за право платить европейскую цену на газ мы заплатили неконституционным соглашением о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота в Севастополе. В сущности, завышенные цены на газ сохранились. Только оплачиваются они уже не самой ценой, а снижением арендной платы за пребывание Черноморского флота. Потому что факт такого занижения признан самим соглашением. Законсервированы те же потери от транзита газа.

Проблема не решена. Еще несколько таких газовых „побед” – и нечем будет давать сдачу.

Виктор Пинзеник